Вихідні на новорічні свята 2025-2026 — скільки та коли відпочиватимуть українці

Останній місяць року традиційно багатий на свята, які дарують родинний затишок, відчуття магії, тепла та світлої надії навіть в умовах війни. Уже з перших чисел грудня українці занурюються у підготовку до зимових свят. Багато хто вже зараз планує відпочинок, родинні зустрічі та новорічні поїздки. Саме тому важливо знати, скільки буде вихідних та на які дні тижня випадають головні події цього періоду.

Новини.LIVE розповідає про ключові дати, вихідні, традиції та особливості святкового періоду 2025-2026 років.

Головні свята новорічного періоду 2025-2026

У час, коли Сили оборони України кожен день виборюють незалежність нашої держави, захищаючи країну від російських окупантів, новорічні свята стають не просто традицією, а моментом тиші, вдячності й надії. Навіть у такі важкі часи українці зберігають свої звичаї, обряди та здатність наповнювати оселі світлом. Це час, коли важливо бути поруч із близькими, берегти одне одного та залишатися сильними.

Головні дати зимових свят 2025-2026:

6 грудня 2025 (субота) — День святого Миколая

Це свято відкриває сезон зимової магії. В Україні здавна вважають, що святий Миколай допомагає кожному, хто творить добро. Діти традиційно знаходять подарунки під подушкою, а дорослі долучаються до благодійності. У цю дату важливо підтримати дітей-сиріт та дітей-біженців, адже вони, як ніхто інший потребують справжнього дива.

24 грудня 2025 (середа) — Святвечір

Вечір перед Різдвом відіграє важливу роль в українській традиції. Зазвичай родини готують 12 пісних страв, збираються за святковим столом, запалюють свічки та готуються до зустрічі народження Спасителя. Саме на Святвечір в оселі ставлять дідух — українську різдвяну прикрасу у вигляді снопа з колосків жита, пшениці або вівса. І ця традиція стає все популярнішою.

25 грудня 2025 (четвер) — Різдво Христове

Офіційний державний вихідний. В Україні його святкують урочисто та піднесено: у храмах проходять різдвяні богослужіння, а родини продовжують традицію колядування та святкових зустрічей.

26 грудня 2025 (п'ятниця) — Собор Пресвятої Богородиці, День різдвяної цукерки та День подарунків

День, що продовжує різдвяний цикл. В Україні цього дня дарують невеликі символічні подарунки, особливо дітям, а в деяких регіонах збираються на родинні обіди.

У цей день Церква прославляє Богородицю як Матір Спасителя та збирає в "собор" усіх святих, пов'язаних із земним життям Ісуса Христа. В Україні це свято традиційно відзначають тихо й урочисто — з молитвою, подякою та продовженням різдвяних традицій.

31 грудня 2025 (середа) — Щедрий вечір або Маланка, День шампанського, зустріч Нового року

Українці зустрічають Новий рік у колі близьких. Популярні традиції — святкова вечеря, щедрування, приготування куті, перегляд новорічних звернень та фільмів.

1 січня 2026 (четвер) — Новий рік, День Святого Василя

Перший день нового року традиційно починається зі святкових привітань і добрих побажань. Також цього дня православні віряни відзначають День пам'яті Василія Великого — важливе церковне свято з глибокими духовними традиціями.

Головна традиція — засівання: хлопці зранку заходять до осель із житом чи пшеницею, промовляють щедрівки та засівають на щастя, здоров'я й добробут. Вважалося, що перший засівальник приносить у дім удачу.

Чи будуть додаткові вихідні на новорічні свята 2025–2026

Питання вихідних у цей період особливо актуальне. Через війну, розв'язану Росією, в Україні діє воєнний стан. Відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", всі додаткові вихідні та перенесення робочих днів скасовано.

Це означає, що державні установи не матимуть додаткових вихідних у період новорічних свят, але приватні компанії можуть самостійно вирішувати, чи надавати працівникам додатковий відпочинок у новорічні свята. Отже, плануючи святкування, уточнюйте у роботодавців графік роботи або, за можливості, беріть відпустку чи відгул.

