Жіночі імена-обереги — захищають від негараздів та притягують удачу

Здавна ім'я людини вважалось чимось особливим. Воно могло нести в собі глибокий сенс та енергетику, наповнювати особистість певними якостями й допомагати по життю. Так деякі імена досі вважаються справжніми оберегами, які захищають та притягують добро до своїх власниць.

Сім жіночих імен-оберегів

Олександра

Це ім'я наділяє своїх власниць особливою відвагою та внутрішньою силою. Вони можуть поєднувати в собі м'якість і рішучість й впевнено досягають своїх цілей.

Варвара

Таке ім'я мають незалежні та сміливі жінки. Вони мають вільний дух і нестандартний погляд на світ й життя.

Ольга

Це ім'я, пов'язане з величною княгинею Київської Русі. Жінки, що носять його, дуже мудрі та вміють стратегічно мислити. Вони часто стають опорою для інших людей.

Дар'я

Це ім'я також випромінює тепло й доброзичливість. Воно оберігає власниць та наділяє їх товариськістю, елегантністю й сильною інтуїцією.

Євгенія

Такі жінки дуже благородні та доброзичливі. Вони часто займаються соціальною діяльністю, допомагають іншим та надихають. За це доля щедро віддячує таким особистостям.

Зоряна

Такі жінки мають особливий зв'язок з небесними силами. Здавна власниці цього імені вважалися обраними. Вони знаходяться під особливим захистом від бід та зла.

Мирослава

Це ім'я оберігає від конфліктів. Його власниці дуже добрі та здатні легко розв'язувати конфлікти. Вони завжди знаходять душевну рівновагу.

