Червона нитка на руці — як носити її, аби вона оберігала від зла

Чимало людей носять червону нитку на руці. Це потужний оберіг, який може захистити від біди та зла. Однак важливо знати, як правильно його носити, аби не нашкодити собі.

Як носити червону нитку на руці

Червона нитка на руці — це такий собі щит, який захищає від усіх бід та зла. Цей оберіг відганяє негативну енергію та притягує щастя. В різних культурах правила, щодо того, на якій руці варто носити червону нитку, різняться.

На Сході вважають, що червона нитка повинна бути на правій руці. Так вона притягуватиме добробут і везіння. А от давні слов'яни пов'язували її на ліву руку, аби захиститися від нечисті, а на праву — для привернення удачі. Індуси ж вважають, що червона нитка буде працювати незалежно від того, на якій руці її носити.

Важливо, аби червону нитку на руці зав'язувала близька вам людина: батьки, сестра чи брат, кохана людина чи подруга. Так вона буде працювати правильно. Водночас треба обов'язково прочитати молитву своєму ангелу-охоронцю. Ці слова має говорити і та людина, якій зав'язують червону нитку, і та, яка це робить. А ось маленькій дитині можуть зав'язувати червону нитку лише дві людини: мама або хрещена. Є й кілька інших кроків, які допоможуть зробити так, аби червона нитка на руці принесла лише позитив:

запаліть свічку;

червону нитку варто зав'язувати на сім вузлів;

не забувайте промовляти молитву ангелу-охоронцю, поки зав'язуєте оберіг;

припаліть кінці нитки вогнем від свічки.

Червона нитка на руці справді приносить в життя щастя та успіх. Однак декому її не варто носити, наприклад, конфліктним людям, у яких часто змінюється настрій. Також не варто обирати такий оберіг тим, хто часто впадає в апатію або депресію.

