Пары с какими именами не будут счастливыми в отношениях — обречены на расставание

Мужчина и женщина ссорятся. Фото: iStock

Имя определяет характер человека и может влиять на его судьбу и отношения. Его звучание имеет особую энергетику и формирует личность. Некоторые имена имеют несовместимую энергию. Даже если такие люди и начинают отношения, они заканчиваются разочарованием.

Об этом пишет ТСН.

Имена несовместимых в любви людей

Александр и Елена

Оба партнера — это сильные лидеры, которые постоянно соревнуются за первенство. И Александр, и Елена постоянно пытаются доказать свою правоту и часто превращают отношения в настоящие гонки. В конце концов это надоедает обоим.

Андрей и Марина

Такой союз кажется ярким в начале, однако впоследствии счастью препятствует недостаток доверия. Марина — очень свободолюбивая и своенравная, она ненавидит ограничения в отношениях. Андрей стремится контролировать партнершу и требует полной преданности.

Расстроенные мужчина и женщина. Фото: Freepik

Дмитрий и Наталья

Такие отношения обречены на расставание из-за абсолютно разного подхода к жизни. Дмитрий стремится к стабильности и постоянно работает над тем, чтобы в доме был уют. Наталья не может сидеть на месте и постоянно ищет новых впечатлений.

Игорь и Татьяна

И мужчина, и женщина в такой паре имеют сложный характер. Поэтому у них постоянно возникают конфликты и недоразумения. Оба стремятся управлять всем вокруг, в том числе партнером.

Женщина грустная из-за ссоры с мужем. Фото: Freepik

Сергей и Оксана

Такие партнеры имеют слишком разную эмоциональность. Сергей очень прагматичный и смотрит на жизнь реалистично. Оксана же более чувствительна и хочет получать и отдавать любовь, однако в таких отношениях это случается очень редко.

