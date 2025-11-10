На який день тижня припадає Різдво 2025 — коли зустрінемо свято і чи буде вихідний

Родина за столом відзначає Різдво. Фото: shutterstock.com

Світло свічок, родинне тепло, запах святкових страв та дзвін колядок — усе це є невід'ємною частиною Різдва, свята, яке об'єднує родини та націю у найскладніші часи. У 2025 році українці знову зустрічатимуть Різдво за новим календарем, на який країна перейшла у 2023 році.

Новини.LIVE розповідає, коли ж святкуватимемо народження Христа цього разу, на який день тижня припаде головне свято зими і чи матимуть українці вихідний. Також ділимося, як традиційно готуються до Різдва в Україні і що варто зробити напередодні, щоб зустріти його з чистим серцем та світлою душею.

Реклама

Читайте також:

Коли святкуємо Різдво 2025 року за новим стилем

Раніше українці відзначали Різдво 7 січня — за юліанським календарем. Проте з 2023 року Православна Церква України офіційно перейшла на новоюліанський стиль, тож святкування змістилося на 25 грудня. Ця дата тепер є спільною як для православних, так і для католиків, що символічно об'єднує вірян у велике свято.

Чому деякі українці продовжують святкувати 7 січня

Попри календарну реформу, частина українців і далі звикла зустрічати Різдво 7 січня. Це пов'язано з багаторічною традицією та родинними звичаями. Однак ця дата більше не є офіційним святом і не передбачає вихідного дня.

Родина за столом відзначає Різдво. Фото: shutterstock.com

Чи буде вихідний на Різдво 25 грудня 2025 року

У 2025 році Різдво припадає на четвер. Попри те, що свято офіційно є державним, під час дії воєнного стану в Україні додаткові вихідні дні скасовано. Це передбачено Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Тому 25 грудня 2025 року може бути робочим днем для працівників державних установ. Водночас приватні компанії мають право самостійно ухвалювати рішення — робити цей день вихідним чи працювати у звичному режимі. Тож тим, хто планує родинне святкування, варто заздалегідь уточнити графік роботи або, за можливості, взяти відпустку або відгул.

Кутя на Різдво. Фото: depositphotos.com

Як відзначають Різдво в Україні — традиції та звичаї

Різдво в Україні — одне з найдавніших і найтепліших свят, яке втілює домашній затишок, мир і духовне оновлення. Підготовка до нього починається ще за 40 днів до 25 грудня, коли триває Різдвяний піст.

Напередодні свята — у Святвечір — родина збирається за одним столом, де обов'язково має бути 12 пісних страв: кутя, узвар, вареники, голубці, риба, борщ, пиріжки, горох і пісні солодощі.

У день Різдва віряни йдуть на богослужіння, співають колядки й щедрівки, прославляючи народження Спасителя. Після цього — святкова вечеря у колі близьких, обмін подарунками та сімейні зустрічі.

Традиційне різдвяне привітання:

— Христос народився!

— Славімо Його!

Святкування Різдва в Україні. Фото: Unsplash

Що варто зробити перед Різдвом

Перед святом українці дотримуються давнього звичаю — очищення душі й дому. Це час, коли важливо не лише прибрати помешкання, а й помиритися з близькими, пробачити образи, допомогти тим, хто цього потребує.

Також варто:

закінчити всі робочі справи до Святвечора;

прикрасити дім, поставити дідух і ялинку, символізуючи прихід світла у світ;

спекти калач або пиріг, щоб у новому році родина жила у достатку;

запастися добрими думками, бо як зустрінеш Різдво — так і пройде рік.

Також пропонуємо інші святкові теми до майбутніх зимових свят

Якою буде погода на Різдво та День святого Миколая.

Які ярмарки варто відвідати у Європі на Різдво 2025.

Яка тварина буде символом 2026 року, які головні кольори та символи.

У чому зустрічати Новий рік 2026, щоб привернути удачу та добробут на цілий рік.

У яких кольорах категорично не можна зустрічати Новий 2026 рік.