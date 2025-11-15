Що зробити до Нового року 2026 — сім важливих справ перед святами

Підготовка до новорічних свят. Фото: freepik.com

Новорічні свята завжди здаються далекими, аж доки грудень не накриє вас хвилею справ, покупок та приготувань. Саме тому зараз — найкращий час подбати про те, про що більшість завжди забуває. Усі ці маленькі, але ключові підготовчі кроки роблять свята не хаотичними, а по-справжньому теплими, затишними та спокійними.

Новини.LIVE з посиланням на Real Simple розповідає, які сім важливих справ допоможуть створити правильний настрій, заощадити час і зустріти свята з радістю.

Сім справ, які допоможуть зустріти новорічні свята без метушні

1. Перевірте свої запаси для пакування подарунків

Перегляньте, що у вас уже є: коробки, пакувальний папір, стрічки, скотч, ножиці. Часто виявляється, що більша частина потрібного вже лежить у шафі. Якщо ж чогось бракує — ви матимете час придбати це без зайвого ажіотажу. Також можна розглянути бюджетний та екологічний варіант: старі газети, крафт-пакети чи інші матеріали, які є вдома.

2. Огляньте новорічний декор

Перш ніж купувати нові прикраси, перегляньте торішні запаси. Часто ми забуваємо, скільки декору вже є, і несвідомо купуємо дублікати. Оцініть, що можна використати повторно, що потребує оновлення, та чи є у вас матеріали для створення власних прикрас. Такий підхід заощадить гроші і додасть інтер'єру індивідуальності.

3. Розвантажте спільні зони оселі

Не варто намагатися прибрати весь будинок за один день. Якщо очікуєте гостей, зосередьтеся на тих місцях, де вони точно будуть: передпокій, вітальня, гостьова кімната, ванна. Звільніть простір для їхніх речей — це створить атмосферу гостинності. Якщо ж не плануєте приймати гостей, зараз чудовий час передати на благодійність або здати на переробку речі, якими ви не користувалися рік або більше, щоб звільнити місце для можливих подарунків та нових речей.

Дівчина складає список. Фото: freepik.com

4. Перевірте спальні місця для гостей

Оцініть, чи достатньо у вас постільної білизни та рушників. Продумайте розміщення кожного гостя. Також варто заздалегідь придбати засоби гігієни, туалетний папір, мило, щоб уникнути екстреного походу до магазину у самий розпал свят.

5. Виконуйте генеральне прибирання поступово

Якщо у вас немає можливості виділити весь вихідний на прибирання, робіть маленькі кроки. Почніть з тих місць, про які зазвичай забувають: плінтуси, вентиляційні решітки, полиці в холодильнику та коморі. Можна освіжити килими, почистити підлогу. П'ять-десять хвилин щодня — і результат буде значним, а прибирання не перетвориться на виснажливий марафон.

6. Поповніть запаси продуктів на свята

Уникнути черг у супермаркетах легко, якщо закупитися заздалегідь. Навіть якщо плани ще не визначені, базові продукти точно стануть у пригоді. Зверніть увагу на борошно, цукор, дріжджі, розпушувач, приправи, сезонні соуси, картоплю, моркву, цибулю, заморожені овочі та фрукти. Корисно мати під рукою заморожене тісто або інші напівфабрикати, щоб швидко приготувати щось до чаю у несподіваній ситуації.

7. Сплануйте святкове меню

Коли базові запаси вже зібрані, подумайте про страви на Різдво та Новий рік 2026. Чи будете ви замовляти готові страви, готувати самостійно чи приносити щось на чужий стіл — важливо знати, що саме вам потрібно. Складіть список продуктів та визначте, коли варто їх придбати або замовити, щоб уникнути передсвяткової метушні.

