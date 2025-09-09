Відео
Головна Психологія Майстерно грають на почуттях — імена жінок-маніпуляторок

Майстерно грають на почуттях — імена жінок-маніпуляторок

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 13:52
Які імена мають найвправніші маніпуляторки — краще остерігатись їх
Дівчина загадково посміхається. Фото: Pexels
Ключові моменти Імена найбільших маніпуляторок

Деякі жінки не просто досягають свого, а вміло маніпулюють усіма навколо. Вони знають, як перекрутити будь-яку ситуацію на свою користь та вийти сухою з води. Існує п'ять жіночих імен, представниць яких краще остерігатись.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Імена найбільших маніпуляторок

Тетяна

Жінки з цим іменем мають настільки сильний характер, що опиратись їм може мало хто. Вони обожнюють, аби все було по-їхньому та використовують різні маніпулятивні прийоми, аби все викрутити на свою руку. Такі особистості знають, як грати на почуттях інших.

Наталія

Жінки з цим іменем дуже жіночні та оптимістичні, але вони не вміють підкорятися іншим. Через це часто Наталії вдаються до маніпуляцій. Вони можуть тиснути на найболючіші точки партнера чи близьких, аби змусити їх підтримати власні погляди.

Імена найбільших маніпуляторок
Жінка посміхається. Фото: Pexels

Катерина

Такі жінки мають внутрішню силу та цілеспрямованість. Вони прагнуть досягнути шаленого успіху та здатні заради цього на все, зокрема, на маніпуляції. Катерини вміють керувати почуттями інших заради власної вигоди.

Марина

Власниці цього імені дуже спокійні та врівноважені, але лише поки все йде за планом. Якщо ж ситуація виходить з-під контролю, Марина перевтілюється у вмілу маніпуляторку, яка обведе навколо пальця будь-кого.

Анна

Жінки з цим іменем дуже норовливі та горді. Вони ненавидять, коли інші їм не підкорюються. Через це Анна може вдаватися до різних маніпулятивних прийомів, навіть якщо вони принесуть біль близьким.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, жінки з якими іменами народжені для життя в розкоші. Вони не погодяться на менше.

Також ми розповідали про те, які імена мають найбільш пристрасні жінки. Чоловіки просто втрачають голову від них.

психологія імена емоції маніпулятор маніпуляція
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
