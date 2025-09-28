Видео
Главная Психология Золото принесет несчастья и беды— кому из знаков Зодиака

Золото принесет несчастья и беды— кому из знаков Зодиака

Ua en ru
Дата публикации 28 сентября 2025 18:40
Золото притягивает неудачи к этим знакам Зодиака — почему именно они
Золотые серьги и подвеска. Фото: Freepik

Некоторым знакам Зодиака нельзя носить золотые украшения. Такие аксессуары не просто не подходят им, но и могут притянуть беды, неудачи и превратить жизнь в сплошную "черную полосу".

Об этом пишет Times of India.

Каким знакам Зодиака не стоит носить золото

Стрелец

Представители этого знака Зодиака имеют авантюрный и свободолюбивый характер. Они обожают путешествия, новые открытия и философские размышления. Золото для Стрельцов может быть лишним фактором, отвлекающим от стремления расти. К тому же такой металл может притянуть к этим людям несчастья.

Близнецы

Этот знак Зодиака известен своей любознательностью и способностью адаптироваться к обстоятельствам. Такие люди обожают новизну и перемены. Золото не интересует Близнецов и не зря, ведь этот металл может разрушить им жизнь, притянув неурядицы и беды.

Яким знакам Зодіаку не можна носити золото
Золотые кольца. Фото: Freepik

Водолей

Такие люди считаются оригинальными и дальновидными. Они очень ценят индивидуальность и независимость, поэтому часто бросают вызов общепринятым нормам. Золото не подходит таким личностям, поскольку оно не соответствует их свободолюбивой и инновационной натуре. Им лучше отдать предпочтение использованию уникальных материалов.

Овен

Такие люди обычно ориентированы на действие и приключения, они всегда стремятся к новым вызовам и опыту. Золото, которое ассоциируется с роскошью и материальным благополучием, не соответствует динамичной и авантюрной натуре Овнов. Им лучше выбирать более интересные варианты украшений.

Напомним, ранее мы писали о том, какой ваш цветок-талисман. На это укажет знак Зодиака.

Также мы рассказывали о том, кто из знаков Зодиака прирожденный быть актером. Они умеют сиять и привлекать внимание.

