Красная нить на руке — как носить ее, чтобы она оберегала от зла

Красная нить на руке. Фото: Instagram

Многие люди носят красную нить на руке. Это мощный оберег, который может защитить от беды и зла. Однако важно знать, как правильно его носить, чтобы не навредить себе.

Об этом пишет ТСН.

Реклама

Читайте также:

Как носить красную нить на руке

Красная нить на руке — это некий щит, который защищает от всех бед и зла. Этот оберег отгоняет негативную энергию и притягивает счастье. В разных культурах правила относительно того, на какой руке стоит носить красную нить, различаются.

На Востоке считают, что красная нить должна быть на правой руке. Так она будет притягивать благосостояние и везение. А вот древние славяне повязывали ее на левую руку, чтобы защититься от нечисти, а на правую — для привлечения удачи. Индусы же считают, что красная нить будет работать независимо от того, на какой руке ее носить.

Красная нить на руке. Фото: Instagram

Важно, чтобы красную нить на руке завязывал близкий вам человек: родители, сестра или брат, любимый человек или подруга. Так она будет работать правильно. В то же время надо обязательно прочитать молитву своему ангелу-хранителю. Эти слова должен говорить и тот человек, которому завязывают красную нить, и тот, который это делает. А вот маленькому ребенку могут завязывать красную нить только два человека: мама или крестная. Есть и несколько других шагов, которые помогут сделать так, чтобы красная нить на руке принесла только позитив:

зажгите свечу;

красную нить следует завязывать на семь узлов;

не забывайте произносить молитву ангелу-хранителю, пока завязываете оберег;

прижгите концы нити огнем от свечи.

Браслет-оберег. Фото: Instagram

Красная нить на руке действительно приносит в жизнь счастье и успех. Однако некоторым ее не стоит носить, например, конфликтным людям, у которых часто меняется настроение. Также не стоит выбирать такой оберег тем, кто часто впадает в апатию или депрессию.

Напомним, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака золото принесет неудачу. Этим людям лучше выбирать другие украшения.

Также мы рассказывали о том, какие женские имена — самые мощные обереги. Они защищают от зла.