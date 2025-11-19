Відео
Декор для кухні на Новий рік 2026 — як створити магічну атмосферу

Декор для кухні на Новий рік 2026 — як створити магічну атмосферу

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 23:30
Оновлено: 22:46
Як прикрасити кухню до Нового року 2026 — оригінальні та бюджетні ідеї
Дівчина прикрашає кухню на Новий рік. Фото: freepik.com

Новий рік 2026 наближається, і кухня — саме те місце, де свято відчувається найпершим. Тут пахне мандаринами, глінтвейном, випічкою і ранковою кавою, які особливо смакують у зимові дні. Ще більшого святкового настрою може додати декор. Правильно підібрані деталі у стилі року Червоного Вогняного Коня не тільки створюватимуть затишок, а й притягуватимуть удачу.

Новини.LIVE розповідає, як недорого, швидко й зі смаком підготувати кухню до зимових свят, щоб кожен ранок починався з відчуття дива.



Як прикрасити кухню до Нового року 2026 — ідеї

  • Маленькі ялинки та хвойні акценти

Символ свята — ялинка, і навіть компактна її версія на кухні здатна створити потрібний настрій. Для невеликих просторів ідеально підійдуть живі деревця у горщиках, штучні мініялинки або кілька гілок у прозорій вазі. Їх можна прикрасити стрічками, шпагатом, шишками, невеликими іграшками чи ліхтариками на батарейках.

 

Як прикрасити кухню до Нового року 2026 — ідеї
Новорічний декор на кухні. Фото: freepik.com
  • Вінки

Хвойний вінок на стіні, вікні чи дверцятах верхньої шафки — стильний спосіб створити святкову атмосферу. Можна обрати як без декору, так і з червоною стрічкою, дзвіночками та мініатюрними іграшками, з натуральними прикрасами (кільця апельсину, палички кориці, бодян, шашки тощо). Всередину вінка можна помістити символ року — Вогняного Коня.

 

Як прикрасити кухню до Нового року 2026 — оригінальні ідеї
Новорічний декор на кухню. Фото: freepik.com
  • Помандери

Трендовим доповненням новорічних прикрас 2025-2026 стануть помандери з цитрусів, гвоздики та інших спецій— вони наповнять кухню ароматом зимових свят і надзвичайно ефектно виглядають.

 

Як можна прикрасити кухню до Нового року 2026
Помандери з цитрусів. Фото: shutterstock.com
  • Світлові гірлянди

Правильне світло робить кухню м'якою та затишною. Найкраще обирати гірлянди з теплим сяйвом — вони не заважають готувати й виглядають особливо атмосферно в темний час доби. Їх розвішують уздовж віконних рам, під полицями чи навколо дверного проходу. Коротку гірлянду можна розмістити в скляній банці — "ефект світлячків" працює безпрограшно. А головне — гірлянди які працюють на батарейках або від USB допоможуть економити електроенергію та залишатися зі світлом під час відключень.

 

Як можна прикрасити кухню до Нового року 2026 —
Дівчина на кухні з новорічним декором. Фото: freepik.com
  • Свічки та зимові композиції

Свічки — класика новорічного декору. Найкраще виглядають цілі композиції: кілька свічок різної висоти у поєднанні з хвойними гілками, сушеними апельсинами або корицею. Популярні вінки зі свічками на підносі — стильний варіант для обіднього столу чи підвіконня.

 

Як прикрасити кухню до Нового року 2026 — бюджетні ідеї
Новорічний декор на кухню. Фото: freepik.com
  • Текстиль у святковому стилі

Текстиль — найпростіший спосіб освіжити кухню. Скатертини, доріжки, рушники або серветки з новорічними візерунками моментально створюють настрій. У майбутній рік Червоного Вогняного Коня особливо актуальна червоно-зелена клітинка у класичному різдвяному стилі або просто червоні деталі. Можна обирати речі із символом року, який символізує удачу та добробут.

 

Декор для кухні на Новий рік 2026
Текстиль на новорічні свята. Фото: google.com
  • Новорічний посуд

Тематика у сервіровці — дієвіша, ніж здається. Чашки із зимовими принтами, тарілки з золотою окантовкою, кераміка у формі зірок — простий спосіб додати магії навіть під час звичайного сніданку.

 

Декор для кухні на Новий рік 2026 — який посуд обрати
Новорічний посуд. Фото: google.com
  • Декоративні фігурки

Мініатюрні будиночки, пряникові персонажі, фігурки оленів або ялинок легко розставити на підвіконні, барній стійці або шафках. Невелика композиція на дерев'яному підносі з гілками і свічкою завершує святковий образ кухні.

 

Як можна прикрасити кухню до Нового року 2026 — фігурки
Декоративні фігурки до зимових свят. Фото: Unsplash

Як прикрасити маленьку кухню

У невеликому просторі важливо не перевантажувати інтер'єр. Достатньо оновити текстиль, додати тематичні чашки та кілька дрібничок, наприклад, гілочку хвої, ліхтарики або кілька свічок. Основне правило — легкість і мінімалізм, що дозволяє зберегти функціональність кухні та водночас створити святковий настрій.



Які сім важливих справ слід встигнути зробити до новорічних свят.

Які страви категорично не можна готувати на рік Червоного Вогняного Коня.

Коли поставити ялинку та як прикрасити, щоб щастя не оминуло вашу оселю.

Який колір одягу обрати для зустрічі Нового року 2026, щоб привернути удачу та добробут на цілий рік.

У яких кольорах категорично не можна зустрічати Новий 2026 рік.

новорічна ялинка кухня ідеї декор Новий рік 2026 Червоний Вогняний Кінь
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
