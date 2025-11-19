Видео
Видео

Декор для кухни на Новый год 2026 — как создать атмосферу магии

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 23:30
обновлено: 22:46
Как украсить кухню к Новому году 2026 — оригинальные и бюджетные идеи
Девушка украшает кухню на Новый год. Фото: freepik.com

Новый год 2026 приближается, и кухня — именно то место, где праздник чувствуется самым первым. Здесь пахнет мандаринами, глинтвейном, выпечкой и утренним кофе, которые особенно хороши в зимние дни. Еще большего праздничного настроения может добавить декор. Правильно подобранные детали в стиле года Красной Огненной Лошади не только будут создавать уют, но и притягивать удачу.

Новини.LIVE рассказывает, как недорого, быстро и со вкусом подготовить кухню к зимним праздникам, чтобы каждое утро начиналось с ощущения чуда.

Читайте также:

Как украсить кухню к Новому году 2026 — идеи

  • Маленькие елочки и хвойные акценты

Символ праздника — елка, и даже компактная ее версия на кухне способна создать нужное настроение. Для небольших пространств идеально подойдут живые деревца в горшках, искусственные мини-елки или несколько веток в прозрачной вазе. Их можно украсить лентами, шпагатом, шишками, небольшими игрушками или фонариками на батарейках.

 

Как украсить кухню к Новому году 2026 — идеи
Новогодний декор на кухне. Фото: freepik.com
  • Венки

Хвойный венок на стене, окне или дверце верхнего шкафчика — стильный способ создать праздничную атмосферу. Можно выбрать как без декора, так и с красной лентой, колокольчиками и миниатюрными игрушками, с натуральными украшениями (кольца апельсина, палочки корицы, бадьян, шашки и т.д.). Внутрь венка можно поместить символ года — Огненную Лошадь.

 

Как украсить кухню к Новому году 2026 — оригинальные идеи
Новогодний декор на кухню. Фото: freepik.com
  • Помандеры

Трендовым дополнением новогодних украшений 2025-2026 станут помандеры из цитрусов, гвоздики и других специй — они наполнят кухню ароматом зимних праздников и чрезвычайно эффектно выглядят.

 

Как украсить кухню к Новому году 2026
Помандеры из цитрусов. Фото: shutterstock.com
  • Световые гирлянды

Правильный свет делает кухню мягкой и уютной. Лучше всего выбирать гирлянды с теплым сиянием — они не мешают готовить и выглядят особенно атмосферно в темное время суток. Их развешивают вдоль оконных рам, под полками или вокруг дверного прохода. Короткую гирлянду можно разместить в стеклянной банке — "эффект светлячков" работает беспроигрышно. А главное — гирлянды которые работают на батарейках или от USB помогут экономить электроэнергию и оставаться со светом во время отключений.

 

Как украсить кухню к Новому году 2026
Девушка на кухне с новогодним декором. Фото: freepik.com
  • Свечи и зимние композиции

Свечи — классика новогоднего декора. Лучше всего смотрятся целые композиции: несколько свечей разной высоты в сочетании с хвойными ветками, сушеными апельсинами или корицей. Популярны венки со свечами на подносе — стильный вариант для обеденного стола или подоконника.

 

Как украсить кухню к Новому году 2026 — бюджетные идеи
Новогодний декор на кухню. Фото: freepik.com
  • Текстиль в праздничном стиле

Текстиль — самый простой способ освежить кухню. Скатерти, дорожки, полотенца или салфетки с новогодними узорами моментально создают настроение. В предстоящий год Красной Огненной Лошади особенно актуальна красно-зеленая клетка в классическом рождественском стиле или просто красные детали. Можно выбирать вещи с символом года, который символизирует удачу и благополучие.

 

екор для кухни на Новый год 2026
Текстиль на новогодние праздники. Фото: google.com
  • Новогодняя посуда в новогоднем стиле

Тематика в сервировке — более действенная, чем кажется. Чашки с зимними принтами, тарелки с золотой окантовкой, керамика в форме звезд — простой способ добавить магии даже во время обычного завтрака.

 

Декор для кухни на Новый год 2026 — какую посуду выбрать
Новогодняя посуда. Фото: google.com
  • Декоративные фигурки

Миниатюрные домики, пряничные персонажи, фигурки оленей или елочек легко расставить на подоконнике, барной стойке или шкафчиках. Небольшая композиция на деревянном подносе с ветками и свечой завершает праздничный образ кухни.

 

Как украсить кухню к Новому году 2026 — фигурки
Декоративные фигурки к зимним праздникам. Фото: Unsplash

Как украсить маленькую кухню

В небольшом пространстве важно не перегружать интерьер. Достаточно обновить текстиль, добавить тематические чашки и несколько безделушек, например, веточку хвои, фонарики или несколько свечей. Основное правило — легкость и минимализм, что позволяет сохранить функциональность кухни и одновременно создать праздничное настроение.

Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
