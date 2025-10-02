Видео
Главная Психология Убережет от беды — как правильно носить красную нить на руке

Убережет от беды — как правильно носить красную нить на руке

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 17:50
Красная нить на руке — как носить ее, чтобы она оберегала от зла
Красная нить на руке. Фото: Instagram

Многие люди носят красную нить на руке. Это мощный оберег, который может защитить от беды и зла. Однако важно знать, как правильно его носить, чтобы не навредить себе.

Об этом пишет ТСН.

Читайте также:

Как носить красную нить на руке

Красная нить на руке — это некий щит, который защищает от всех бед и зла. Этот оберег отгоняет негативную энергию и притягивает счастье. В разных культурах правила относительно того, на какой руке стоит носить красную нить, различаются.

На Востоке считают, что красная нить должна быть на правой руке. Так она будет притягивать благосостояние и везение. А вот древние славяне повязывали ее на левую руку, чтобы защититься от нечисти, а на правую — для привлечения удачи. Индусы же считают, что красная нить будет работать независимо от того, на какой руке ее носить.

Як правильно носити червону нитку на руці
Красная нить на руке. Фото: Instagram

Важно, чтобы красную нить на руке завязывал близкий вам человек: родители, сестра или брат, любимый человек или подруга. Так она будет работать правильно. В то же время надо обязательно прочитать молитву своему ангелу-хранителю. Эти слова должен говорить и тот человек, которому завязывают красную нить, и тот, который это делает. А вот маленькому ребенку могут завязывать красную нить только два человека: мама или крестная. Есть и несколько других шагов, которые помогут сделать так, чтобы красная нить на руке принесла только позитив:

  • зажгите свечу;
  • красную нить следует завязывать на семь узлов;
  • не забывайте произносить молитву ангелу-хранителю, пока завязываете оберег;
  • прижгите концы нити огнем от свечи.
Як правильно носити червону нитку на руці
Браслет-оберег. Фото: Instagram

Красная нить на руке действительно приносит в жизнь счастье и успех. Однако некоторым ее не стоит носить, например, конфликтным людям, у которых часто меняется настроение. Также не стоит выбирать такой оберег тем, кто часто впадает в апатию или депрессию.

Напомним, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака золото принесет неудачу. Этим людям лучше выбирать другие украшения.

Также мы рассказывали о том, какие женские имена — самые мощные обереги. Они защищают от зла.

психология советы беда талисман защита
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
