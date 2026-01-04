Какие знаки Зодиака привлекут бешеную прибыль в январе 2026 — гороскоп

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В январе астрологи прогнозируют редкое сочетание планет, которое принесет удачу в сфере финансов четырем знакам Зодиака. Особую роль играет стабильная энергия Сатурна — планеты успеха и дисциплины. Уже в первой половине месяца идеи, контакты и решительные шаги способны быстро монетизироваться.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кто именно станет магнитом для прибыли и как не упустить свой шанс на финансовый рост в январе 2026 года.

Козерог

В январе под влиянием Сатурна вы пройдете этап переосмысления собственного опыта, полученного за предыдущий год. Также в начале месяца Меркурий в вашем знаке подарит вдохновение. Вы будете находить нестандартные решения, способные принести доход. Во второй половине месяца стоит фокусироваться на планировании бюджета. Новолуние 18 января в вашем знаке подтолкнет к действию. Вы возьмете контроль над мечтами и доходами.

Водолей

Астрологи отмечают, именно этот месяц закладывает основу для всего 2026 года. Вхождение Меркурия в Козерога и полнолуние в Раке 3 января помогут вам структурировать мысли, завершить старые дела. Венера 17 января войдет в ваш знак, гармонизируя контакты и ослабляя напряжение в сферах, где вы раньше чувствовали конкуренцию или непонимание. Уже с 19 января Солнце в вашем знаке принесет энергию роста и новых возможностей. Ваши идеи заметят, работу — оценят, а коммуникации способны будут монетизироваться в виде новых финансовых предложений, партнерств и прибыльных решений. 23 января Марс в вашем знаке активирует драйв, амбиции и умение работать в режиме невероятной производительности.

Рак

Меркурий 1 января входит в сектор ваших деловых и личных связей, помогая вам формировать выигрышные стратегии через коммуникацию и партнерство. Полнолуние в вашем знаке 3 января усилит ваше развитие и даст возможность лучше понять свои сильные стороны. Вы способны находить новые подходы к финансовым решениям. Венера, входящая в Водолея 17 января, поможет вам лучше выстроить собственные финансовые границы, укрепить чувство ценности и увидеть, что ваши решения могут приносить прибыль. Новолуние 18 января откроет двери для новых деловых возможностей. С 20 января Меркурий, а с 23 — Марс в Водолее запустят длительный цикл изменений, который продлится до шести месяцев.

Лев

Январь станет для вас месяцем возрождения: появятся новые идеи, перспективные решения. Венера в Водолее гармонизирует отношения с коллегами и руководством. Это способствует построению новых деловых связей. Изучение нового навыка или усиление уже имеющегося умения может стать вашей точкой денежного роста. С 19 января Солнце и Меркурий в Водолее усилят вашу способность договариваться, анализировать и монетизировать контакты.

