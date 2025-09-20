Нещасливі жіночі імена — кому на долю випадає важка карма

Нещасна жінка. Фото: Pexels

Жінки з деякими іменами страждають ледь не все життя. Їм не щастить ані в коханні, ані в роботі. На долю таких особистостей завжди випадають складні випробування, які важко проходити.

Про це пише Ukr.Media.

Нещасливі жіночі імена

Олександра

Жінки з цим іменем часто звалюють все не свої тендітні плечі. Їм доводиться розв'язувати проблеми близьких та піклуватися про всіх навколо. Негаразди ходять за Олександрами по п'ятах.

Віра

Такі жінки мають дуже твердий характер, вони сміливі й рішучі. Однак доля немов постійно випробовує їх. Власниці цього імені притягують неприємності, як магніт.

Сумна жінка. Фото: Pexels

Інна

Власниці цього імені мають дуже складний і вибуховий характер. У їхньому житті повно негараздів, а всі справи немов падають з рук. Інні доводиться постійно докладати вдвічі більше зусиль, ніж іншим, аби чогось досягнути.

Людмила

Такі жінки дуже вразливі. Вони повністю присвячують себе сім'ї й страждають через це найбільше. Власниці цього імені вважають, що не можна дозволити собі радіти життю.

Засмучена жінка. Фото: Pexels

Тамара

Такі жінки дуже рідко бувають щасливі в шлюбі. Вони страждають через власні надмірні ревнощі й постійно перевіряють своїх чоловіків. Зрештою все сімейне життя зводиться до скандалів та сварок.

