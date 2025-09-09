Видео
Мастерски играют на чувствах — имена женщин-манипуляторов

Мастерски играют на чувствах — имена женщин-манипуляторов

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 13:52
Какие имена имеют самые искусные манипуляторши — лучше остерегаться их
Девушка загадочно улыбается. Фото: Pexels
Ключевые моменты Имена самых больших манипуляторок

Некоторые женщины не просто добиваются своего, а умело манипулируют всеми вокруг. Они знают, как перекрутить любую ситуацию в свою пользу и выйти сухой из воды. Существует пять женских имен, представительниц которых лучше остерегаться.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.



Имена самых больших манипуляторок

Татьяна

Женщины с этим именем имеют настолько сильный характер, что сопротивляться им может мало кто. Они обожают, чтобы все было по-ихнему и используют различные манипулятивные приемы, чтобы все выкрутить на свою руку. Такие личности знают, как играть на чувствах других.

Наталья

Женщины с этим именем очень женственные и оптимистичные, но они не умеют подчиняться другим. Из-за этого часто Натальи прибегают к манипуляциям. Они могут давить на самые болезненные точки партнера или близких, чтобы заставить их поддержать собственные взгляды.

Імена найбільших маніпуляторок
Женщина улыбается. Фото: Pexels

Екатерина

Такие женщины обладают внутренней силой и целеустремленностью. Они стремятся достичь огромного успеха и способны ради этого на все, в частности, на манипуляции. Екатерины умеют управлять чувствами других ради собственной выгоды.

Марина

Обладательницы этого имени очень спокойны и уравновешены, но только пока все идет по плану. Если же ситуация выходит из-под контроля, Марина перевоплощается в умелую манипуляторку, которая обведет вокруг пальца любого.

Анна

Женщины с этим именем очень своенравные и гордые. Они ненавидят, когда другие им не подчиняются. Из-за этого Анна может прибегать к различным манипулятивным приемам, даже если они принесут боль близким.

психология имена эмоции манипулятор манипуляция
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
