Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія "Чорна смуга" вже близько — для кого зі знаків Зодіаку

"Чорна смуга" вже близько — для кого зі знаків Зодіаку

Ua en ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 14:00
Яких знаків Зодіаку восени чекає "чорна смуга" — доля їх розчарує
Засмучена дівчина. Фото: Pexels

Осінь декому зі знаків Зодіаку принесе удачу та щастя — цих людей чекає справжня "біла смуга". Однак деякі особистості будуть вимушені стикнутись з негараздами й бідами. Доля їх випробує на міцність.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Знаки Зодіаку, яким восени не буде щастити

Астрологи зазначають, що ця осінь стане справжнім випробуванням для кількох знаків Зодіаку. Цим людям доведеться пройти негаразди, аж поки доля знову не стане до них прихильною. Йдеться про такі знаки Зодіаку:

  • Лев;
  • Телець;
  • Козеріг;
  • Рак.
В кого зі знаків Зодіаку почнеться чорна смуга восени
Сумна дівчина. Фото: Pexels

Таким особистостям варто бути обережними та не приймати поспішних рішень. Може виникнути напруга у фінансових питаннях. Несподівані витрати зіпсують усі плани. Цим чотирьом знакам Зодіаку потрібно бути дуже уважними у справах, що стосуються грошей, їм варто зайнятись аналізом, а не реалізацією рішень.

Для Раків може ускладнитись спілкування з близькими через емоційну нестабільність. Ви можете відчувати втому та непорозуміння. А от у Тельців все піде не за планом на роботі. Конфлікти та напруга в колективі вимагатимуть від них терпіння й мудрості. Лев може відчувати тривогу через родинні зв'язки. Вас втягуватимуть у чужі переживання, не перебирайте на себе чийсь біль. У Козерога цієї осені можуть виникнути труднощі із самореалізацією. Часто всі зусилля будуть здаватись марними та безнадійними.

В кого зі знаків Зодіаку почнеться чорна смуга восени
Дівчина засмучена через негаразди. Фото: Pexels

На ці чотири знаки Зодіаку чекають великі випробування, однак варто пам'ятати, що всі труднощі тимчасові. Це лише зміцнить вас та зробить сильнішими, а "чорна смуга" обов'язково зміниться на світлу сторону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку найбільш занудні. З ними неможливо спілкуватись.

Також ми розповідали про те, які страхи є в кожного зі знаків Зодіаку. Це таємно лякає їх найбільше.

психологія осінь Астрологія поради знаки Зодіаку
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації