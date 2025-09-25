Видео
Главная Психология Какие знаки Зодиака живут дольше всех — даже до 100 лет

Какие знаки Зодиака живут дольше всех — даже до 100 лет

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 20:22
Знаки Зодиака, считающиеся долгожителями — почему именно они
Девушка держит за руку пожилую женщину. Фото: Pexels

Есть немало секретов долголетия, которые сказываются на продолжительности жизни. Однако астрологи предполагают, что на количество отведенных лет могут влиять также и звезды. В частности, представители трех знаков Зодиака часто живут дольше других.

Об этом пишет Horoscope Daily Free.

Какие знаки Зодиака живут дольше всех

Рак

Такие люди очень следят за своим здоровьем, именно поэтому они живут дольше других. Раки любят себя и собственные потребности всегда выдвигают на первый план. Они заботятся о том, чтобы быть счастливыми, поэтому доживают до глубокой старости. К тому же такие личности стремятся жить дольше, чтобы как можно больше оставаться со своими близкими и заботиться о них. Раки чрезвычайно преданы семье. Среди представителей этого знака Зодиака — Уильям Фуллингем, который дожил до 110 лет, Мэтью Бирд, умерший в 114 лет и Гертруда Уивер, которая прожила до 116 лет.

Які знаки Зодіаку найдовше живуть
Красивая пожилая женщина. Фото: Pexels

Овен

Представители этого знака Зодиака имеют наибольшую страсть к жизни. Они иногда могут забывать о собственных потребностях и отдаваться семье или работе на полную, однако когда Овен чувствует ухудшение здоровья, он начинает ценить собственную жизнь. Такие люди хватаются за последние волоски, чтобы дольше наслаждаться этим миром. Среди Овнов есть такие известные долгожители: Дина Манфредини, которая дожила до 115 лет, Дзироемон Кимура, умерший в возрасте 116 лет, и Гертруда Бейнс, которой было 115 лет на момент смерти.

Дева

Такие люди долго живут благодаря аккуратному образу жизни. Девы бережно относятся к своему здоровью и стараются правильно питаться и заниматься спортом. Они даже не представляют, как можно жить по-другому. Девы достаточно спокойны и стараются избегать стресса, чем продлевают себе жизнь. Долгожители среди представителей этого знака Зодиака: Мари-Луиза Мейер, которая дожила до 117 лет, Мария Каповилла, которой было 116, и Бесси Купер, которая также умерла в 116 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, кого из знаков Зодиака этой осенью ждет черная полоса. Им ни в чем не будет везти.

Также мы рассказывали о том, какой знак Зодиака прирожденный быть бизнесменом. Такие люди чаще других достигают успеха.

психология долгожители Астрология знаки Зодиака интересные факты
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
