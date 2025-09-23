Видео
Главная Психология "Черная полоса" уже близко — для кого из знаков Зодиака

"Черная полоса" уже близко — для кого из знаков Зодиака

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 14:00
Каких знаков Зодиака осенью ждет "черная полоса" — судьба их разочарует
Расстроенная девушка. Фото: Pexels

Осень некоторым из знаков Зодиака принесет удачу и счастье — этих людей ждет настоящая "белая полоса". Однако некоторые личности будут вынуждены столкнуться с проблемами и бедами. Судьба их испытает на прочность.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Знаки Зодиака, которым осенью не будет везти

Астрологи отмечают, что эта осень станет настоящим испытанием для нескольких знаков Зодиака. Этим людям придется пройти невзгоды, пока судьба снова не станет к ним благосклонной. Речь идет о таких знаках Зодиака:

  • Лев;
  • Телец;
  • Козерог;
  • Рак.
В кого зі знаків Зодіаку почнеться чорна смуга восени
Грустная девушка. Фото: Pexels

Таким личностям стоит быть осторожными и не принимать поспешных решений. Может возникнуть напряжение в финансовых вопросах. Неожиданные расходы испортят все планы. Этим четырем знакам Зодиака нужно быть очень внимательными в делах, касающихся денег, им стоит заняться анализом, а не реализацией решений.

Для Раков может осложниться общение с близкими из-за эмоциональной нестабильности. Вы можете чувствовать усталость и недоразумения. А вот у Тельцов все пойдет не по плану на работе. Конфликты и напряжение в коллективе потребуют от них терпения и мудрости. Лев может испытывать тревогу из-за родственных связей. Вас будут втягивать в чужие переживания, не перебирайте на себя чью-то боль. У Козерога этой осенью могут возникнуть трудности с самореализацией. Часто все усилия будут казаться напрасными и безнадежными.

В кого зі знаків Зодіаку почнеться чорна смуга восени
Девушка расстроена из-за проблем. Фото: Pexels

На эти четыре знака Зодиака ждут большие испытания, однако стоит помнить, что все трудности временные. Это только укрепит вас и сделает сильнее, а "черная полоса" обязательно сменится на светлую сторону.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
