Румынские истребители перехватили беспилотник РФ
Искусные лжецы — знаки Зодиака, которым лучше не верить

Искусные лжецы — знаки Зодиака, которым лучше не верить

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 20:00
Кто из знаков Зодиака умеет искусно врать — им нельзя доверять
Две подруги разговаривают. Фото: Pexels
Ключевые моменты Какие знаки Зодиака лучше всего врут

Некоторые люди умеют врать лучше других. Они делают это настолько искусно, что окружающие даже не догадываются об обмане. Астрологи отмечают, что есть два знака Зодиака, которые обведут вокруг пальца любого.

Об этом пишет УНИАН.

Читайте также:

Какие знаки Зодиака лучше всего врут

Рыбы

Астрологи считают, что именно Рыбы — главные лжецы. Такие люди могут легко обмануть кого угодно. Ради своей выгоды и достижения собственных целей Рыбы могут оболгать других. Таким образом они устраняют конкурентов и прокладывают себе тропу к успеху.

Этот знак Зодиака может быть неискренним и в отношениях. Рыбы будут врать партнеру, чтобы перекрутить ситуацию в свою пользу. При этом, как отмечают астрологи, такие люди не способны на измену. Они не будут искать счастья на стороне. Тем, кто решает строить личные отношения с Рыбами, лучше всегда проверять их слова, а не слепо верить.

Які знаки Зодіаку найкраще брешуть
Две женщины общаются. Фото: Pexels

Весы

Такие люди — прирожденные сплетники. Они не просто рассказывают все всем, а додумывают информацию, чтобы сделать ее "интереснее". Они могут оболгать других и распространять ложные слухи за спиной даже близких. Весы выглядят тихими и приятными людьми, но на самом деле они могут быть опасными.

К представителям этого знака Зодиака стоит всегда относиться с осторожностью. Не нужно верить всему, что говорит такой человек и не важно — это ваш любимый, друг или коллега. Как отмечают астрологи, Весы способны обмануть любого.

Напомним, ранее мы писали о том, у кого из знаков Зодиака изменится жизнь в сентябре. Их ждет настоящая "белая полоса".

Также мы рассказывали о том, кто из знаков Зодиака в отношениях может быть тираном. Лучше их остерегаться.

психология Астрология советы знаки Зодиака интересные факты
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
