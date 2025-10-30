Лунный календарь на ноябрь 2025 — когда стричь волосы, чтобы привлечь удачу

Девушка сделала новую прическу в салоне. Фото: freepik.com

Наверное, вы замечали, что после удачного похода к парикмахеру меняется не только внешность, но и настроение, улыбка будто сама появляется на лице. Астрологи отмечают, это не случайность, а влияние Луны. Она отвечает не только за рост и силу волос, но и способна привлечь в жизнь счастье и удачу, если выбрать день с "правильной" фазой и энергетикой. Именно лунный календарь поможет определить такую дату.

Новини.LIVE делится с вами лунным календарем стрижек на ноябрь 2025 года, который поможет вашим волосам оставаться блестящими и здоровыми и привлечь в жизнь удачу и счастье.

Фазы Луны в ноябре 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 4 ноября;

— с 1 по 4 ноября; Полнолуние в знаке Тельца — 5 ноября в 15:19 по Киеву;

— 5 ноября в 15:19 по Киеву; Убывающая Луна — с 6 по 19 ноября;

— с 6 по 19 ноября; Новолуние в знаке Скорпиона — 20 ноября в 8:47 по Киеву;

20 ноября в 8:47 по Киеву; Растущая Луна — с 21 по 30 ноября;

— с 21 по 30 ноября; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2025 — какие дни самые благоприятные

Астрологи советуют, если хотите, чтобы волосы быстро росли, выглядели живыми и здоровыми, доверьтесь растущей Луне. В эти дни они особенно хорошо впитывают энергию обновления.

Лучшие дни для стрижки в ноябре 2025 года:

1-2 ноября — растущая Луна. Время для легкого обновления кончиков или стрижки "на рост". Волосы после салона будут выглядеть объемными и ухоженными.

— растущая Луна. Время для легкого обновления кончиков или стрижки "на рост". Волосы после салона будут выглядеть объемными и ухоженными. 3-4 ноября — растущая Луна в знаке Овна. Идеальные дни для смелых экспериментов. Можно сменить имидж, выбрать каре или боб - звезды способствуют кардинальным переменам.

— растущая Луна в знаке Овна. Идеальные дни для смелых экспериментов. Можно сменить имидж, выбрать каре или боб - звезды способствуют кардинальным переменам. 11 ноября — убывающая Луна в знаке Льва. Волосы станут плотнее, а цвет будет выглядеть глубже и живее. Стрижка в этот день привлечет красоту и благополучие.

— убывающая Луна в знаке Льва. Волосы станут плотнее, а цвет будет выглядеть глубже и живее. Стрижка в этот день привлечет красоту и благополучие. 18 ноября — убывающая Луна в Скорпионе. День благоприятен для роста волос и укрепления. Стрижка сегодня будет притягивать к вам радость и счастье.

— убывающая Луна в Скорпионе. День благоприятен для роста волос и укрепления. Стрижка сегодня будет притягивать к вам радость и счастье. 25 ноября — растущая Луна в знаке Водолея. Благоприятное время для экспериментов. Стрижка принесет уверенность и привлечет финансовую удачу.

Нейтральные дни для стрижки, которые не навредят вашим волосам:

8 ноября — убывающая Луна в знаке Близнецы. Можно менять прическу, но не кардинально.

убывающая Луна в знаке Близнецы. Можно менять прическу, но не кардинально. 12 ноября — убывающая Луна во Льве. Благоприятное время для экспериментов, придания объема, оздоровления.

убывающая Луна во Льве. Благоприятное время для экспериментов, придания объема, оздоровления. 13 ноября — убывающая Луна в Деве. Стрижка придаст лицу красивый цвет, улучшит ваше благосостояние.

убывающая Луна в Деве. Стрижка придаст лицу красивый цвет, улучшит ваше благосостояние. 14 ноября — убывающая Луна в Деве. День способствует укреплению структуры и оздоровлению волос.

убывающая Луна в Деве. День способствует укреплению структуры и оздоровлению волос. 15 ноября — убывающая Луна в Весах. Стрижка положительно влияет на внешний вид волос, но может негативно влиять на процесс роста.

убывающая Луна в Весах. Стрижка положительно влияет на внешний вид волос, но может негативно влиять на процесс роста. 22 ноября — растущая Луна в знаке Стрельца. Благоприятное время для обновления прически.

растущая Луна в знаке Стрельца. Благоприятное время для обновления прически. 23 ноября — растущая Луна в знаке Козерога. День способствует укреплению структуры волос и может привлечь богатство.

растущая Луна в знаке Козерога. День способствует укреплению структуры волос и может привлечь богатство. 28 ноября — растущая Луна в знаке Рыбы. Дата способствует росту волос и укреплению.

растущая Луна в знаке Рыбы. Дата способствует росту волос и укреплению. 29 ноября — растущая Луна в знаке Рыбы. Можно стричь волосы и делать уходовые процедуры.

Парикмахерша стрижет волосы. Фото: freepik.com

Какие даты неблагоприятны для стрижки в ноябре 2025 года

Даже самая лучшая стрижка может "не лечь", если выбрать неудачный момент. Луна в неблагоприятных положениях может ослабить волосы или забрать вашу энергию.

Плохие дни для стрижки в ноябре:

5 ноября — полная Луна в Тельце. Стрижка не принесет желаемого результата и может негативно повлиять на вашу внутреннюю энергию.

— полная Луна в Тельце. Стрижка не принесет желаемого результата и может негативно повлиять на вашу внутреннюю энергию. 6 ноября — убывающая Луна в Тельце. Стрижка может притянуть неуверенность и неудачи.

— убывающая Луна в Тельце. Стрижка может притянуть неуверенность и неудачи. 7 ноября — убывающая Луна в Близнецах. В результате стрижки появятся препятствия в делах, возникнут болезни.

— убывающая Луна в Близнецах. В результате стрижки появятся препятствия в делах, возникнут болезни. 9 ноября — убывающая Луна в Раке. Стрижка может ослабить волосы.

— убывающая Луна в Раке. Стрижка может ослабить волосы. 10 ноября — убывающая Луна в Раке. Этот день категорически не подходит для стрижки и любых процедур. Результат вас разочарует.

— убывающая Луна в Раке. Этот день категорически не подходит для стрижки и любых процедур. Результат вас разочарует. 16 ноября — убывающая Луна в Весах. Волосы в этот день ослаблены и могут плохо отреагировать на любые манипуляции.

— убывающая Луна в Весах. Волосы в этот день ослаблены и могут плохо отреагировать на любые манипуляции. 17 ноября — убывающая Луна в Весах. Стрижка испортит вам настроение.

— убывающая Луна в Весах. Стрижка испортит вам настроение. 19 ноября — убывающая Луна в Скорпионе. Стрижка "украдет" вашу уверенность и удачу.

— убывающая Луна в Скорпионе. Стрижка "украдет" вашу уверенность и удачу. 20 ноября — молодая Луна в Скорпионе. Волосы ослаблены, почти лишены энергии, поэтому любое вмешательство может замедлить рост, сделать их тусклыми и непослушными.

— молодая Луна в Скорпионе. Волосы ослаблены, почти лишены энергии, поэтому любое вмешательство может замедлить рост, сделать их тусклыми и непослушными. 21 ноября — растущая Луна в знаке Стрельца. Волосы все еще ослаблены. Прическа может быстро потерять форму. Лучше сделать питательную маску или обертывание.

— растущая Луна в знаке Стрельца. Волосы все еще ослаблены. Прическа может быстро потерять форму. Лучше сделать питательную маску или обертывание. 24 ноября — растущая Луна в знаке Козерога. Новая прическа принесет разочарование.

— растущая Луна в знаке Козерога. Новая прическа принесет разочарование. 26 ноября — растущая Луна в знаке Водолея. Волосы будут выглядеть тусклыми, сухими и лишенными жизни.

— растущая Луна в знаке Водолея. Волосы будут выглядеть тусклыми, сухими и лишенными жизни. 27 ноября — растущая Луна в знаке Водолея. Стрижка и другие процедуры могут ухудшить здоровье ваших волос.

— растущая Луна в знаке Водолея. Стрижка и другие процедуры могут ухудшить здоровье ваших волос. 30 ноября — растущая Луна в знаке Овна. В этот день рекомендуется воздержаться от стрижки, так как это притянет к вам болезни.

Девушка делает новую прическу в салоне. Фото: freepik.com

Уход за волосами в ноябре 2025

Уход за волосами также очень важен. Самые благоприятные для этого даты в ноябре следующие:

1-4 ноября — делайте питательные маски, сыворотки, масляные обертывания. В это время волосы хорошо "впитывают" пользу, становятся блестящими и мягкими;

— делайте питательные маски, сыворотки, масляные обертывания. В это время волосы хорошо "впитывают" пользу, становятся блестящими и мягкими; 5 ноября — сосредоточьтесь на очищении кожи головы и легком массаже;

— сосредоточьтесь на очищении кожи головы и легком массаже; 6-19 ноября — это отличный период для глубокого ухода, оздоровления и детокса. Используйте питательные маски с маслами, добавляйте в маски витамин Е— это стимулирует волосяные фолликулы. Регулярно делайте массаж кожи головы. Раз в неделю делайте глубокое очищение кожи головы: используйте пилинг или смесь морской соли с бальзамом;

— это отличный период для глубокого ухода, оздоровления и детокса. Используйте питательные маски с маслами, добавляйте в маски витамин Е— это стимулирует волосяные фолликулы. Регулярно делайте массаж кожи головы. Раз в неделю делайте глубокое очищение кожи головы: используйте пилинг или смесь морской соли с бальзамом; 21-30 ноября — активируйте уход: ампулы для роста, маски с кератином, массаж головы — все это поможет ускорить восстановление и рост волос.

