Місячний календар на листопад 2025 — коли стригти волосся, щоб залучити удачу

Коли стрижка принесе щастя — місячний календар на листопад 2025
Напевно, ви помічали, що після вдалого походу до перукаря змінюється не лише зовнішність, а й настрій, усмішка ніби сама з'являється на обличчі. Астрологи відзначають, це не випадковість, а вплив Місяця. Він відповідає не тільки за ріст та силу волосся, а й здатен залучити у життя щастя та удачу, якщо обрати день з "правильною" фазою та енергетикою. Саме місячний календар допоможе визначити таку дату.
Новини.LIVE ділиться з вами місячним календарем стрижок на листопад 2025 року, який допоможе вашому волоссю залишатися блискучим та здоровим й залучити у життя удачу та щастя.
Фази Місяця у листопаді 2025 року
- Місяць, що зростає — з 1 по 4 листопада;
- Повня у знаку Тельця — 5 листопада о 15:19 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 6 по 19 листопада;
- Молодик у знаку Скорпіона — 20 листопада о 8:47 за Києвом;
- Місяць, що зростає — з 21 по 30 листопада;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Місячний календар стрижок на листопад 2025 — які дні найсприятливіші
Астрологи радять, якщо хочете, щоб волосся швидко росло, виглядало живим і здоровим, довіртеся Місяцю, що росте. У ці дні воно особливо добре вбирає енергію оновлення.
Найкращі дні для стрижки у листопаді 2025:
- 1-2 листопада — Місяць, що росте. Час для легкого оновлення кінчиків або стрижки "на ріст". Волосся після салону виглядатиме об'ємним і доглянутим.
- 3-4 листопада — Місяць, що росте, у знаку Овна. Ідеальні дні для сміливих експериментів. Можна змінити імідж, обрати каре чи боб — зірки сприяють кардинальним змінам.
- 11 листопада — спадний Місяць у знаку Лева. Волосся стане щільнішим, а колір виглядатиме глибше й живіше. Стрижка в цей день залучить красу й добробут.
- 18 листопада — спадний Місяць у Скорпіоні. День сприятливий для росту волосся та зміцненню. Стрижка сьогодні буде притягувати до вас радість і щастя.
- 25 листопада — Місяць, що росте, у знаку Водолія. Сприятливий час для експериментів. Стрижка принесе впевненість та залучить фінансову удачу.
Нейтральні дні для стрижки, які не нашкодять вашому волоссю:
- 8 листопада — спадний Місяць у знаку Близнюки. Можна міняти зачіску, але не кардинально.
- 12 листопада — спадний Місяць у Леві. Сприятливий час для експериментів, надання об'єму, оздоровлення.
- 13 листопада — спадний Місяць у Діві. Cтрижка надасть обличчю гарного кольору, поліпшить ваш добробут.
- 14 листопада — спадний Місяць у Діві. День сприяє зміцненню структури та оздоровленню волосся.
- 15 листопада — спадний Місяць у Терезах. Стрижка позитивно впливає на зовнішній вигляд волосся, але може негативно впливати на процес росту.
- 22 листопада — Місяць, що росте, у знаку Стрільця. Сприятливий час для оновлення зачіски.
- 23 листопада — Місяць, що росте, у знаку Козерога. День сприяє зміцненню структури волосся та може привабити багатство.
- 28 листопада — Місяць, що росте, у знаку Риби. Дата сприяє росту волосся та зміцненню.
- 29 листопада — Місяць, що росте, у знаку Риби. Можна стригти волосся та робити доглядові процедури.
Які дати несприятливі для стрижки у листопаді 2025 року
Навіть найкраща стрижка може "не лягти", якщо вибрати невдалий момент. Місяць у несприятливих положеннях може послабити волосся або забрати вашу енергію.
Погані дні для стрижки у листопаді:
- 5 листопада — повний Місяць у Тельці. Стрижка не принесе бажаного результату й може негативно вплинути на вашу внутрішню енергію.
- 6 листопада — спадний Місяць у Тельці. Стрижка може притягнути невпевненість та невдачі.
- 7 листопада — спадний Місяць у Близнюках. У результаті стрижки з'являться перешкоди у справах, виникнуть хвороби.
- 9 листопада — спадний Місяць у Раку. Стрижка може ослабити волосся.
- 10 листопада — спадний Місяць у Раку. Цей день категорично не підходить для стрижки та будь-яких процедур. Результат вас розчарує.
- 16 листопада — спадний Місяць у Терезах. Волосся цього дня ослаблене та може погано відреагувати на будь-які маніпуляції.
- 17 листопада — спадний Місяць у Терезах. Стрижка зіпсує вам настрій.
- 19 листопада — спадний Місяць у Скорпіоні. Стрижка "вкраде" вашу впевненість та удачу.
- 20 листопада — молодий Місяць у Скорпіоні. Волосся ослаблене, майже позбавлене енергії, тому будь-яке втручання може сповільнити ріст, зробити його тьмяним та неслухняним.
- 21 листопада — Місяць, що росте, у знаку Стрільця. Волосся все ще ослаблене. Зачіска може швидко втратити форму. Краще зробити живильну маску чи обгортання.
- 24 листопада — Місяць, що росте, у знаку Козерога. Нова зачіска принесе розчарування.
- 26 листопада — Місяць, що росте, у знаку Водолія. Волосся виглядатиме тьмяним, сухим та позбавленим життя.
- 27 листопада — Місяць, що росте, у знаку Водолія. Стрижка та інші процедури можуть погіршити здоров'я вашого волосся.
- 30 листопада — Місяць, що росте, у знаку Овна. Цього дня рекомендується утриматися від стрижки, тому що це притягне до вас хвороби.
Догляд за волоссям у листопаді 2025
Догляд за волоссям також дуже важливий. Найсприятливіші для цього дати у листопаді наступні:
- 1-4 листопада — робіть живильні маски, сироватки, олійні обгортання. У цей час волосся добре "вбирає" користь, стає блискучим і м'яким;
- 5 листопада — зосередьтеся на очищенні шкіри голови та легкому масажі;
- 6-19 листопада — це чудовий період для глибокого догляду, оздоровлення та детоксу. Використовуйте живильні маски з оліями, додавайте в маски вітамін Е — це стимулює волосяні фолікули. Регулярно робіть масаж шкіри голови. Раз на тиждень робіть глибоке очищення шкіри голови: використовуйте пілінг або суміш морської солі з бальзамом;
- 21-30 листопада — активуйте догляд: ампули для росту, маски з кератином, масаж голови — усе це допоможе прискорити відновлення та ріст волосся.
