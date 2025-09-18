Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Чоловічі й жіночі імена, що означають перемогу — притягують успіх

Чоловічі й жіночі імена, що означають перемогу — притягують успіх

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 14:04
Які імена означають перемогу — ведуть своїх власників до успіху
Успішна дівчина. Фото: Pexels

Деякі імена запрограмовані на успіх та перемогу. Вони приносять своїм власникам удачу та щастя. Такі люди легко досягають свого та завжди стоять на п'єдесталі.

Про це пише 24 Канал.

Реклама
Читайте також:

Які імена означають перемогу

Ніка

Це ім'я має грецьке походження. Саме у міфології Греції Ніка є богинею перемоги. Такі жінки дуже цілеспрямовані та завжди натхненні. Вони можуть навіть направляти інших на правильний шлях.

Адріан

Це слово походить з латинської. Воно тлумачиться як "той, що несе перемогу". Те ж стосується й жіночої форми цього імені — Адріана. Такі особистості дуже вперті та працьовиті. Вони завжди домагаються успіху в житті та стають керівниками, що ведуть за собою людей.

Які чоловічі та жіночі імена означають перемогу
Успішний чоловік. Фото: Pexels

Євникія

Це ім'я походить з Греції. Воно складається з двох частин: "eu", що означає "добре" або "щасливо", та "nike", що перекладається як "перемога". Тобто фактично таке ім'я означає "щаслива переможниця". Ці жінки мають таку внутрішню силу, якій позаздрять навіть деякі чоловіки.

Вікторія

Це ім'я походить з латинської мови та перекладається як "перемога". До того ж Вікторія була римською богинею перемоги. Жінки з цим іменем зазвичай дуже амбітні та легко досягають свого. Вони не зупиняться перед перешкодами.

Які чоловічі та жіночі імена означають перемогу
Жінка, що досягнула успіху в кар'єрі. Фото: Pexels

Микита

Це чоловіче ім'я має грецьке походження. У перекладі воно означає "перемога" або "переможець". Чоловіки з цим іменем дуже цілеспрямовані та відповідальні. Вони не зупиняються ні перед чим на шляху до своєї мети.

Вероніка

Воно походить від імені Ференіка, так називали дружину правителя Єгипту з династії Птолемеїв. В імені Вероніка є корені двох слів: перший означає "приносити", а другий — "перемога". І справді, такі особистості завжди приносять перемогу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які чоловічі імена притягують невдачі. Ці особистості рідко коли чогось досягають.

Також ми розповідали про те, жінки з якими іменами вміло маніпулюють іншими. Вони знають, як грати на почуттях.

психологія жінки імена цікаві факти чоловіки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації