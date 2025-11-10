Видео
Україна
Видео

Рождество 2025 — на какой день выпадет главный праздник зимы

Рождество 2025 — на какой день выпадет главный праздник зимы

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 23:30
обновлено: 00:16
На какой день недели приходится Рождество 2025 — когда встретим и будет ли выходной
Семья за столом отмечает Рождество. Фото: shutterstock.com

Свет свечей, семейное тепло, запах праздничных блюд и звон колядок — все это является неотъемлемой частью Рождества, праздника, который объединяет семьи и нацию в самые сложные времена. В 2025 году украинцы снова будут встречать Рождество по новому календарю, на который страна перешла в 2023 году.

Новини.LIVE рассказывает, когда же будем праздновать рождение Христа на этот раз, на какой день недели придется главный праздник зимы и будут ли у украинцев выходной. Также делимся, как традиционно готовятся к Рождеству в Украине и что стоит сделать накануне, чтобы встретить его с чистым сердцем и светлой душой.

Читайте также:

Когда празднуем Рождество в 2025 году по новому стилю

Ранее украинцы отмечали Рождество 7 января — по юлианскому календарю. Однако с 2023 года Православная Церковь Украины официально перешла на новоюлианский стиль, поэтому празднование сместилось на 25 декабря. Эта дата теперь является общей как для православных, так и для католиков, что символически объединяет верующих в большой праздник.

Почему некоторые украинцы продолжают праздновать 7 января

Несмотря на календарную реформу, часть украинцев и дальше привыкла встречать Рождество 7 января. Это связано с многолетней традицией и семейными обычаями. Однако эта дата больше не является официальным праздником и не предусматривает выходного дня.

 

Когда празднуем Рождество в 2025 году по новому стилю
Семья за столом отмечает Рождество. Фото: shutterstock.com

Будет ли выходной на Рождество 25 декабря 2025 года

В 2025 году Рождество приходится на четверг. Несмотря на то, что праздник официально является государственным, во время действия военного положения в Украине дополнительные выходные дни отменены. Это предусмотрено Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Поэтому 25 декабря 2025 года может быть рабочим днем для работников государственных учреждений. В то же время частные компании имеют право самостоятельно принимать решение — делать этот день выходным или работать в обычном режиме. Поэтому тем, кто планирует семейное празднование, стоит заранее уточнить график работы или, по возможности, взять отпуск или отгул.

 

Почему некоторые украинцы продолжают праздновать 7 января
Кутья на Рождество. Фото: depositphotos.com

Как отмечают Рождество в Украине — традиции и обычаи

Рождество в Украине — один из самых древних и теплых праздников, который воплощает домашний уют, мир и духовное обновление. Подготовка к нему начинается еще за 40 дней до 25 декабря, когда продолжается Рождественский пост.

Накануне праздника — в Сочельник — семья собирается за одним столом, где обязательно должно быть 12 постных блюд: кутья, узвар, вареники, голубцы, рыба, борщ, пирожки, горох и постные сладости.

В день Рождества верующие идут на богослужение, поют колядки и щедривки, прославляя рождение Спасителя. После этого — праздничный ужин в кругу близких, обмен подарками и семейные встречи.

Традиционное рождественское поздравление:

- Христос родился!
- Славим Его!

 

Как отмечают Рождество в Украине — традиции и обычаи
Празднование Рождества в Украине. Фото: Unsplash

Что стоит сделать перед Рождеством

Перед праздником украинцы придерживаются древнего обычая — очищение души и дома. Это время, когда важно не только убрать помещение, но и помириться с близкими, простить обиды, помочь тем, кто в этом нуждается.

Также стоит:

  • закончить все рабочие дела до Сочельника;
  • украсить дом, поставить дидух и елку, символизируя приход света в мир;
  • испечь калач или пирог, чтобы в новом году семья жила в достатке;
  • запастись добрыми мыслями, потому что как встретишь Рождество — так и пройдет год.

Рождество праздник дата 25 декабря четверг
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
