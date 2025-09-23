Каких знаков Зодиака осенью ждет "черная полоса" — судьба их разочарует

Расстроенная девушка. Фото: Pexels

Осень некоторым из знаков Зодиака принесет удачу и счастье — этих людей ждет настоящая "белая полоса". Однако некоторые личности будут вынуждены столкнуться с проблемами и бедами. Судьба их испытает на прочность.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Знаки Зодиака, которым осенью не будет везти

Астрологи отмечают, что эта осень станет настоящим испытанием для нескольких знаков Зодиака. Этим людям придется пройти невзгоды, пока судьба снова не станет к ним благосклонной. Речь идет о таких знаках Зодиака:

Лев;

Телец;

Козерог;

Рак.

Грустная девушка. Фото: Pexels

Таким личностям стоит быть осторожными и не принимать поспешных решений. Может возникнуть напряжение в финансовых вопросах. Неожиданные расходы испортят все планы. Этим четырем знакам Зодиака нужно быть очень внимательными в делах, касающихся денег, им стоит заняться анализом, а не реализацией решений.

Для Раков может осложниться общение с близкими из-за эмоциональной нестабильности. Вы можете чувствовать усталость и недоразумения. А вот у Тельцов все пойдет не по плану на работе. Конфликты и напряжение в коллективе потребуют от них терпения и мудрости. Лев может испытывать тревогу из-за родственных связей. Вас будут втягивать в чужие переживания, не перебирайте на себя чью-то боль. У Козерога этой осенью могут возникнуть трудности с самореализацией. Часто все усилия будут казаться напрасными и безнадежными.

Девушка расстроена из-за проблем. Фото: Pexels

На эти четыре знака Зодиака ждут большие испытания, однако стоит помнить, что все трудности временные. Это только укрепит вас и сделает сильнее, а "черная полоса" обязательно сменится на светлую сторону.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака наиболее занудные. С ними не возможно общаться.

Также мы рассказывали о том, какие страхи есть у каждого из знаков Зодиака. Это тайно пугает их больше всего.