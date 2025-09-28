Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Золото принесе нещастя та біди — кому зі знаків Зодіаку

Золото принесе нещастя та біди — кому зі знаків Зодіаку

Ua en ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 18:40
Золото притягує невдачі до цих знаків Зодіаку — чому саме вони
Золоті сережки та підвіска. Фото: Freepik

Деяким знакам Зодіаку не можна носити золоті прикраси. Такі аксесуари не просто не пасують їм, а й можуть притягнути біди, невдачі та перетворити життя на суцільну "чорну смугу".

Про це пише Times of India.

Реклама
Читайте також:

Яким знакам Зодіаку не варто носити золото

Стрілець

Представники цього знака Зодіаку мають авантюрний і волелюбний характер. Вони обожнюють подорожі, нові відкриття та філософські роздуми. Золото для Стрільців може бути зайвим фактором, що відволікатиме від прагнення зростати. До того ж такий метал може притягнути до цих людей нещастя.

Близнюки

Цей знак Зодіаку відомий своєю допитливістю та здатністю адаптуватись до обставин. Такі люди обожнюють новизну та зміни. Золото не цікавить Близнюків й не дарма, адже цей метал може зруйнувати їм життя, притягнувши негаразди й біди.

Яким знакам Зодіаку не можна носити золото
Золоті каблучки. Фото: Freepik

Водолій

Такі люди вважаються оригінальними та далекоглядними. Вони дуже цінують індивідуальність і незалежність, тому часто кидають виклик загальноприйнятим нормам. Золото не підходить таким особистостям, оскільки воно не відповідає їхній волелюбній та інноваційній натурі. Їм краще віддати перевагу використанню унікальних матеріалів.

Овен

Такі люди зазвичай орієнтовані на дію і пригоди, вони завжди прагнуть до нових викликів і досвіду. Золото, яке асоціюється з розкішшю і матеріальним добробутом, не відповідає динамічній та авантюрній натурі Овнів. Їм краще обирати цікавіші варіанти прикрас.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка ваша квітка-талісман. На це вкаже знак Зодіаку.

Також ми розповідали про те, хто зі знаків Зодіаку природжений бути актором. Вони вміють сяяти та привертати увагу.

Астрологія золото знаки Зодіаку цікаві факти астрологи
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації