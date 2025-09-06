Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Ніжні та милі — названо найчутливіші знаки Зодіаку

Ніжні та милі — названо найчутливіші знаки Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 20:22
Які знаки Зодіаку найніжніші — рейтинг турботливих партнерів
Щаслива пара. Фото: Pexels
Ключові моменти Які знаки Зодіаку найніжніші у стосунках

Деякі люди просто обожнюють ніжності. Вони приваблюють інших своєю чутливістю. З партнерами ці знаки Зодіаку поводяться як справжні котики — вміють віддавати тепло та розтоплюють будь-які образи.

Про це пише УНІАН.

Реклама
Читайте також:

Які знаки Зодіаку найніжніші у стосунках

Терези

Представники цього знаку Зодіаку не можуть жити без кохання та турботи. Увага для них — це вияв справжніх почуттів. Саме тому партнерові Терезів ніколи не буде бракувати тепла чи ніжності. Такі особистості не соромляться виявляти емоції та ставляться до другої половинки ніби до кришталевої вази: піклуються, оберігають та бояться завдати болю.

Які знаки Зодіаку найніжніші
Хлопець та дівчина обіймаються. Фото: Pexels

Телець

Ззовні такі люди здаються впертими чи навіть агресивними, однак насправді вони дуже милі та люблять ніжності. Це щирі й добрі особистості, які будуть прекрасними друзями чи партнерами. Тельці будуть робити все, аби вам було комфортно поруч з ними. Це тактильні люди, які обожнюють поцілунки та обійми.

Лев

Такі люди насправді не можуть жити без дотиків. Для них обійми чи поцілунки — це прояв кохання й теплих почуттів. У стосунках Лев огортатиме партнера теплом та ласкою. Він не боїться проявляти ніжність та вважає це виявом справжнього кохання, а не слабкістю. Крім того, такі особистості обожнюють приємно дивувати другу половинку та обирають ніжні подарунки, які викликатимуть теплі емоції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку будуть кращими партнерами. Вони не зрадять та дуже цінують кохання.

Також ми писали про те, які знаки Зодіаку мають особливий зв'язок. Вони просто створені одне для одного.

психологія Астрологія знаки Зодіаку цікаві факти стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації