Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Когда стрижка принесет счастье — лунный календарь на ноябрь 2025

Когда стрижка принесет счастье — лунный календарь на ноябрь 2025

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 06:01
обновлено: 05:07
Лунный календарь на ноябрь 2025 — когда стричь волосы, чтобы привлечь удачу
Девушка сделала новую прическу в салоне. Фото: freepik.com

Наверное, вы замечали, что после удачного похода к парикмахеру меняется не только внешность, но и настроение, улыбка будто сама появляется на лице. Астрологи отмечают, это не случайность, а влияние Луны. Она отвечает не только за рост и силу волос, но и способна привлечь в жизнь счастье и удачу, если выбрать день с "правильной" фазой и энергетикой. Именно лунный календарь поможет определить такую дату.

Новини.LIVE делится с вами лунным календарем стрижек на ноябрь 2025 года, который поможет вашим волосам оставаться блестящими и здоровыми и привлечь в жизнь удачу и счастье.

Реклама
Читайте также:

Фазы Луны в ноябре 2025 года

  • Растущая Луна — с 1 по 4 ноября;
  • Полнолуние в знаке Тельца — 5 ноября в 15:19 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 6 по 19 ноября;
  • Новолуние в знаке Скорпиона — 20 ноября в 8:47 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 21 по 30 ноября;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фази Місяця у листопаді 2025 року
Разные фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2025 — какие дни самые благоприятные

Астрологи советуют, если хотите, чтобы волосы быстро росли, выглядели живыми и здоровыми, доверьтесь растущей Луне. В эти дни они особенно хорошо впитывают энергию обновления.

Лучшие дни для стрижки в ноябре 2025 года:

  • 1-2 ноября — растущая Луна. Время для легкого обновления кончиков или стрижки "на рост". Волосы после салона будут выглядеть объемными и ухоженными.
  • 3-4 ноября — растущая Луна в знаке Овна. Идеальные дни для смелых экспериментов. Можно сменить имидж, выбрать каре или боб - звезды способствуют кардинальным переменам.
  • 11 ноября — убывающая Луна в знаке Льва. Волосы станут плотнее, а цвет будет выглядеть глубже и живее. Стрижка в этот день привлечет красоту и благополучие.
  • 18 ноября — убывающая Луна в Скорпионе. День благоприятен для роста волос и укрепления. Стрижка сегодня будет притягивать к вам радость и счастье.
  • 25 ноября — растущая Луна в знаке Водолея. Благоприятное время для экспериментов. Стрижка принесет уверенность и привлечет финансовую удачу.

Нейтральные дни для стрижки, которые не навредят вашим волосам:

  • 8 ноября — убывающая Луна в знаке Близнецы. Можно менять прическу, но не кардинально.
  • 12 ноября — убывающая Луна во Льве. Благоприятное время для экспериментов, придания объема, оздоровления.
  • 13 ноября — убывающая Луна в Деве. Стрижка придаст лицу красивый цвет, улучшит ваше благосостояние.
  • 14 ноября — убывающая Луна в Деве. День способствует укреплению структуры и оздоровлению волос.
  • 15 ноября — убывающая Луна в Весах. Стрижка положительно влияет на внешний вид волос, но может негативно влиять на процесс роста.
  • 22 ноября — растущая Луна в знаке Стрельца. Благоприятное время для обновления прически.
  • 23 ноября — растущая Луна в знаке Козерога. День способствует укреплению структуры волос и может привлечь богатство.
  • 28 ноября — растущая Луна в знаке Рыбы. Дата способствует росту волос и укреплению.
  • 29 ноября — растущая Луна в знаке Рыбы. Можно стричь волосы и делать уходовые процедуры.

 

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2025 — какие дни самые благоприятные
Парикмахерша стрижет волосы. Фото: freepik.com

Какие даты неблагоприятны для стрижки в ноябре 2025 года

Даже самая лучшая стрижка может "не лечь", если выбрать неудачный момент. Луна в неблагоприятных положениях может ослабить волосы или забрать вашу энергию.

Плохие дни для стрижки в ноябре:

  • 5 ноября — полная Луна в Тельце. Стрижка не принесет желаемого результата и может негативно повлиять на вашу внутреннюю энергию.
  • 6 ноября — убывающая Луна в Тельце. Стрижка может притянуть неуверенность и неудачи.
  • 7 ноября — убывающая Луна в Близнецах. В результате стрижки появятся препятствия в делах, возникнут болезни.
  • 9 ноября — убывающая Луна в Раке. Стрижка может ослабить волосы.
  • 10 ноября — убывающая Луна в Раке. Этот день категорически не подходит для стрижки и любых процедур. Результат вас разочарует.
  • 16 ноября — убывающая Луна в Весах. Волосы в этот день ослаблены и могут плохо отреагировать на любые манипуляции.
  • 17 ноября — убывающая Луна в Весах. Стрижка испортит вам настроение.
  • 19 ноября — убывающая Луна в Скорпионе. Стрижка "украдет" вашу уверенность и удачу.
  • 20 ноября — молодая Луна в Скорпионе. Волосы ослаблены, почти лишены энергии, поэтому любое вмешательство может замедлить рост, сделать их тусклыми и непослушными.
  • 21 ноября — растущая Луна в знаке Стрельца. Волосы все еще ослаблены. Прическа может быстро потерять форму. Лучше сделать питательную маску или обертывание.
  • 24 ноября — растущая Луна в знаке Козерога. Новая прическа принесет разочарование.
  • 26 ноября — растущая Луна в знаке Водолея. Волосы будут выглядеть тусклыми, сухими и лишенными жизни.
  • 27 ноября — растущая Луна в знаке Водолея. Стрижка и другие процедуры могут ухудшить здоровье ваших волос.
  • 30 ноября — растущая Луна в знаке Овна. В этот день рекомендуется воздержаться от стрижки, так как это притянет к вам болезни.

 

Какие даты неблагоприятны для стрижки в ноябре 2025 года
Девушка делает новую прическу в салоне. Фото: freepik.com

Уход за волосами в ноябре 2025

Уход за волосами также очень важен. Самые благоприятные для этого даты в ноябре следующие:

  • 1-4 ноября — делайте питательные маски, сыворотки, масляные обертывания. В это время волосы хорошо "впитывают" пользу, становятся блестящими и мягкими;
  • 5 ноября — сосредоточьтесь на очищении кожи головы и легком массаже;
  • 6-19 ноября — это отличный период для глубокого ухода, оздоровления и детокса. Используйте питательные маски с маслами, добавляйте в маски витамин Е— это стимулирует волосяные фолликулы. Регулярно делайте массаж кожи головы. Раз в неделю делайте глубокое очищение кожи головы: используйте пилинг или смесь морской соли с бальзамом;
  • 21-30 ноября — активируйте уход: ампулы для роста, маски с кератином, массаж головы — все это поможет ускорить восстановление и рост волос.

Ранее мы рассказывали, как проверить, подойдет ли вам короткая стрижка.

Напомним, мы писали, какие самые популярные стрижки этой осенью.

Также делимся с вами лунным календарем дел на ноябрь 2025 года, который поможет выбрать самые успешные дни для новых начинаний.

стрижки прически ноябрь Астрология волосы лунный календарь
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации