Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трагедия на фуникулере в Киеве — обвиняемый впервые признал вину
Главная Психология Имена несчастливых мужчин — притягивают неудачи, как магнит

Имена несчастливых мужчин — притягивают неудачи, как магнит

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 14:01
Имена мужчин-неудачников — кто всегда сталкивается с бедами и несчастьями
Расстроенный мужчина. Фото: Pexels

Некоторые мужские имена могут принести своим владельцам беды. Они притягивают неудачи как магнит. У таких людей вся жизнь будто закручена вокруг несчастий.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Имена самых невезучих мужчин

Тарас

Мужчины с этим именем очень упрямые и беспокойные. Они всегда бунтуют против общих правил и часто из-за этого попадают в беду. К тому же владельцы этого имени считают правильным только свое мнение и никогда не прислушиваются к другим, даже когда им советуют правильные вещи.

Вадим

Владельцы этого имени имеют вспыльчивый и взрывной характер. Они могут спорить по пустякам и до хрипоты доказывать свою правоту. Часто такие мужчины рискуют всем и проигрывают.

Імена чоловіків, які притягують нещастя
Грустный мужчина. Фото: Pexels

Борис

У мужчин с таким именем жизнь — это сплошная борьба. Им всегда не везет, а препятствия будто преследуют. Борис отличается сильной эмоциональностью и может впадать в депрессию из-за своих промахов.

Савелий

Мужчины с этим именем очень скромные и замкнутые. Это настоящие пессимисты, которые всегда воспринимают все неудачи близко к сердцу. Владельцы этого имени не любят перемен и стремятся жить как можно тише, однако даже в таком случае им постоянно не везет.

Анатолий

Мужчины с этим именем очень поддаются чужому влиянию. Они не умеют ставить цели и достигать их. Даже малейшее препятствие заставляет Анатолия остановиться. В жизни владельцев этого имени всегда все идет не так.

Напомним, ранее мы писали о том, мужчины с какими именами становятся лучшими отцами. Они умеют давать любовь и заботиться.

Также мы рассказывали о том, мужчины с какими именами всегда достигают успеха. Им не страшны никакие препятствия.

психология имена интересные факты беда мужчины
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации