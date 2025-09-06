Які знаки Зодіаку найніжніші — рейтинг турботливих партнерів

Щаслива пара. Фото: Pexels

Деякі люди просто обожнюють ніжності. Вони приваблюють інших своєю чутливістю. З партнерами ці знаки Зодіаку поводяться як справжні котики — вміють віддавати тепло та розтоплюють будь-які образи.

Про це пише УНІАН.

Які знаки Зодіаку найніжніші у стосунках

Терези

Представники цього знаку Зодіаку не можуть жити без кохання та турботи. Увага для них — це вияв справжніх почуттів. Саме тому партнерові Терезів ніколи не буде бракувати тепла чи ніжності. Такі особистості не соромляться виявляти емоції та ставляться до другої половинки ніби до кришталевої вази: піклуються, оберігають та бояться завдати болю.

Хлопець та дівчина обіймаються. Фото: Pexels

Телець

Ззовні такі люди здаються впертими чи навіть агресивними, однак насправді вони дуже милі та люблять ніжності. Це щирі й добрі особистості, які будуть прекрасними друзями чи партнерами. Тельці будуть робити все, аби вам було комфортно поруч з ними. Це тактильні люди, які обожнюють поцілунки та обійми.

Лев

Такі люди насправді не можуть жити без дотиків. Для них обійми чи поцілунки — це прояв кохання й теплих почуттів. У стосунках Лев огортатиме партнера теплом та ласкою. Він не боїться проявляти ніжність та вважає це виявом справжнього кохання, а не слабкістю. Крім того, такі особистості обожнюють приємно дивувати другу половинку та обирають ніжні подарунки, які викликатимуть теплі емоції.

