Пари з якими іменами не будуть щасливими у стосунках — приречені на розставання

Чоловік та жінка сваряться. Фото: iStock

Ім'я визначає характер людини та може впливати на її долю й стосунки. Його звучання має особливу енергетику та формує особистість. Деякі імена мають несумісну енергію. Навіть якщо такі люди й починають стосунки, вони закінчуються розчаруванням.

Про це пише ТСН.

Реклама

Читайте також:

Імена несумісних у коханні людей

Олександр та Олена

Обоє партнерів — це сильні лідери, які постійно змагаються за першість. І Олександр, і Олена постійно намагаються довести свою правоту та часто перетворюють стосунки на справжні перегони. Зрештою це набридає обом.

Андрій та Марина

Такий союз здається яскравим на початку, однак згодом щастю перешкоджає брак довіри. Марина — дуже вільнолюбна й норовлива, вона ненавидить обмеження у стосунках. Андрій прагне контролювати партнерку та вимагає повної відданості.

Засмучені чоловік та жінка. Фото: Freepik

Дмитро та Наталія

Такі стосунки приречені на розставання через абсолютно різний підхід до життя. Дмитро прагне стабільності та постійно працює над тим, аби в домі був затишок. Наталія не може сидіти на місці й постійно шукає нових вражень.

Ігор та Тетяна

І чоловік, і жінка в такій парі мають складний характер. Через це в них постійно виникають конфлікти та непорозуміння. Обоє прагнуть керувати всім навколо, у тому числі партнером.

Жінка сумна через сварку з чоловіком. Фото: Freepik

Сергій та Оксана

Такі партнери мають занадто різну емоційність. Сергій дуже прагматичний та дивиться на життя реалістично. Оксана ж більш чутлива та хоче отримувати й віддавати любов, однак в таких стосунках це трапляється дуже рідко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, жінки з якими іменами мають складну долю. Вони постійно страждають.

Також ми розповідали про те, чоловіки з якими іменами завжди притягують біди. Їм ні в чому не щастить.