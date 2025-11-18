Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Новогодние праздники 2025-2026 — сколько и когда будем отдыхать

Новогодние праздники 2025-2026 — сколько и когда будем отдыхать

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 21:53
обновлено: 21:10
Выходные на новогодние праздники 2025-2026 — сколько и когда будут отдыхать украинцы
Украинцы фотографируются возле елки. Фото: РБК-Украина

Последний месяц года традиционно богат на праздники, которые дарят семейный уют, ощущение магии, тепла и светлой надежды даже в условиях войны. Уже с первых чисел декабря украинцы погружаются в подготовку к зимним праздникам. Многие уже сейчас планируют отдых, семейные встречи и новогодние поездки. Именно поэтому важно знать, сколько будет выходных и на какие дни недели выпадают главные события этого периода.

Новини.LIVE рассказывает о ключевых датах, выходных, традициях и особенностях праздничного периода 2025-2026 годов.

Реклама
Читайте также:

Главные праздники новогоднего периода 2025-2026 годов

Во время, когда Силы обороны Украины каждый день борются за независимость нашего государства, защищая страну от российских оккупантов, новогодние праздники становятся не просто традицией, а моментом тишины, благодарности и надежды. Даже в такие тяжелые времена украинцы сохраняют свои обычаи, обряды и способность наполнять дома светом. Это время, когда важно быть рядом с близкими, беречь друг друга и оставаться сильными.

Главные даты зимних праздников 2025-2026:

  • 6 декабря 2025 (суббота) — День святого Николая

Этот праздник открывает сезон зимней магии. В Украине издавна считают, что святой Николай помогает каждому, кто творит добро. Дети традиционно находят подарки под подушкой, а взрослые приобщаются к благотворительности. В эту дату важно поддержать детей-сирот и детей-беженцев, ведь они, как никто другой нуждаются в настоящем чуде.

  • 24 декабря 2025 (среда) — Сочельник

Вечер перед Рождеством играет важную роль в украинской традиции. Обычно семьи готовят 12 постных блюд, собираются за праздничным столом, зажигают свечи и готовятся к встрече рождения Спасителя. Именно на Сочельник в доме ставят дидух — украинское рождественское украшение в виде снопа из колосьев ржи, пшеницы или овса. И эта традиция становится все популярнее.

  • 25 декабря 2025 (четверг) — Рождество Христово

Официальный государственный выходной день. В Украине его празднуют торжественно и возвышенно: в храмах проходят рождественские богослужения, а семьи продолжают традицию колядования и праздничных встреч.

  • 26 декабря 2025 (пятница) — Собор Пресвятой Богородицы, День рождественской конфеты и День подарков

День, продолжающий рождественский цикл. В Украине в этот день дарят небольшие символические подарки, особенно детям, а в некоторых регионах — собираются на семейные обеды.

В этот день Церковь прославляет Богородицу как Мать Спасителя и собирает в "собор" всех святых, связанных с земной жизнью Иисуса Христа. В Украине этот праздник традиционно отмечают тихо и торжественно — с молитвой, благодарностью и продолжением рождественских традиций.

  • 31 декабря 2025 (среда) — Щедрый вечер или Маланка, День шампанского, встреча Нового года

Украинцы встречают Новый год в кругу близких. Популярные традиции — праздничный ужин, щедрование, приготовление кутьи, просмотр новогодних обращений и фильмов.

  • 1 января 2026 (четверг) — Новый год, День Святого Василия

Первый день нового года традиционно начинается с праздничных поздравлений и добрых пожеланий. Также в этот день православные верующие отмечают День памяти Василия Великого — важный церковный праздник с глубокими духовными традициями.

Главная традиция — засевание: ребята утром заходят в дома с рожью или пшеницей, проговаривают щедривки и засевают на счастье, здоровье и благополучие. Считалось, что первый засевальщик приносит в дом удачу.

 

Чи будуть додаткові вихідні на новорічні свята 2025–2026
Новогодние праздники в Украине. Фото: facebook.com/depcultkyiv

Будут ли дополнительные выходные на новогодние праздники 2025-2026

Вопрос выходных в этот период особенно актуален. Из-за войны, развязанной россией, в Украине действует военное положение. Согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", все дополнительные выходные и перенос рабочих дней отменены.

Это означает, что государственные учреждения не будут иметь дополнительных выходных в период новогодних праздников, но частные компании могут самостоятельно решать, предоставлять ли работникам дополнительный отдых в новогодние праздники. Итак, планируя празднование, уточняйте у работодателей график работы или, по возможности, берите отпуск или отгул.

Также предлагаем другие интересные статьи на тему зимних праздников

Какой будет погода на Рождество и День святого Николая.

Какие семь важных дел помогут встретить новогодние праздники без суеты и в хорошем настроении.

Какое животное будет символом 2026 года, какие главные цвета и символы.

В чем встречать Новый год 2026, чтобы привлечь удачу и благополучие на целый год.

Какие блюда категорически нельзя готовить в год Красной Огненной Лошади.

праздники выходные Рождество День Святого Николая Новый год 2026
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации