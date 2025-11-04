Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Новый год 2026 — чем особенный символ года и как привлечь удачу

Новый год 2026 — чем особенный символ года и как привлечь удачу

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 23:30
обновлено: 23:42
Новый год 2026 — что сулит символ года, как встретить праздник и привлечь удачу
Новогодние украшения на елке. Фото: freepik.com

Новый 2026 год обещает быть взрывным — в лучшем смысле этого слова. На смену спокойному периоду приходит эпоха действия, страсти и быстрых перемен. Ведь у руля становится Красная Огненная Лошадь — символ свободы, силы воли и безграничной энергии, который не терпит промедлений и нерешительности. Именно этот знак принесет людям шанс вырваться из рутины, начать жизнь заново и открыть новые горизонты.

Новини.LIVE рассказывает, что обещает год Огненной Лошади, какие цвета принесут удачу и как встретить праздник, чтобы успех, любовь и деньги не обошли вас на протяжении всего 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Что известно о символе 2026 года по восточному календарю

По восточному календарю 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади, которая официально вступит в свои права 17 февраля 2026 года и продлится до 5 февраля 2027-го. Этот знак приходит раз на 12 лет, а в сочетании со стихией Огня — только раз в 60. Последний раз Красный Огненный Конь управлял миром в 1966 году, а в следующий раз его энергия вернется только в 2086-м.

Конь в китайской традиции — символ движения, силы духа, свободы и стремления к победе. Это время, когда жизнь приобретает скорость: все, что раньше казалось недостижимым, становится возможным. Главное правило — не стоять на месте.

 

Что известно о символе 2026 года по восточному календарю
Новогодняя фигурка лошади. Фото: google.com

Какая главная стихия и цвета 2026 года

Стихия года — Огонь, дарующий страсть, решительность и внутренний свет. Это энергия, которая подталкивает к переменам и открывает путь новым возможностям.

Цвета, которые принесут удачу:

  • красный — символ страсти, уверенности и жизненной силы;
  • оранжевый — энергия креативности и вдохновения;
  • желтый — цвет радости, щедрости и финансового благополучия;
  • зеленый — гармония, развитие и внутренний баланс.

Используйте эти оттенки в одежде, декоре или аксессуарах. Даже мелкая деталь в "огненных" или зеленых тонах способна привлечь удачу и поддержать энергию года.

 

Какая главная стихия и цвета 2026 года
Девушка украшает дом к Новому году. Фото: freepik.com

Время Красной Огненной Лошади — характеристика 2026 года

Год Лошади — это период динамики, обновления и смелых решений. Его энергия подходит тем, кто стремится действовать, развиваться, рисковать и открывать новые горизонты.

Главные черты 2026 года:

  • активность и быстрые изменения;
  • прорывные идеи и вдохновение;
  • решительность и стремление к независимости;
  • подъем в карьере и финансовых делах;
  • обновление в отношениях и внутренняя честность.

Это не время для пассивности. Лошадь не поддерживает тех, кто ждет — она благословляет только действие.

Что обещает год Красной Огненной Лошади каждому из нас

2026-й подарит возможность реализовать задуманное. Для творческих людей — новые источники вдохновения, для бизнеса — рост и открытие перспектив.

Астрологи отмечают, 2026 год:

  • будет способствовать самореализации и карьерным прорывам;
  • поможет расширить кругозор, начать обучение или сменить профессию;
  • в отношениях — предоставит смелости разорвать токсичные связи и найти настоящую любовь;
  • в финансах — будет поддерживать тех, кто действует, а не ждет.

Однако, стоит помнить, что импульсивность может привести к ошибкам, поэтому важно совместить страсть с умом.

 

Время Красной Огненной Лошади — характеристика 2026 года
Новогодняя фигурка лошади. Фото: google.com

Как встретить Новый год 2026, чтобы привлечь удачу

Чтобы энергия года работала на вас, важно правильно встретить его начало:

1. Одежда

Выбирайте праздничный образ в оттенках красного, оранжевого, золотого или коричневого. Эти цвета активируют стихию Огня и приносят уверенность, достаток и любовь.

2. Декор дома

Украсьте дом фигурками лошадей, подковами, красно-золотыми элементами. Это не просто традиция — это мощные талисманы удачи.

3. Праздничный стол

На столе должны быть блюда из курицы, рыбы, овощей и фруктов. Они символизируют гармонию, процветание и здоровье. Конское мясо категорически запрещено — оно оскорбляет дух года.

4. Подарки

Дарите сувениры с изображением лошадей, солнца или пламени. Такие вещи несут положительную энергетику и счастье.

 

Как встретить Новый год 2026, чтобы привлечь удачу
Празднование Нового года. Фото: freepik.com

Главные советы астрологов на 2026 год

  1. Начинайте новые дела в первой половине года, когда энергия Лошади самая сильная.
  2. Используйте ароматы с нотами апельсина, корицы или ванили — они усиливают стихию Огня.
  3. Больше двигайтесь, занимайтесь спортом — физическая активность поможет сохранить энергию.
  4. Избегайте ссор и негатива: Лошадь не терпит хаоса.
  5. Учитесь планировать — год вознаградит тех, кто совместит вдохновение с дисциплиной.

Какие числа принесут успех и счастье в 2026 году

Счастливые числа 2026 года:

  • 2 — партнерство и гармония;
  • 3 — творчество и развитие;
  • 7 — духовность и позитивные изменения.

Используйте эти даты для начала важных дел, подписания соглашений или новых проектов.

Что не стоит делать в 2026 году

  1. Не сидеть на месте. Лошадь не прощает бездействия.
  2. Не игнорировать энергию цветов. Добавьте в жизнь красный, оранжевый или золотой.
  3. Не накапливать негатив. Старые обиды тормозят развитие.
  4. Не забывайте о здоровье. Сила Лошади — в выносливости, поэтому важно отдыхать и заботиться о себе.

Также предлагаем другие интересные новогодние темы

Что категорически нельзя готовить в год Красной Огненной Лошади.

На какой день недели приходится Новый год 2026 и будет ли этот день выходным для украинцев.

Сколько стоит встретить Новый год в Буковеле.

Как приготовить особый праздничный десерт на Новый год 2026 под названием "Огненная Лошадь".

животные Астрология Символ года китайский гороскоп лошадь Новый год 2026
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации