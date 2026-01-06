Любовный гороскоп на 2026 год для всех знаков Зодиака — что готовит Вселенная

Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году сразу три мощные планеты сменят знак Зодиака, запуская судьбоносные события в сфере любви. Так Сатурн и Нептун окажутся под руководством Овна, а Уран начнет творить настоящие чудеса в Близнецах. Этот год станет временем новых чувств, неожиданных шансов и выбора, от которого будет зависеть будущее.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что ждет каждый знак Зодиака в сфере любви в 2026 году.

Любовный прогноз на 2026 год для каждого знака Зодиака

Овен

Для вас 2026-й станет годом большой внутренней перезагрузки. Первые месяцы будут способствовать работе над собой. Вы поймете, какого партнера видите рядом с собой и чего хотите от отношений. Если у вас уже есть пара, до конца года вы почувствуете, что рядом именно тот человек, с которым не страшно строить будущее.

Телец

2026 год принесет вам эмоциональные качели, особенно это ощутимо будет весной, когда могут вспыхнуть старые недоразумения или то, что долго оставалось не сказанным. К лету энергия выровняется: вы сможете восстановить баланс в отношениях или лучше понять себя, если сейчас одни. Если вы в паре, вероятны изменения условий, правил или границ отношений, но они приведут к обновлению, а не расставанию.

Близнецы

Вы вступаете в год обновления, когда сможете посмотреть иначе на отношения. В конце весны или в начале лета вам придется предстать перед важным выбором в любви. Если вы в отношениях, возможны импульсивные решения, поэтому ключ к гармонии — честный диалог. Если вы одни, судьба может подарить ощущение "это оно".

Рак

Для вас 2026 год будет невероятно романтическим периодом, особенно если вы еще находитесь в поиске своей второй половинки. Январь и весна могут подарить яркую историю. Первая половина года будет ощущаться легкой, теплой и счастливой. А вот в конце лета и осенью вы можете столкнуться с проверками. Окончательные решения о будущем стоит принимать именно после осени, когда энергия станет прямой и прозрачной.

Лев

Это год судьбоносных ответов и любви, которую вы действительно заслуживаете. Начало года подарит романтический импульс для знакомств или обновления отношений. Февраль станет точкой возможных неожиданных изменений. Еще один ключевой месяц для вас — июнь. Вы сможете восстановить себя, понять свои желания и взглянуть на любовь честно, без самообмана.

Дева

Еще с начала года Вселенная может подарить важное событие, связанное с планами на будущее. Весна и лето станут временем переосмысления и перемен. Возможна новая любовь или долгожданное предложение. Но помните: это не финиш, а начало нового жизненного этапа для двоих. Главный совет года — доверять, позволять себе приятные сюрпризы и не делать поспешных выводов.

Весы

В начале года вы столкнетесь с важными темами исцеления или правды об отношениях. Весна может внести трещины в долговременные связи, но лето подарит шанс увидеть партнера ясно и без иллюзий. Это год судьбоносных решений, в котором повторение старых сценариев станет невозможным. Если вы одни — знакомства возможны, но требуют внимательности: не влюбляйтесь в образ, а смотрите на человека реально.

Скорпион

2026 год закрывает для вас семилетний цикл романтических перемен, и именно поэтому любовь уже не будет такой, как раньше. Весна — время осознания, кого вы впускаете в свое сердце. Лето и осень могут вернуть людей из прошлого, но только для того, чтобы вы сделали новый выбор, а не повторили старый. Это год смелых шансов на новую, настоящую любовь, которая не держится только на комфорте.

Стрелец

2026 станет годом, который вас удивит. В конце зимы вы почувствуете, что любовь требует не бегства, а смелости выбирать и действовать, не путая иллюзии с реальностью. Весна и лето принесут неожиданные романтические повороты, которые заставят выйти за пределы привычного. Если вы без пары, судьба удивит неожиданной встречей и заставит пересмотреть собственные правила. Если вы имеете вторую половинку, то сможете перейти на новый уровень обязательств и искренности, при условии, что честно увидите любимого человека и не испугаетесь совместного будущего.

Козерог

2026 год завершает долгий цикл трансформаций, поэтому отношения или знакомства станут более стабильными. Март, май и июнь — ваши ключевые месяцы в сфере любви: энергия отношений будет легкой и счастливой. Если вы одни, это ваше время для начала новой любовной истории. Если вы в отношениях, то почувствуете больше "почвы под ногами". Открытость и честность станут вашей суперсилой.

Водолей

Это год, который вознаграждает смелость в проявлении чувств и открытость к изменениям. Апрель и июнь — самые активные периоды года, когда вы почувствуете, что любовь может быть яркой и большой. Если вы одиноки, готовьтесь к времени свиданий, знакомств, романтических жестов. Если вы в паре, появится шанс перейти на новый уровень и сформировать прочную связь, которая меняет обоих.

Рыбы

Начало 2026 года подарит вам ощущение облегчения. Первая половина года будет гармоничной и наполненной теплом, а лето может принести неожиданные решения: переезды, новые границы отношений или даже судьбоносные предложения. Если вы одни, то вы почувствуете больше легкости и готовность пустить в жизнь нового человека, но без спешки. Главное — уважать собственные чувства, говорить о них честно и позволять себе рискнуть.

