Выходные на новогодние праздники 2025-2026 — сколько и когда будут отдыхать украинцы

Последний месяц года традиционно богат на праздники, которые дарят семейный уют, ощущение магии, тепла и светлой надежды даже в условиях войны. Уже с первых чисел декабря украинцы погружаются в подготовку к зимним праздникам. Многие уже сейчас планируют отдых, семейные встречи и новогодние поездки. Именно поэтому важно знать, сколько будет выходных и на какие дни недели выпадают главные события этого периода.

Главные праздники новогоднего периода 2025-2026 годов

Во время, когда Силы обороны Украины каждый день борются за независимость нашего государства, защищая страну от российских оккупантов, новогодние праздники становятся не просто традицией, а моментом тишины, благодарности и надежды. Даже в такие тяжелые времена украинцы сохраняют свои обычаи, обряды и способность наполнять дома светом. Это время, когда важно быть рядом с близкими, беречь друг друга и оставаться сильными.

Главные даты зимних праздников 2025-2026:

6 декабря 2025 (суббота) — День святого Николая

Этот праздник открывает сезон зимней магии. В Украине издавна считают, что святой Николай помогает каждому, кто творит добро. Дети традиционно находят подарки под подушкой, а взрослые приобщаются к благотворительности. В эту дату важно поддержать детей-сирот и детей-беженцев, ведь они, как никто другой нуждаются в настоящем чуде.

24 декабря 2025 (среда) — Сочельник

Вечер перед Рождеством играет важную роль в украинской традиции. Обычно семьи готовят 12 постных блюд, собираются за праздничным столом, зажигают свечи и готовятся к встрече рождения Спасителя. Именно на Сочельник в доме ставят дидух — украинское рождественское украшение в виде снопа из колосьев ржи, пшеницы или овса. И эта традиция становится все популярнее.

25 декабря 2025 (четверг) — Рождество Христово

Официальный государственный выходной день. В Украине его празднуют торжественно и возвышенно: в храмах проходят рождественские богослужения, а семьи продолжают традицию колядования и праздничных встреч.

26 декабря 2025 (пятница) — Собор Пресвятой Богородицы, День рождественской конфеты и День подарков

День, продолжающий рождественский цикл. В Украине в этот день дарят небольшие символические подарки, особенно детям, а в некоторых регионах — собираются на семейные обеды.

В этот день Церковь прославляет Богородицу как Мать Спасителя и собирает в "собор" всех святых, связанных с земной жизнью Иисуса Христа. В Украине этот праздник традиционно отмечают тихо и торжественно — с молитвой, благодарностью и продолжением рождественских традиций.

31 декабря 2025 (среда) — Щедрый вечер или Маланка, День шампанского, встреча Нового года

Украинцы встречают Новый год в кругу близких. Популярные традиции — праздничный ужин, щедрование, приготовление кутьи, просмотр новогодних обращений и фильмов.

1 января 2026 (четверг) — Новый год, День Святого Василия

Первый день нового года традиционно начинается с праздничных поздравлений и добрых пожеланий. Также в этот день православные верующие отмечают День памяти Василия Великого — важный церковный праздник с глубокими духовными традициями.

Главная традиция — засевание: ребята утром заходят в дома с рожью или пшеницей, проговаривают щедривки и засевают на счастье, здоровье и благополучие. Считалось, что первый засевальщик приносит в дом удачу.

Будут ли дополнительные выходные на новогодние праздники 2025-2026

Вопрос выходных в этот период особенно актуален. Из-за войны, развязанной россией, в Украине действует военное положение. Согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", все дополнительные выходные и перенос рабочих дней отменены.

Это означает, что государственные учреждения не будут иметь дополнительных выходных в период новогодних праздников, но частные компании могут самостоятельно решать, предоставлять ли работникам дополнительный отдых в новогодние праздники. Итак, планируя празднование, уточняйте у работодателей график работы или, по возможности, берите отпуск или отгул.

