Что нельзя надевать на Новый год 2026 — эти цвета разозлят Лошадь

Дата публикации 5 ноября 2025 23:30
обновлено: 23:38
Новый год 2026 — какие цвета нельзя надевать на праздник, чтобы не отпугнуть удачу
Девушки в новогодних платьях. Фото: freepik.com

Встреча Нового года — не очередной праздник, а своеобразный праздничный ритуал привлечения энергии удачи и достатка. Для этого "задабривают" символ года. В 2026-м — это Красная Огненная Лошадь — животное, которое не терпит равнодушия, темноты и холодных оттенков. Именно поэтому, астрологи предупреждают, даже выбор цвета платья или костюма может повлиять на ваш будущий успех.

Новини.LIVE рассказывает, в каких цветах нельзя встречать Новый 2026 год, чтобы не отпугнуть благополучие и гармонию.

Читайте также:

Год Красной Огненной Лошади — что символизирует покровитель 2026 года

По восточному календарю 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади — животного гордого, сильного, зажигательного и независимого. Его энергия — это движение, страсть и жажда побед. Лошадь невозможно укротить холодом или темнотой: она ищет свет, огонь, тепло и динамику. Именно поэтому астрологи советуют в новогоднюю ночь избегать оттенков, которые будут "гасить" ее пламя.

 

Год Красной Огненной Лошади — что символизирует покровитель 2026 года
Новогоднее украшение на елке. Фото: google.com

Какие цвета нельзя надевать на Новый год 2026

  • Синий — антагонист огня

Синий цвет символизирует стихию Воды, которая гасит Огонь. В ночь встречи Нового 2026 года стоит избегать синих костюмов, платьев и даже аксессуаров. Такой выбор может создать ощущение энергетического дисбаланса — будто пламя Лошади тускнеет. Холодные тона лучше заменить их на насыщенный красный или теплый оранжевый — цвета активности и страсти.

  • Голубой — холод, отдаляющий удачу

Голубые оттенки, даже нежные пастельные, ассоциируются с холодом, спокойствием и водной стихией. В год Огненной Лошади такая гамма может "заморозить" ваши планы или притормозить развитие дел. Астрологи советуют оставить голубое платье для другого праздника — а на Новый год выбрать что-то потеплее, чтобы не остудить собственную энергию.

  • Белый — холодный и бездушный

Белый цвет считается универсальным и элегантным, однако в этом году он не совсем подходит энергии Лошади. Его можно заменить на более мягкие оттенки — сливочный, айвори, молочный или оттенок топленого молока. Они сохранят ощущение чистоты, но в то же время будут ближе к теплой стихии Огня.

  • Серый — символ усталости и застоя

Серый цвет, хоть и сдержанный, может лишить ваш образ энергии. Для огненного символа года это знак равнодушия и остановки. Астрологи отмечают: чтобы год был насыщенным, ярким и продуктивным, не стоит встречать его в серых тонах — они могут принести апатию или недостаток мотивации.

  • Черный — цвет прошлого

Хоть черный выглядит эффектно и классически, в новогоднюю ночь он нежелателен. Этот оттенок ассоциируется с трауром и завершением, а Новый год — это время обновления. Вместо черного лучше выбрать бордовый, золотой или медный — они гармонируют с огненной стихией и притягивают успех.

Также предлагаем другие интересные новогодние темы

На какой день недели приходится Новый год 2026 и будет ли выходной.

Какие блюда категорически нельзя готовить в год Красной Огненной Лошади.

Как приготовить праздничный десерт "Огненная Лошадь" на Новый год 2026.

Какую сумму надо потратить, чтобы встретить Новый год в Буковеле.

