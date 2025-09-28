Золото притягує невдачі до цих знаків Зодіаку — чому саме вони

Золоті сережки та підвіска. Фото: Freepik

Деяким знакам Зодіаку не можна носити золоті прикраси. Такі аксесуари не просто не пасують їм, а й можуть притягнути біди, невдачі та перетворити життя на суцільну "чорну смугу".

Про це пише Times of India.

Яким знакам Зодіаку не варто носити золото

Стрілець

Представники цього знака Зодіаку мають авантюрний і волелюбний характер. Вони обожнюють подорожі, нові відкриття та філософські роздуми. Золото для Стрільців може бути зайвим фактором, що відволікатиме від прагнення зростати. До того ж такий метал може притягнути до цих людей нещастя.

Близнюки

Цей знак Зодіаку відомий своєю допитливістю та здатністю адаптуватись до обставин. Такі люди обожнюють новизну та зміни. Золото не цікавить Близнюків й не дарма, адже цей метал може зруйнувати їм життя, притягнувши негаразди й біди.

Золоті каблучки. Фото: Freepik

Водолій

Такі люди вважаються оригінальними та далекоглядними. Вони дуже цінують індивідуальність і незалежність, тому часто кидають виклик загальноприйнятим нормам. Золото не підходить таким особистостям, оскільки воно не відповідає їхній волелюбній та інноваційній натурі. Їм краще віддати перевагу використанню унікальних матеріалів.

Овен

Такі люди зазвичай орієнтовані на дію і пригоди, вони завжди прагнуть до нових викликів і досвіду. Золото, яке асоціюється з розкішшю і матеріальним добробутом, не відповідає динамічній та авантюрній натурі Овнів. Їм краще обирати цікавіші варіанти прикрас.

