Новый год 2026 — что сулит символ года, как встретить праздник и привлечь удачу

Новогодние украшения на елке. Фото: freepik.com

Новый 2026 год обещает быть взрывным — в лучшем смысле этого слова. На смену спокойному периоду приходит эпоха действия, страсти и быстрых перемен. Ведь у руля становится Красная Огненная Лошадь — символ свободы, силы воли и безграничной энергии, который не терпит промедлений и нерешительности. Именно этот знак принесет людям шанс вырваться из рутины, начать жизнь заново и открыть новые горизонты.

Новини.LIVE рассказывает, что обещает год Огненной Лошади, какие цвета принесут удачу и как встретить праздник, чтобы успех, любовь и деньги не обошли вас на протяжении всего 2026 года.

Что известно о символе 2026 года по восточному календарю

По восточному календарю 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади, которая официально вступит в свои права 17 февраля 2026 года и продлится до 5 февраля 2027-го. Этот знак приходит раз на 12 лет, а в сочетании со стихией Огня — только раз в 60. Последний раз Красный Огненный Конь управлял миром в 1966 году, а в следующий раз его энергия вернется только в 2086-м.

Конь в китайской традиции — символ движения, силы духа, свободы и стремления к победе. Это время, когда жизнь приобретает скорость: все, что раньше казалось недостижимым, становится возможным. Главное правило — не стоять на месте.

Новогодняя фигурка лошади. Фото: google.com

Какая главная стихия и цвета 2026 года

Стихия года — Огонь, дарующий страсть, решительность и внутренний свет. Это энергия, которая подталкивает к переменам и открывает путь новым возможностям.

Цвета, которые принесут удачу:

красный — символ страсти, уверенности и жизненной силы;

— символ страсти, уверенности и жизненной силы; оранжевый — энергия креативности и вдохновения;

— энергия креативности и вдохновения; желтый — цвет радости, щедрости и финансового благополучия;

— цвет радости, щедрости и финансового благополучия; зеленый — гармония, развитие и внутренний баланс.

Используйте эти оттенки в одежде, декоре или аксессуарах. Даже мелкая деталь в "огненных" или зеленых тонах способна привлечь удачу и поддержать энергию года.

Девушка украшает дом к Новому году. Фото: freepik.com

Время Красной Огненной Лошади — характеристика 2026 года

Год Лошади — это период динамики, обновления и смелых решений. Его энергия подходит тем, кто стремится действовать, развиваться, рисковать и открывать новые горизонты.

Главные черты 2026 года:

активность и быстрые изменения;

прорывные идеи и вдохновение;

решительность и стремление к независимости;

подъем в карьере и финансовых делах;

обновление в отношениях и внутренняя честность.

Это не время для пассивности. Лошадь не поддерживает тех, кто ждет — она благословляет только действие.

Что обещает год Красной Огненной Лошади каждому из нас

2026-й подарит возможность реализовать задуманное. Для творческих людей — новые источники вдохновения, для бизнеса — рост и открытие перспектив.

Астрологи отмечают, 2026 год:

будет способствовать самореализации и карьерным прорывам;

поможет расширить кругозор, начать обучение или сменить профессию;

в отношениях — предоставит смелости разорвать токсичные связи и найти настоящую любовь;

в финансах — будет поддерживать тех, кто действует, а не ждет.

Однако, стоит помнить, что импульсивность может привести к ошибкам, поэтому важно совместить страсть с умом.

Новогодняя фигурка лошади. Фото: google.com

Как встретить Новый год 2026, чтобы привлечь удачу

Чтобы энергия года работала на вас, важно правильно встретить его начало:

1. Одежда

Выбирайте праздничный образ в оттенках красного, оранжевого, золотого или коричневого. Эти цвета активируют стихию Огня и приносят уверенность, достаток и любовь.

2. Декор дома

Украсьте дом фигурками лошадей, подковами, красно-золотыми элементами. Это не просто традиция — это мощные талисманы удачи.

3. Праздничный стол

На столе должны быть блюда из курицы, рыбы, овощей и фруктов. Они символизируют гармонию, процветание и здоровье. Конское мясо категорически запрещено — оно оскорбляет дух года.

4. Подарки

Дарите сувениры с изображением лошадей, солнца или пламени. Такие вещи несут положительную энергетику и счастье.

Празднование Нового года. Фото: freepik.com

Главные советы астрологов на 2026 год

Начинайте новые дела в первой половине года, когда энергия Лошади самая сильная. Используйте ароматы с нотами апельсина, корицы или ванили — они усиливают стихию Огня. Больше двигайтесь, занимайтесь спортом — физическая активность поможет сохранить энергию. Избегайте ссор и негатива: Лошадь не терпит хаоса. Учитесь планировать — год вознаградит тех, кто совместит вдохновение с дисциплиной.

Какие числа принесут успех и счастье в 2026 году

Счастливые числа 2026 года:

2 — партнерство и гармония;

3 — творчество и развитие;

7 — духовность и позитивные изменения.

Используйте эти даты для начала важных дел, подписания соглашений или новых проектов.

Что не стоит делать в 2026 году

Не сидеть на месте. Лошадь не прощает бездействия. Не игнорировать энергию цветов. Добавьте в жизнь красный, оранжевый или золотой. Не накапливать негатив. Старые обиды тормозят развитие. Не забывайте о здоровье. Сила Лошади — в выносливости, поэтому важно отдыхать и заботиться о себе.

