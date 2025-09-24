Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Захищають від зла та бід — кращі українські жіночі імена

Захищають від зла та бід — кращі українські жіночі імена

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 14:04
Жіночі імена-обереги — захищають від негараздів та притягують удачу
Красива дівчина. Фото: Pexels

Здавна ім'я людини вважалось чимось особливим. Воно могло нести в собі глибокий сенс та енергетику, наповнювати особистість певними якостями й допомагати по життю. Так деякі імена досі вважаються справжніми оберегами, які захищають та притягують добро до своїх власниць.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама
Читайте також:

Сім жіночих імен-оберегів

Олександра

Це ім'я наділяє своїх власниць особливою відвагою та внутрішньою силою. Вони можуть поєднувати в собі м'якість і рішучість й впевнено досягають своїх цілей.

Варвара

Таке ім'я мають незалежні та сміливі жінки. Вони мають вільний дух і нестандартний погляд на світ й життя.

Ольга

Це ім'я, пов'язане з величною княгинею Київської Русі. Жінки, що носять його, дуже мудрі та вміють стратегічно мислити. Вони часто стають опорою для інших людей.

Сім жіночих імен-оберегів
Гарна дівчина. Фото: Pexels

Дар'я

Це ім'я також випромінює тепло й доброзичливість. Воно оберігає власниць та наділяє їх товариськістю, елегантністю й сильною інтуїцією.

Євгенія

Такі жінки дуже благородні та доброзичливі. Вони часто займаються соціальною діяльністю, допомагають іншим та надихають. За це доля щедро віддячує таким особистостям.

Зоряна

Такі жінки мають особливий зв'язок з небесними силами. Здавна власниці цього імені вважалися обраними. Вони знаходяться під особливим захистом від бід та зла.

Мирослава

Це ім'я оберігає від конфліктів. Його власниці дуже добрі та здатні легко розв'язувати конфлікти. Вони завжди знаходять душевну рівновагу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які жіночі та чоловічі імена не сумісні. Такі пари не будуть щасливими разом.

Також ми розповідали про те, які імена означають перемогу та притягують успіх. Їхні власники завжди досягають успіху.

психологія жінки імена цікаві факти обереги
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації