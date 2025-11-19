Як прикрасити кухню до Нового року 2026 — оригінальні та бюджетні ідеї

Дівчина прикрашає кухню на Новий рік. Фото: freepik.com

Новий рік 2026 наближається, і кухня — саме те місце, де свято відчувається найпершим. Тут пахне мандаринами, глінтвейном, випічкою і ранковою кавою, які особливо смакують у зимові дні. Ще більшого святкового настрою може додати декор. Правильно підібрані деталі у стилі року Червоного Вогняного Коня не тільки створюватимуть затишок, а й притягуватимуть удачу.

Як недорого, швидко й зі смаком підготувати кухню до зимових свят, щоб кожен ранок починався з відчуття дива.

Як прикрасити кухню до Нового року 2026 — ідеї

Маленькі ялинки та хвойні акценти

Символ свята — ялинка, і навіть компактна її версія на кухні здатна створити потрібний настрій. Для невеликих просторів ідеально підійдуть живі деревця у горщиках, штучні мініялинки або кілька гілок у прозорій вазі. Їх можна прикрасити стрічками, шпагатом, шишками, невеликими іграшками чи ліхтариками на батарейках.

Новорічний декор на кухні. Фото: freepik.com

Вінки

Хвойний вінок на стіні, вікні чи дверцятах верхньої шафки — стильний спосіб створити святкову атмосферу. Можна обрати як без декору, так і з червоною стрічкою, дзвіночками та мініатюрними іграшками, з натуральними прикрасами (кільця апельсину, палички кориці, бодян, шашки тощо). Всередину вінка можна помістити символ року — Вогняного Коня.

Новорічний декор на кухню. Фото: freepik.com

Помандери

Трендовим доповненням новорічних прикрас 2025-2026 стануть помандери з цитрусів, гвоздики та інших спецій— вони наповнять кухню ароматом зимових свят і надзвичайно ефектно виглядають.

Помандери з цитрусів. Фото: shutterstock.com

Світлові гірлянди

Правильне світло робить кухню м'якою та затишною. Найкраще обирати гірлянди з теплим сяйвом — вони не заважають готувати й виглядають особливо атмосферно в темний час доби. Їх розвішують уздовж віконних рам, під полицями чи навколо дверного проходу. Коротку гірлянду можна розмістити в скляній банці — "ефект світлячків" працює безпрограшно. А головне — гірлянди які працюють на батарейках або від USB допоможуть економити електроенергію та залишатися зі світлом під час відключень.

Дівчина на кухні з новорічним декором. Фото: freepik.com

Свічки та зимові композиції

Свічки — класика новорічного декору. Найкраще виглядають цілі композиції: кілька свічок різної висоти у поєднанні з хвойними гілками, сушеними апельсинами або корицею. Популярні вінки зі свічками на підносі — стильний варіант для обіднього столу чи підвіконня.

Новорічний декор на кухню. Фото: freepik.com

Текстиль у святковому стилі

Текстиль — найпростіший спосіб освіжити кухню. Скатертини, доріжки, рушники або серветки з новорічними візерунками моментально створюють настрій. У майбутній рік Червоного Вогняного Коня особливо актуальна червоно-зелена клітинка у класичному різдвяному стилі або просто червоні деталі. Можна обирати речі із символом року, який символізує удачу та добробут.

Текстиль на новорічні свята. Фото: google.com

Новорічний посуд

Тематика у сервіровці — дієвіша, ніж здається. Чашки із зимовими принтами, тарілки з золотою окантовкою, кераміка у формі зірок — простий спосіб додати магії навіть під час звичайного сніданку.

Новорічний посуд. Фото: google.com

Декоративні фігурки

Мініатюрні будиночки, пряникові персонажі, фігурки оленів або ялинок легко розставити на підвіконні, барній стійці або шафках. Невелика композиція на дерев'яному підносі з гілками і свічкою завершує святковий образ кухні.

Декоративні фігурки до зимових свят. Фото: Unsplash

Як прикрасити маленьку кухню

У невеликому просторі важливо не перевантажувати інтер'єр. Достатньо оновити текстиль, додати тематичні чашки та кілька дрібничок, наприклад, гілочку хвої, ліхтарики або кілька свічок. Основне правило — легкість і мінімалізм, що дозволяє зберегти функціональність кухні та водночас створити святковий настрій.

