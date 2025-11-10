На який день тижня припадає Різдво 2025 — коли зустрінемо свято і чи буде вихідний

Різдво 2025 — на який день тижня випаде головне свято зими
Світло свічок, родинне тепло, запах святкових страв та дзвін колядок — усе це є невід'ємною частиною Різдва, свята, яке об'єднує родини та націю у найскладніші часи. У 2025 році українці знову зустрічатимуть Різдво за новим календарем, на який країна перейшла у 2023 році.
Новини.LIVE розповідає, коли ж святкуватимемо народження Христа цього разу, на який день тижня припаде головне свято зими і чи матимуть українці вихідний. Також ділимося, як традиційно готуються до Різдва в Україні і що варто зробити напередодні, щоб зустріти його з чистим серцем та світлою душею.
Коли святкуємо Різдво 2025 року за новим стилем
Раніше українці відзначали Різдво 7 січня — за юліанським календарем. Проте з 2023 року Православна Церква України офіційно перейшла на новоюліанський стиль, тож святкування змістилося на 25 грудня. Ця дата тепер є спільною як для православних, так і для католиків, що символічно об'єднує вірян у велике свято.
Чому деякі українці продовжують святкувати 7 січня
Попри календарну реформу, частина українців і далі звикла зустрічати Різдво 7 січня. Це пов'язано з багаторічною традицією та родинними звичаями. Однак ця дата більше не є офіційним святом і не передбачає вихідного дня.
Чи буде вихідний на Різдво 25 грудня 2025 року
У 2025 році Різдво припадає на четвер. Попри те, що свято офіційно є державним, під час дії воєнного стану в Україні додаткові вихідні дні скасовано. Це передбачено Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
Тому 25 грудня 2025 року може бути робочим днем для працівників державних установ. Водночас приватні компанії мають право самостійно ухвалювати рішення — робити цей день вихідним чи працювати у звичному режимі. Тож тим, хто планує родинне святкування, варто заздалегідь уточнити графік роботи або, за можливості, взяти відпустку або відгул.
Як відзначають Різдво в Україні — традиції та звичаї
Різдво в Україні — одне з найдавніших і найтепліших свят, яке втілює домашній затишок, мир і духовне оновлення. Підготовка до нього починається ще за 40 днів до 25 грудня, коли триває Різдвяний піст.
Напередодні свята — у Святвечір — родина збирається за одним столом, де обов'язково має бути 12 пісних страв: кутя, узвар, вареники, голубці, риба, борщ, пиріжки, горох і пісні солодощі.
У день Різдва віряни йдуть на богослужіння, співають колядки й щедрівки, прославляючи народження Спасителя. Після цього — святкова вечеря у колі близьких, обмін подарунками та сімейні зустрічі.
Традиційне різдвяне привітання:
— Христос народився!
— Славімо Його!
Що варто зробити перед Різдвом
Перед святом українці дотримуються давнього звичаю — очищення душі й дому. Це час, коли важливо не лише прибрати помешкання, а й помиритися з близькими, пробачити образи, допомогти тим, хто цього потребує.
Також варто:
- закінчити всі робочі справи до Святвечора;
- прикрасити дім, поставити дідух і ялинку, символізуючи прихід світла у світ;
- спекти калач або пиріг, щоб у новому році родина жила у достатку;
- запастися добрими думками, бо як зустрінеш Різдво — так і пройде рік.
