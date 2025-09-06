Какие знаки Зодиака самые нежные — рейтинг заботливых партнеров

Счастливая пара. Фото: Pexels

Некоторые люди просто обожают нежности. Они привлекают других своей чувствительностью. С партнерами эти знаки Зодиака ведут себя как настоящие котики — умеют отдавать тепло и растапливают любые обиды.

Об этом пишет УНИАН.

Реклама

Читайте также:

Какие знаки Зодиака самые нежные в отношениях

Весы

Представители этого знака Зодиака не могут жить без любви и заботы. Внимание для них — это проявление настоящих чувств. Именно поэтому партнеру Весов никогда не будет недоставать тепла или нежности. Такие личности не стесняются проявлять эмоции и относятся ко второй половинке будто к хрустальной вазе: заботятся, оберегают и боятся причинить боль.

Парень и девушка обнимаются. Фото: Pexels

Телец

Внешне такие люди кажутся упрямыми или даже агрессивными, однако на самом деле они очень милые и любят нежности. Это искренние и добрые личности, которые будут прекрасными друзьями или партнерами. Тельцы будут делать все, чтобы вам было комфортно рядом с ними. Это тактильные люди, которые обожают поцелуи и объятия.

Лев

Такие люди на самом деле не могут жить без прикосновений. Для них объятия или поцелуи — это проявление любви и теплых чувств. В отношениях Лев будет окутывать партнера теплом и лаской. Он не боится проявлять нежность и считает это проявлением настоящей любви, а не слабостью. Кроме того, такие личности обожают приятно удивлять вторую половинку и выбирают нежные подарки, которые будут вызывать теплые эмоции.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака будут лучшими партнерами. Они не предадут и очень ценят любовь.

Также мы писали о том, какие знаки Зодиака имеют особую связь. Они просто созданы друг для друга.