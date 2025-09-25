Знаки Зодіаку, що вважаються довгожителями — чому саме вони

Дівчина тримає за руку літню жінку. Фото: Pexels

Є чимало секретів довголіття, які позначаються на тривалості життя. Однак астрологи припускають, що на кількість відведених років можуть впливати також і зірки. Зокрема, представники трьох знаків Зодіаку часто живуть довше за інших.

Які знаки Зодіаку живуть найдовше

Рак

Такі люди дуже стежать за своїм здоров'ям, саме тому вони живуть довше за інших. Раки люблять себе та власні потреби завжди висувають на перший план. Вони піклуються про те, аби бути щасливими, тому доживають до глибокої старості. До того ж такі особистості прагнуть жити довше, щоб якомога більше залишатися зі своїми близькими й піклуватися про них. Раки надзвичайно віддані родині. Серед представників цього знака Зодіаку — Вільям Фуллінгем, який дожив до 110 років, Метью Бірд, що помер у 114 років та Гертруда Вівер, яка прожила до 116 років.

Овен

Представники цього знака Зодіаку мають найбільшу пристрасть до життя. Вони інколи можуть забувати про власні потреби та віддаватись сім'ї чи роботі на повну, однак коли Овен відчуває погіршення здоров'я, він починає цінувати власне життя. Такі люди хапаються за останні волосинки, аби довше насолоджуватись цим світом. Серед Овнів є такі відомі довгожителі: Діна Манфредіні, яка дожила до 115 років, Дзіроемон Кімура, що помер у віці 116 років, та Гертруда Бейнс, якій було 115 років на момент смерті.

Діва

Такі люди довго живуть завдяки акуратному способу життя. Діви дбайливо ставляться до свого здоров'я та намагаються правильно харчуватись й займатись спортом. Вони навіть не уявляють, як можна жити по-іншому. Діви досить спокійні та намагаються уникати стресу, чим продовжують собі життя. Довгожителі серед представників цього знака Зодіаку: Марі-Луїза Мейєр, яка дожила до 117 років, Марія Каповілла, якій було 116, та Бессі Купер, яка також померла у 116 років.

