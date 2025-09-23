Засмучена дівчина. Фото: Pexels

Осінь декому зі знаків Зодіаку принесе удачу та щастя — цих людей чекає справжня "біла смуга". Однак деякі особистості будуть вимушені стикнутись з негараздами й бідами. Доля їх випробує на міцність.

Знаки Зодіаку, яким восени не буде щастити

Астрологи зазначають, що ця осінь стане справжнім випробуванням для кількох знаків Зодіаку. Цим людям доведеться пройти негаразди, аж поки доля знову не стане до них прихильною. Йдеться про такі знаки Зодіаку:

Лев;

Телець;

Козеріг;

Рак.

Таким особистостям варто бути обережними та не приймати поспішних рішень. Може виникнути напруга у фінансових питаннях. Несподівані витрати зіпсують усі плани. Цим чотирьом знакам Зодіаку потрібно бути дуже уважними у справах, що стосуються грошей, їм варто зайнятись аналізом, а не реалізацією рішень.

Для Раків може ускладнитись спілкування з близькими через емоційну нестабільність. Ви можете відчувати втому та непорозуміння. А от у Тельців все піде не за планом на роботі. Конфлікти та напруга в колективі вимагатимуть від них терпіння й мудрості. Лев може відчувати тривогу через родинні зв'язки. Вас втягуватимуть у чужі переживання, не перебирайте на себе чийсь біль. У Козерога цієї осені можуть виникнути труднощі із самореалізацією. Часто всі зусилля будуть здаватись марними та безнадійними.

На ці чотири знаки Зодіаку чекають великі випробування, однак варто пам'ятати, що всі труднощі тимчасові. Це лише зміцнить вас та зробить сильнішими, а "чорна смуга" обов'язково зміниться на світлу сторону.

