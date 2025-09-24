Видео
Видео

Защищают от зла и бед — лучшие украинские женские имена

Защищают от зла и бед — лучшие украинские женские имена

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 14:04
Женские имена-обереги — защищают от невзгод и притягивают удачу
Красивая девушка. Фото: Pexels

Издавна имя человека считалось чем-то особенным. Оно могло нести в себе глубокий смысл и энергетику, наполнять личность определенными качествами и помогать по жизни. Так некоторые имена до сих пор считаются настоящими оберегами, которые защищают и притягивают добро к своим обладательницам.

Об этом пишет РБК-Україна.

Семь женских имен-оберегов

Александра

Это имя наделяет своих обладательниц особой отвагой и внутренней силой. Они могут сочетать в себе мягкость и решительность и уверенно достигают своих целей.

Варвара

Такое имя имеют независимые и смелые женщины. Они имеют свободный дух и нестандартный взгляд на мир и жизнь.

Ольга

Это имя, связанное с величественной княгиней Киевской Руси. Женщины, носящие его, очень мудры и умеют стратегически мыслить. Они часто становятся опорой для других людей.

Сім жіночих імен-оберегів
Красивая девушка. Фото: Pexels

Дарья

Это имя также излучает тепло и доброжелательность. Оно оберегает обладательниц и наделяет их общительностью, элегантностью и сильной интуицией.

Евгения

Такие женщины очень благородны и доброжелательны. Они часто занимаются социальной деятельностью, помогают другим и вдохновляют. За это судьба щедро благодарит таких личностей.

Зоряна

Такие женщины имеют особую связь с небесными силами. Издавна обладательницы этого имени считались избранными. Они находятся под особой защитой от бед и зла.

Мирослава

Это имя оберегает от конфликтов. Его обладательницы очень добрые и способны легко решать конфликты. Они всегда находят душевное равновесие.

психология женщины имена интересные факты обереги
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
