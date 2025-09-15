Чего тайком боится каждый знак Зодиака — проверьте себя

Испуганная девушка. Фото: Freepik

Страхи есть у каждого человека. Однако некоторые из них мы понимаем и даже учимся преодолевать, а некоторые тщательно прячутся в подсознании. Астрологи ответили, что больше всего пугает каждого знака Зодиака.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Самые большие страхи знаков Зодиака

Овен

Больше всего представители этого знака боятся потерять тех людей, которые много для них значат. Им важно получать поддержку родных и иметь хорошие отношения с ними.

Телец

Такие люди больше всего боятся потерять финансовую стабильность. Для Тельца важно иметь все дорогое и роскошное. Проблемы с деньгами вызывают у этих личностей тревожность и неопределенность.

Близнецы

Эти люди терпеть не могут, когда их заставляют принимать какие-либо решения. Они по-настоящему боятся ситуаций, в которых им придется самостоятельно решать что-то и брать ответственность за свои действия.

Девушка боится.

Рак

Представители этого знака Зодиака больше всего боятся выйти из зоны комфорта. Они опасаются того, что им придется покинуть то место, которое дарит им ощущение безопасности, например, дом или работу.

Лев

Такие личности больше всего боятся того, что им перестанут уделять внимание. Лев стремится чувствовать свою особенность и ценность и не сможет смириться с тем, что останется "за бортом".

Дева

Такие люди больше всего боятся не оправдать собственные ожидания. Дева — это настоящий перфекционист, который имеет чрезвычайно высокие стандарты. Если что-то пойдет не по плану, для этого знака Зодиака это может стать настоящим ударом.

Расстроенная девушка.

Весы

Такие люди втайне боятся остаться одни. Они созданы для общения с другими людьми и просто не смогут выжить, оставшись в одиночестве и без коммуникации.

Скорпион

Больше всего такой знак Зодиака боится быть брошенным. Именно поэтому Скорпионы часто закрываются и пытаются отстраниться от других. Это способ защититься от того, что их покинут.

Стрелец

Этот знак Зодиака обожает приключения и свободу. Самым большим страхом для него будет отсутствие возможности открывать для себя что-то новое. Такие люди буквально сходят с ума, когда чувствуют, что их что-то сдерживает.

Напуганная девушка.

Козерог

Такие личности больше всего боятся потерпеть неудачу. Они имеют слишком высокие ожидания относительно себя и боятся их не оправдать. Собственная ошибка — это худшее, что может представить себе Козерог.

Водолей

Такие люди больше всего боятся оказаться в интеллектуальной ловушке. Они просто не переносят, когда их умственные способности чем-то ограничивают или сдерживают.

Рыбы

Больше всего такие люди боятся взять на себя ответственность за что-либо. Они очень хрупкие и не переносят давления. Именно поэтому Рыбы лучше отдадут бразды правления кому-то другому.

