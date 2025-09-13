Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Румунія піднімала F-16 через дрон РФ — Зеленський відреагував
Головна Психологія Майстерні брехуни — знаки Зодіаку, яким краще не вірити

Майстерні брехуни — знаки Зодіаку, яким краще не вірити

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 20:00
Хто зі знаків Зодіаку вміє майстерно брехати — їм не можна довіряти
Дві подруги розмовляють. Фото: Pexels
Ключові моменти Які знаки Зодіаку найкраще брешуть

Деякі люди вміють брехати краще за інших. Вони роблять це настільки майстерно, що оточуючі навіть не здогадуються про обман. Астрологи зазначають, що є два знаки Зодіаку, які обведуть навколо пальця будь-кого.

Про це пише УНІАН.

Реклама
Читайте також:

Які знаки Зодіаку найкраще брешуть

Риби

Астрологи вважають, що саме Риби — головні брехуни. Такі люди можуть легко обдурити кого завгодно. Заради своєї вигоди та досягнення власних цілей Риби можуть оббрехати інших. Таким чином вони усувають конкурентів та прокладають собі стежку до успіху.

Цей знак Зодіаку може бути нещирим й у стосунках. Риби брехатимуть партнеру, аби перекрутити ситуацію на свою користь. При цьому, як зазначають астрологи, такі люди не здатні на зраду. Вони не будуть шукати щастя на стороні. Тим, хто вирішує будувати особисті стосунки з Рибами, краще завжди перевіряти їхні слова, а не сліпо вірити.

Які знаки Зодіаку найкраще брешуть
Дві жінки спілкуються. Фото: Pexels

Терези

Такі люди — природжені пліткарі. Вони не просто розказують все усім, а додумують інформацію, аби зробити її "цікавішою". Вони можуть оббрехати інших та поширювати неправдиві чутки за спиною навіть близьких. Терези мають вигляд тихих та приємних людей, але насправді вони можуть бути небезпечними.

До представників цього знаку Зодіаку варто завжди ставитись з обережністю. Не потрібно вірити усьому, що каже така людина й не важливо — це ваш коханий, друг чи колега. Як зазначають астрологи, Терези здатні обдурити будь-кого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в кого зі знаків Зодіаку зміниться життя у вересні. На них чекає справжня "біла смуга".

Також ми розповідали про те, хто зі знаків Зодіаку у стосунках може бути тираном. Краще їх остерігатись.

психологія Астрологія поради знаки Зодіаку цікаві факти
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації