Несчастливые женские имена — кому на долю выпадает тяжелая карма

Несчастная женщина. Фото: Pexels

Женщины с некоторыми именами страдают чуть ли не всю жизнь. Им не везет ни в любви, ни в работе. На долю таких личностей всегда выпадают сложные испытания, которые трудно проходить.

Об этом пишет Ukr.Media.

Реклама

Читайте также:

Несчастливые женские имена

Александра

Женщины с этим именем часто взваливают все не свои хрупкие плечи. Им приходится решать проблемы близких и заботиться обо всех вокруг. Неприятности ходят за Александрами по пятам.

Вера

Такие женщины имеют очень твердый характер, они смелые и решительные. Однако судьба словно постоянно испытывает их. Обладательницы этого имени притягивают неприятности как магнит.

Грустная женщина. Фото: Pexels

Инна

Обладательницы этого имени имеют очень сложный и взрывной характер. В их жизни полно проблем, а все дела словно падают из рук. Инне приходится постоянно прилагать вдвое больше усилий, чем другим, чтобы чего-то достичь.

Людмила

Такие женщины очень уязвимы. Они полностью посвящают себя семье и страдают из-за этого больше всего. Обладательницы этого имени считают, что нельзя позволить себе радоваться жизни.

Расстроенная женщина. Фото: Pexels

Тамара

Такие женщины очень редко бывают счастливы в браке. Они страдают из-за собственной чрезмерной ревности и постоянно проверяют своих мужей. В итоге вся семейная жизнь сводится к скандалам и ссорам.

Напомним, ранее мы писали о том, какие имена имеют самые эмоциональные женщины. Они всегда устраивают скандалы.

Также мы рассказывали о том, женщины с какими именами всеми манипулируют. Они умеют играть на чувствах.