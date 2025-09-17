Імена чоловіків-невдах — хто завжди стикається з бідами й нещастями

Засмучений чоловік. Фото: Pexels

Деякі чоловічі імена можуть принести своїм власникам біди. Вони притягують невдачі, як магніт. В таких людей все життя ніби закручене навколо нещасть.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Імена найбільш невдачливих чоловіків

Тарас

Чоловіки з цим іменем дуже вперті та неспокійні. Вони завжди бунтують проти загальних правил та часто через це потрапляють в халепу. До того ж власники цього імені вважають правильною лише свою думку й ніколи не прислуховуються до інших, навіть коли їм радять правильні речі.

Вадим

Власники цього імені мають запальний та вибуховий характер. Вони можуть сперечатися через дрібниці та до хрипоти доводити свою правоту. Часто такі чоловіки ризикують усім та програють.

Сумний чоловік. Фото: Pexels

Борис

У чоловіків з таким іменем життя — це суцільна боротьба. Їм завжди не щастить, а перешкоди ніби переслідують. Борис відрізняється сильною емоційністю та може впадати в депресію через свої промахи.

Савелій

Чоловіки з цим іменем дуже скромні та замкнуті. Це справжні песимісти, які завжди сприймають всі невдачі близько до серця. Власники цього імені не люблять зміни та прагнуть жити якомога тихіше, однак навіть в такому випадку їм постійно не щастить.

Анатолій

Чоловіки з цим іменем дуже піддаються чужому впливу. Вони не вміють ставити цілі та досягати їх. Навіть найменша перешкода змушує Анатолія зупинитись. В житті власників цього імені завжди все йде не так.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чоловіки з якими іменами стають найкращими татусями. Вони вміють давати любов та піклуватись.

Також ми розповідали про те, чоловіки з якими іменами завжди досягають успіху. Їм не страшні жодні перешкоди.