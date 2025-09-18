Які імена означають перемогу — ведуть своїх власників до успіху

Успішна дівчина. Фото: Pexels

Деякі імена запрограмовані на успіх та перемогу. Вони приносять своїм власникам удачу та щастя. Такі люди легко досягають свого та завжди стоять на п'єдесталі.

Які імена означають перемогу

Ніка

Це ім'я має грецьке походження. Саме у міфології Греції Ніка є богинею перемоги. Такі жінки дуже цілеспрямовані та завжди натхненні. Вони можуть навіть направляти інших на правильний шлях.

Адріан

Це слово походить з латинської. Воно тлумачиться як "той, що несе перемогу". Те ж стосується й жіночої форми цього імені — Адріана. Такі особистості дуже вперті та працьовиті. Вони завжди домагаються успіху в житті та стають керівниками, що ведуть за собою людей.

Успішний чоловік. Фото: Pexels

Євникія

Це ім'я походить з Греції. Воно складається з двох частин: "eu", що означає "добре" або "щасливо", та "nike", що перекладається як "перемога". Тобто фактично таке ім'я означає "щаслива переможниця". Ці жінки мають таку внутрішню силу, якій позаздрять навіть деякі чоловіки.

Вікторія

Це ім'я походить з латинської мови та перекладається як "перемога". До того ж Вікторія була римською богинею перемоги. Жінки з цим іменем зазвичай дуже амбітні та легко досягають свого. Вони не зупиняться перед перешкодами.

Жінка, що досягнула успіху в кар'єрі. Фото: Pexels

Микита

Це чоловіче ім'я має грецьке походження. У перекладі воно означає "перемога" або "переможець". Чоловіки з цим іменем дуже цілеспрямовані та відповідальні. Вони не зупиняються ні перед чим на шляху до своєї мети.

Вероніка

Воно походить від імені Ференіка, так називали дружину правителя Єгипту з династії Птолемеїв. В імені Вероніка є корені двох слів: перший означає "приносити", а другий — "перемога". І справді, такі особистості завжди приносять перемогу.

