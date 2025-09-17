Имена мужчин-неудачников — кто всегда сталкивается с бедами и несчастьями

Расстроенный мужчина. Фото: Pexels

Некоторые мужские имена могут принести своим владельцам беды. Они притягивают неудачи как магнит. У таких людей вся жизнь будто закручена вокруг несчастий.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Имена самых невезучих мужчин

Тарас

Мужчины с этим именем очень упрямые и беспокойные. Они всегда бунтуют против общих правил и часто из-за этого попадают в беду. К тому же владельцы этого имени считают правильным только свое мнение и никогда не прислушиваются к другим, даже когда им советуют правильные вещи.

Вадим

Владельцы этого имени имеют вспыльчивый и взрывной характер. Они могут спорить по пустякам и до хрипоты доказывать свою правоту. Часто такие мужчины рискуют всем и проигрывают.

Грустный мужчина. Фото: Pexels

Борис

У мужчин с таким именем жизнь — это сплошная борьба. Им всегда не везет, а препятствия будто преследуют. Борис отличается сильной эмоциональностью и может впадать в депрессию из-за своих промахов.

Савелий

Мужчины с этим именем очень скромные и замкнутые. Это настоящие пессимисты, которые всегда воспринимают все неудачи близко к сердцу. Владельцы этого имени не любят перемен и стремятся жить как можно тише, однако даже в таком случае им постоянно не везет.

Анатолий

Мужчины с этим именем очень поддаются чужому влиянию. Они не умеют ставить цели и достигать их. Даже малейшее препятствие заставляет Анатолия остановиться. В жизни владельцев этого имени всегда все идет не так.

