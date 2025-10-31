Православний календар на листопад 2025 — коли Третя Пречиста і Різдвяний піст

Мати з дітьми у церкві. Фото: google.com

Православний календар на листопад 2025 року багатий на важливі події та великі церковні свята. Зокрема віряни вшановуватимуть Собор архістратига Михаїла, святкуватимуть Введення у храм Пресвятої Богородиці та день апостола Андрія Первозванного. Також саме цього місяця розпочинається Різдвяний піст — останній піст року, який готує душу до світлого свята Різдва Христового.

Православний календар на листопад 2025 року, який допоможе не пропустити найважливіші свята та інші релігійні події місяця.

Церковний календар на листопад 2025 року — які важливі свята та дати зустрінемо за новим стилем

Які церковні свята зустрінемо в останній місяць осені 2025 — календар за днями:

1 листопада — святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам'яна;

— святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам'яна; 2 листопада — святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста;

— святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста; 3 листопада — святих священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала; Преподобного Акепсима Антіохійського;

— святих священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала; Преподобного Акепсима Антіохійського; 4 листопада — пам'ять освячення собору Святої Софії в Києві; святого преподобного Йоаникія Великого; святих мучеників Нікандра та Єрмея;

— пам'ять освячення собору Святої Софії в Києві; святого преподобного Йоаникія Великого; святих мучеників Нікандра та Єрмея; 5 листопада — святих мучеників Галактіона та Епістими; святителя Григорія, архієпископа Олександрійського;

— святих мучеників Галактіона та Епістими; святителя Григорія, архієпископа Олександрійського; 6 листопада — святого ісповідника Павла, архієпископа Царгородського;

— святого ісповідника Павла, архієпископа Царгородського; 7 листопада — святих 33 мучеників у Мелітині;

— святих 33 мучеників у Мелітині; 8 листопада — Собор святого архистратига Михаїла та інших небесних сил безплотних ;

— ; 9 листопада — святих преподобних Матрони і Теоктисти;

— святих преподобних Матрони і Теоктисти; 10 листопада — святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними;

— святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними; 11 листопада — святих мучеників Мини, Віктора і Вінкентія; святого преподобного ісповідника Теодора Студита;

— святих мучеників Мини, Віктора і Вінкентія; святого преподобного ісповідника Теодора Студита; 12 листопада — святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького;

— святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького; 13 листопада — святого святителя Івана Златоустого, архієпископа Константинопольського ;

— ; 14 листопада — святого апостола Пилипа ;

— ; 15 листопада — початок Різдвяного посту ; святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона і Авіва;

— ; святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона і Авіва; 16 листопада — святого апостола і євангелиста Матея;

— святого апостола і євангелиста Матея; 17 листопада — святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського;

— святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського; 18 листопада — святих мучеників Платона і Романа;

— святих мучеників Платона і Романа; 19 листопада — святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама;

— святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама; 20 листопада — передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці ; блаженої преподобної Йосафати (Гордашевської); святого преподобного Григорія Декаполіта;

— ; блаженої преподобної Йосафати (Гордашевської); святого преподобного Григорія Декаполіта; 21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці або Третя Пречиста ;

— ; 22 листопада — Поминальна субота всіх, що в Україні голодом заморені ; святого апостола Филимона і тих, хто з ним;

— ; святого апостола Филимона і тих, хто з ним; 23 листопада — післясвято Введення ; святих святителів Амфілоха і Григорія;

— ; святих святителів Амфілоха і Григорія; 24 листопада — святої великомучениці Катерини; святого великомученика Меркурія;

— святої великомучениці Катерини; святого великомученика Меркурія; 25 листопада — Віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці ; святого священномученика Климента, Папи;

— ; святого священномученика Климента, Папи; 26 листопада — святого преподобного Аліпія, стовпника;

— святого преподобного Аліпія, стовпника; 27 листопада — святого великомученика Якова Персіянина; святого преподобного Палладія;

— святого великомученика Якова Персіянина; святого преподобного Палладія; 28 листопада — святого преподобного Стефана Нового; святого мученика Іринарха;

— святого преподобного Стефана Нового; святого мученика Іринарха; 29 листопада — святих мучеників Парамона і Філумена;

— святих мучеників Парамона і Філумена; 30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного.

Свічка та Голодна кутя. Фото: Pinterest

Різдвяний піст 2025 — скільки триває і яких правил потрібно дотримуватися під час Пилипівки

Різдвяний піст, який у народі називають Пилипівкою або Пилипівським постом, — це період духовного очищення та підготовки до свята Різдва Христового. Свою назву він отримав від дня апостола Пилипа, що передує початку посту. Саме цей день вважався останньою можливістю року посмакувати скоромними стравами, адже вже з наступного дня віряни переходять до помірності, молитви та внутрішнього оновлення.

У 2025 році Різдвяний піст розпочнеться 15 листопада і триватиме до 24 грудня включно — до Святвечора. Його тривалість становить сорок днів, тому у церковній традиції цей період ще називають Малою Чотиридесятницею — за аналогією з Великим постом перед Великоднем.

Хоча Різдвяний піст не належить до найсуворіших, він має свої правила. Протягом усього періоду заборонено вживати м'ясо, яйця, молочні продукти та всі похідні від них. Основу харчування становлять каші, овочі, бобові, гриби, горіхи та сухофрукти. У певні дні дозволяється риба та олія, а головний акцент робиться не лише на стриманості в їжі, а й на духовному очищенні, добрих справах і щирій молитві.

