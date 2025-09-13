Хто зі знаків Зодіаку вміє майстерно брехати — їм не можна довіряти

Дві подруги розмовляють. Фото: Pexels

Деякі люди вміють брехати краще за інших. Вони роблять це настільки майстерно, що оточуючі навіть не здогадуються про обман. Астрологи зазначають, що є два знаки Зодіаку, які обведуть навколо пальця будь-кого.

Які знаки Зодіаку найкраще брешуть

Риби

Астрологи вважають, що саме Риби — головні брехуни. Такі люди можуть легко обдурити кого завгодно. Заради своєї вигоди та досягнення власних цілей Риби можуть оббрехати інших. Таким чином вони усувають конкурентів та прокладають собі стежку до успіху.

Цей знак Зодіаку може бути нещирим й у стосунках. Риби брехатимуть партнеру, аби перекрутити ситуацію на свою користь. При цьому, як зазначають астрологи, такі люди не здатні на зраду. Вони не будуть шукати щастя на стороні. Тим, хто вирішує будувати особисті стосунки з Рибами, краще завжди перевіряти їхні слова, а не сліпо вірити.

Дві жінки спілкуються. Фото: Pexels

Терези

Такі люди — природжені пліткарі. Вони не просто розказують все усім, а додумують інформацію, аби зробити її "цікавішою". Вони можуть оббрехати інших та поширювати неправдиві чутки за спиною навіть близьких. Терези мають вигляд тихих та приємних людей, але насправді вони можуть бути небезпечними.

До представників цього знаку Зодіаку варто завжди ставитись з обережністю. Не потрібно вірити усьому, що каже така людина й не важливо — це ваш коханий, друг чи колега. Як зазначають астрологи, Терези здатні обдурити будь-кого.

