Что сделать до Нового года 2026 — семь важных дел перед праздниками

Подготовка к новогодним праздникам. Фото: freepik.com

Новогодние праздники всегда кажутся далекими, пока декабрь не накроет вас волной дел, покупок и приготовлений. Именно поэтому сейчас — лучшее время позаботиться о том, о чем большинство всегда забывает. Все эти маленькие, но ключевые подготовительные шаги делают праздники не хаотичными, а по-настоящему теплыми, уютными и спокойными.

Новини.LIVE со ссылкой на Real Simple рассказывает, какие семь важных дел помогут создать правильное настроение, сэкономить время и встретить праздники с радостью.

Семь дел, которые помогут встретить новогодние праздники без суеты

1. Проверьте свои запасы для упаковки подарков

Просмотрите, что у вас уже есть: коробки, упаковочная бумага, ленты, скотч, ножницы. Часто оказывается, что большая часть нужного уже лежит в шкафу. Если же чего-то не хватает — у вас будет время приобрести это без лишнего ажиотажа. Также можно рассмотреть бюджетный и экологичный вариант: старые газеты, крафт-пакеты или другие материалы, которые есть дома.

2. Осмотрите новогодний декор

Прежде чем покупать новые украшения, просмотрите прошлогодние запасы. Часто мы забываем, сколько декора уже есть, и бессознательно покупаем дубликаты. Оцените, что можно использовать повторно, что требует обновления, и есть ли у вас материалы для создания собственных украшений. Такой подход сэкономит деньги и придаст интерьеру индивидуальности.

3. Разгрузите общие зоны дома

Не стоит пытаться убрать весь дом за один день. Если ожидаете гостей, сосредоточьтесь на тех местах, где они точно будут: прихожая, гостиная, гостевая комната, ванная. Освободите пространство для их вещей — это создаст атмосферу гостеприимства. Если же не планируете принимать гостей, сейчас отличное время передать на благотворительность или сдать на переработку вещи, которыми вы не пользовались год или больше, чтобы освободить место для возможных подарков и новых вещей.

Девушка составляет список. Фото: freepik.com

4. Проверьте спальные места для гостей

Оцените, достаточно ли у вас постельного белья и полотенец. Продумайте размещение каждого гостя. Также стоит заранее приобрести средства гигиены, туалетную бумагу, мыло, чтобы избежать экстренного похода в магазин в самый разгар праздников.

5. Выполняйте генеральную уборку постепенно

Если у вас нет возможности выделить весь выходной на уборку, делайте маленькие шаги. Начните с тех мест, о которых обычно забывают: плинтусы, вентиляционные решетки, полки в холодильнике и кладовке. Можно освежить ковры, почистить пол. Пять-десять минут ежедневно — и результат будет значительным, а уборка не превратится в изнурительный марафон.

6. Пополните запасы продуктов на праздники

Избежать очередей в супермаркетах легко, если закупиться заранее. Даже если планы еще не определены, базовые продукты точно пригодятся. Обратите внимание на муку, сахар, дрожжи, разрыхлитель, приправы, сезонные соусы, картофель, морковь, лук, замороженные овощи и фрукты. Полезно иметь под рукой замороженное тесто или другие полуфабрикаты, чтобы быстро приготовить что-то к чаю в неожиданной ситуации.

7. Спланируйте праздничное меню

Когда базовые запасы уже собраны, подумайте о блюдах на Рождество и Новый год 2026. Будете ли вы заказывать готовые блюда, готовить самостоятельно или приносить что-то на чужой стол — важно знать, что именно вам нужно. Составьте список продуктов и определите, когда стоит их приобрести или заказать, чтобы избежать предпраздничной суеты.

