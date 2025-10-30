Лунный календарь на ноябрь 2025 — когда стричь волосы, чтобы привлечь удачу

Когда стрижка принесет счастье — лунный календарь на ноябрь 2025
Наверное, вы замечали, что после удачного похода к парикмахеру меняется не только внешность, но и настроение, улыбка будто сама появляется на лице. Астрологи отмечают, это не случайность, а влияние Луны. Она отвечает не только за рост и силу волос, но и способна привлечь в жизнь счастье и удачу, если выбрать день с "правильной" фазой и энергетикой. Именно лунный календарь поможет определить такую дату.
Новини.LIVE делится с вами лунным календарем стрижек на ноябрь 2025 года, который поможет вашим волосам оставаться блестящими и здоровыми и привлечь в жизнь удачу и счастье.
Фазы Луны в ноябре 2025 года
- Растущая Луна — с 1 по 4 ноября;
- Полнолуние в знаке Тельца — 5 ноября в 15:19 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 6 по 19 ноября;
- Новолуние в знаке Скорпиона — 20 ноября в 8:47 по Киеву;
- Растущая Луна — с 21 по 30 ноября;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2025 — какие дни самые благоприятные
Астрологи советуют, если хотите, чтобы волосы быстро росли, выглядели живыми и здоровыми, доверьтесь растущей Луне. В эти дни они особенно хорошо впитывают энергию обновления.
Лучшие дни для стрижки в ноябре 2025 года:
- 1-2 ноября — растущая Луна. Время для легкого обновления кончиков или стрижки "на рост". Волосы после салона будут выглядеть объемными и ухоженными.
- 3-4 ноября — растущая Луна в знаке Овна. Идеальные дни для смелых экспериментов. Можно сменить имидж, выбрать каре или боб - звезды способствуют кардинальным переменам.
- 11 ноября — убывающая Луна в знаке Льва. Волосы станут плотнее, а цвет будет выглядеть глубже и живее. Стрижка в этот день привлечет красоту и благополучие.
- 18 ноября — убывающая Луна в Скорпионе. День благоприятен для роста волос и укрепления. Стрижка сегодня будет притягивать к вам радость и счастье.
- 25 ноября — растущая Луна в знаке Водолея. Благоприятное время для экспериментов. Стрижка принесет уверенность и привлечет финансовую удачу.
Нейтральные дни для стрижки, которые не навредят вашим волосам:
- 8 ноября — убывающая Луна в знаке Близнецы. Можно менять прическу, но не кардинально.
- 12 ноября — убывающая Луна во Льве. Благоприятное время для экспериментов, придания объема, оздоровления.
- 13 ноября — убывающая Луна в Деве. Стрижка придаст лицу красивый цвет, улучшит ваше благосостояние.
- 14 ноября — убывающая Луна в Деве. День способствует укреплению структуры и оздоровлению волос.
- 15 ноября — убывающая Луна в Весах. Стрижка положительно влияет на внешний вид волос, но может негативно влиять на процесс роста.
- 22 ноября — растущая Луна в знаке Стрельца. Благоприятное время для обновления прически.
- 23 ноября — растущая Луна в знаке Козерога. День способствует укреплению структуры волос и может привлечь богатство.
- 28 ноября — растущая Луна в знаке Рыбы. Дата способствует росту волос и укреплению.
- 29 ноября — растущая Луна в знаке Рыбы. Можно стричь волосы и делать уходовые процедуры.
Какие даты неблагоприятны для стрижки в ноябре 2025 года
Даже самая лучшая стрижка может "не лечь", если выбрать неудачный момент. Луна в неблагоприятных положениях может ослабить волосы или забрать вашу энергию.
Плохие дни для стрижки в ноябре:
- 5 ноября — полная Луна в Тельце. Стрижка не принесет желаемого результата и может негативно повлиять на вашу внутреннюю энергию.
- 6 ноября — убывающая Луна в Тельце. Стрижка может притянуть неуверенность и неудачи.
- 7 ноября — убывающая Луна в Близнецах. В результате стрижки появятся препятствия в делах, возникнут болезни.
- 9 ноября — убывающая Луна в Раке. Стрижка может ослабить волосы.
- 10 ноября — убывающая Луна в Раке. Этот день категорически не подходит для стрижки и любых процедур. Результат вас разочарует.
- 16 ноября — убывающая Луна в Весах. Волосы в этот день ослаблены и могут плохо отреагировать на любые манипуляции.
- 17 ноября — убывающая Луна в Весах. Стрижка испортит вам настроение.
- 19 ноября — убывающая Луна в Скорпионе. Стрижка "украдет" вашу уверенность и удачу.
- 20 ноября — молодая Луна в Скорпионе. Волосы ослаблены, почти лишены энергии, поэтому любое вмешательство может замедлить рост, сделать их тусклыми и непослушными.
- 21 ноября — растущая Луна в знаке Стрельца. Волосы все еще ослаблены. Прическа может быстро потерять форму. Лучше сделать питательную маску или обертывание.
- 24 ноября — растущая Луна в знаке Козерога. Новая прическа принесет разочарование.
- 26 ноября — растущая Луна в знаке Водолея. Волосы будут выглядеть тусклыми, сухими и лишенными жизни.
- 27 ноября — растущая Луна в знаке Водолея. Стрижка и другие процедуры могут ухудшить здоровье ваших волос.
- 30 ноября — растущая Луна в знаке Овна. В этот день рекомендуется воздержаться от стрижки, так как это притянет к вам болезни.
Уход за волосами в ноябре 2025
Уход за волосами также очень важен. Самые благоприятные для этого даты в ноябре следующие:
- 1-4 ноября — делайте питательные маски, сыворотки, масляные обертывания. В это время волосы хорошо "впитывают" пользу, становятся блестящими и мягкими;
- 5 ноября — сосредоточьтесь на очищении кожи головы и легком массаже;
- 6-19 ноября — это отличный период для глубокого ухода, оздоровления и детокса. Используйте питательные маски с маслами, добавляйте в маски витамин Е— это стимулирует волосяные фолликулы. Регулярно делайте массаж кожи головы. Раз в неделю делайте глубокое очищение кожи головы: используйте пилинг или смесь морской соли с бальзамом;
- 21-30 ноября — активируйте уход: ампулы для роста, маски с кератином, массаж головы — все это поможет ускорить восстановление и рост волос.
