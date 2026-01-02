Гороскоп на 2026 рік — який подарунок готує Всесвіт кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для кожного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році кожен знак Зодіаку може розраховувати на власні унікальні подарунки від Всесвіту. Головним "дарувальником" виступить Юпітер. Впродовж року планета удачі та достатку пройде через знаки Рака та Лева. Ці потужні транзити активують щасливі зміни та можливості в різних сферах життя. Перша частина року акцентує увагу на зміцненні сімейних зв'язків, прощенні та коханні, а друга буде про креативність, нові проєкти, романтику та пристрасть.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що подарує Всесвіт кожному знаку Зодіаку в 2026 році.

Овен

У першій половині року ви усвідомите, що ваше місце сили — дім, а головна опора — родина та близькі люди. Пройти цей час у гармонії допоможуть Сатурн і Нептун, які уперше майже за 200 років увійдуть у ваш знак. Після червня у ваше життя прийде більше радості, творчості та яскравості. Також це час для романтики та пристрасті. 2026 рік буде сприятливим для народження чогось нового: чи то творчого проєкту, бізнесу, чи появи дитини.

Телець

Період з січня по червень відкриє вам нові можливості через спілкування, поїздки та важливі знайомства. Ваша допитливість та кмітливість стануть головними рушіями на шляху до успіху. У другій половині року Юпітер допоможе вдало пережити серйозні життєві зміни: переїзд, нова робота, створення родини.

Близнюки

Перші шість місяців — час для фінансового розвитку, запуску ініціатив, переговорів та інвестицій. Ви можете отримати винагороду за те, що робите найкраще. Після червня ваш голос звучить ще голосніше. Медіа, викладання, блоги та публічні виступи можуть стати каналом нових можливостей та заробітку.

Рак

На початку року ви відчуваєте підйом сил, ясність цілей і легкість у рішеннях. Важливо не перевантажити себе. Влітку фокус зміщується у фінанси та самоцінність: ваш емоційний інтелект та мудрість можуть принести реальний успіх у справах.

Лев

Початок 2026-го проходить у внутрішній роботі: духовність, творчість, робота з уявою та самозціленням. Наприкінці червня ви входите у свій найяскравіший цикл: харизма, енергія, лідерські ролі та сміливість бути собою створюють справжній ренесанс.

Діва

Перша половина року буде часом для розширення кола однодумців, командної роботи та зміцнення дружніх зв'язків. Важливо обирати тих, хто надихає. Після червня настає період тиші: відпустивши образи та зайве, ви готуєте ґрунт для нового етапу.

Терези

Із січня до червня є шанс досягти успіху у сфері кар'єри. Друга половина року — час для зміцнення дружніх зв'язків та партнерства. Саме підтримка людей може стати тим подарунком, який відкриє двері до нових мрій і спільних перемог.

Скорпіон

Початок року сприятиме подорожам, навчанню, самопізнанню, роботі з документами, юридичним рішенням. Після червня приходять професійні прориви: лідерські ролі, підвищення або нова незалежність.

Стрілець

Перша половина 2026 року про емоційну та фінансову довіру, зміцнення зв'язків і прощання з тим, що заважає. Після червня Юпітер у Леві повертає вам жагу до мандрів. Подорожі, навчання та менторство принесуть натхнення й розвиток.

Козеріг

Початок 2026 року буде сприятливий для партнерств, побудованих на чесності. Це добрий час для шлюбу або появи ділового партнера. Друга частина року може принести фінансові можливості через інвестиції або спадок.

Водолій

Юпітер у Раку активізує ваші щоденні звички: легше формувати здорові ритуали, починати проєкти, піклуватися про себе. Можливі зміни в побуті, догляді за собою або нова справа. Після червня починається цикл партнерств — особистих або ділових.

Риби

Січень–червень повертають радість через романтику, творчість або взаємодію з дітьми. Малюйте, співайте, творіть і любіть без страху. Друга половина року приносить стабільність у роботі.

