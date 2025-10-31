Православный календарь на ноябрь 2025 — когда Третья Пречистая и Рождественский пост

Мать с детьми в церкви. Фото: google.com

Православный календарь на ноябрь 2025 года богат на важные события и большие церковные праздники. В частности верующие будут чествовать Собор архистратига Михаила, праздновать Введение во храм Пресвятой Богородицы и день апостола Андрея Первозванного. Также именно в этом месяце начинается Рождественский пост — последний пост года, который готовит душу к светлому празднику Рождества Христова.

Новини.LIVE делится с Вами новым церковным календарем на ноябрь 2025 года, который поможет не пропустить важнейшие праздники и другие религиозные события месяца.

Церковный календарь на ноябрь 2025 года — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю

Какие церковные праздники встретим в последний месяц осени 2025 — календарь по дням:

1 ноября — святых чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана;

— святых чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана; 2 ноября — святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста;

— святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста; 3 ноября — святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала; Преподобного Акепсима Антиохийского;

— святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала; Преподобного Акепсима Антиохийского; 4 ноября — память освящения собора Святой Софии в Киеве; святого преподобного Иоаникия Великого; святых мучеников Никандра и Ермея;

— память освящения собора Святой Софии в Киеве; святого преподобного Иоаникия Великого; святых мучеников Никандра и Ермея; 5 ноября — святых мучеников Галактиона и Эпистимы; святителя Григория, архиепископа Александрийского;

— святых мучеников Галактиона и Эпистимы; святителя Григория, архиепископа Александрийского; 6 ноября — святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского;

— святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского; 7 ноября — святых 33 мучеников в Мелитине;

— святых 33 мучеников в Мелитине; 8 ноября — Собор святого архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных ;

— ; 9 ноября — святых преподобных Матроны и Теоктисты;

— святых преподобных Матроны и Теоктисты; 10 ноября — святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними;

— святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними; 11 ноября — святых мучеников Мини, Виктора и Винкентия; святого преподобного исповедника Феодора Студита;

— святых мучеников Мини, Виктора и Винкентия; святого преподобного исповедника Феодора Студита; 12 ноября — святого священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого;

— святого священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого; 13 ноября — святого святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского ;

— ; 14 ноября — святого апостола Филиппа ;

— ; 15 ноября — начало Рождественского поста ; святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива;

— ; святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива; 16 ноября — святого апостола и евангелиста Матфея;

— святого апостола и евангелиста Матфея; 17 ноября — святого святителя Григория, епископа Неокесарийского;

— святого святителя Григория, епископа Неокесарийского; 18 ноября — святых мучеников Платона и Романа;

— святых мучеников Платона и Романа; 19 ноября - святого пророка Авдия; святого мученика Варлаама;

- святого пророка Авдия; святого мученика Варлаама; 20 ноября — предпраздник Введения во храм Пресвятой Богородицы ; блаженной преподобной Иосафаты (Гордашевской); святого преподобного Григория Декаполита;

— ; блаженной преподобной Иосафаты (Гордашевской); святого преподобного Григория Декаполита; 21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третья Пречистая ;

— ; 22 ноября — Поминальная суббота всех, в Украине голодом заморенных ; святого апостола Филимона и тех, кто с ним;

— ; святого апостола Филимона и тех, кто с ним; 23 ноября — послепразднство Введения ; святых святителей Амфилоха и Григория;

— ; святых святителей Амфилоха и Григория; 24 ноября — святой великомученицы Екатерины; святого великомученика Меркурия;

— святой великомученицы Екатерины; святого великомученика Меркурия; 25 ноября — отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы ; святого священномученика Климента, Папы;

— ; святого священномученика Климента, Папы; 26 ноября — святого преподобного Алипия, столпника;

— святого преподобного Алипия, столпника; 27 ноября — святого великомученика Иакова Персиянина; святого преподобного Палладия;

— святого великомученика Иакова Персиянина; святого преподобного Палладия; 28 ноября — святого преподобного Стефана Нового; святого мученика Иринарха;

— святого преподобного Стефана Нового; святого мученика Иринарха; 29 ноября — святых мучеников Парамона и Филумена;

— святых мучеников Парамона и Филумена; 30 ноября — святого апостола Андрея Первозванного.

Свеча и Голодная кутья. фото: Pinterest

Рождественский пост 2025 — сколько длится и каких правил нужно придерживаться во время Филипповки

Рождественский пост, который в народе называют Филипповкой или Филипповским постом, — это период духовного очищения и подготовки к празднику Рождества Христова. Свое название он получил от дня апостола Филиппа, предшествующего началу поста. Именно этот день считался последней возможностью года насладиться скоромными блюдами, ведь уже со следующего дня верующие переходят к умеренности, молитве и внутреннему обновлению.

В 2025 году Рождественский пост начнется 15 ноября и продлится до 24 декабря включительно — до Сочельника. Его продолжительность составляет сорок дней, поэтому в церковной традиции этот период еще называют Малой Четыредесятницей — по аналогии с Великим постом перед Пасхой.

Хотя Рождественский пост не относится к самым строгим, он имеет свои правила. В течение всего периода запрещено употреблять мясо, яйца, молочные продукты и все производные от них. Основу питания составляют каши, овощи, бобовые, грибы, орехи и сухофрукты. В определенные дни разрешается рыба и масло, а главный акцент делается не только на воздержании в еде, но и на духовном очищении, добрых делах и искренней молитве.

