Любовний гороскоп на 2026 рік для всіх знаків Зодіаку — що готує Всесвіт

У 2026 році одразу три потужні планети змінять знак Зодіаку, запускаючи доленосні події у сфері кохання. Так Сатурн і Нептун опиняться під керівництвом Овна, а Уран почне творити справжні дива в Близнюках. Цей рік стане часом нових почуттів, несподіваних шансів та вибору, від якого залежатиме майбутнє.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що чекає на кожен знак Зодіаку у сфері кохання у 2026 році.

Любовний прогноз на 2026 рік для кожного знака Зодіаку

Овен

Для вас 2026-й стане роком великого внутрішнього перезавантаження. Перші місяці сприятимуть роботі над собою. Ви зрозумієте, якого партнера бачите поруч з собою та чого хочете від стосунків. Якщо у вас вже є пара, до кінця року ви відчуєте, що поруч саме та людина, з якою не страшно будувати майбутнє.

Телець

2026 рік принесе вам емоційні гойдалки, особливо це відчутно буде навесні, коли можуть спалахнути старі непорозуміння або те, що довго лишалось не сказаним. До літа енергія вирівняється: ви зможете відновити баланс у стосунках або краще зрозуміти себе, якщо наразі одні. Якщо ви у парі, ймовірні зміни умов, правил або меж стосунків, але вони приведуть до оновлення, а не розставання.

Близнюки

Ви вступаєте у рік оновлення, коли зможете подивитися інакше на стосунки. Наприкінці весни або на початку літи вам доведеться постати перед важливим вибором у коханні. Якщо ви у стосунках, можливі імпульсивні рішення, тому ключ до гармонії — чесний діалог. Якщо ви одні, доля може подарувати відчуття "це воно".

Рак

Для вас 2026 рік буде неймовірно романтичним періодом, особливо якщо ви ще перебуваєте у пошуку своєї другої половинки. Січень і весна можуть подарувати яскраву історію. Перша половина року відчуватиметься легкою, теплою і щасливою. А от наприкінці літа та восени ви можете стикнутися з перевірками. Остаточні рішення про майбутнє варто ухвалювати саме після осені, коли енергія стане прямою і прозорою.

Лев

Це рік доленосних відповідей і любові, яку ви дійсно заслуговуєте. Початок року подарує романтичний імпульс для знайомств або оновлення стосунків. Лютий стане точкою можливих несподіваних змін. Ще один ключовий місяць для вас — червень. Ви зможете відновити себе, зрозуміти свої бажання і поглянути на кохання чесно, без самообману.

Діва

Ще з початку року Всесвіт може подарувати важливу подію, пов'язану з планами на майбутнє. Весна і літо стануть часом переосмислення та змін. Можливе нове кохання або довгоочікувана пропозиція. Але пам'ятайте: це не фініш, а початок нового життєвого етапу для двох. Головна порада року — довіряти, дозволяти собі приємні сюрпризи і не робити поспішних висновків.

Терези

На початку року ви зіткнетеся з важливими темами зцілення або правди про стосунки. Весна може внести тріщини у довготривалі зв'язки, але літо подарує шанс побачити партнера ясно і без ілюзій. Це рік доленосних рішень, у якому повторення старих сценаріїв стане неможливим. Якщо ви одні — знайомства можливі, але вимагають уважності: не закохуйтеся в образ, а дивіться на людину реально.

Скорпіон

2026 рік закриває для вас семирічний цикл романтичних змін, і саме тому кохання вже не буде таким, як раніше. Весна — час усвідомлення, кого ви впускаєте у своє серце. Літо і осінь можуть повернути людей з минулого, але лише для того, щоб ви зробили новий вибір, а не повторили старий. Це рік сміливих шансів на нове, справжнє кохання, яке не тримається лише на комфорті.

Стрілець

2026 стане роком, що вас здивує. Наприкінці зими ви відчуєте, що любов вимагає не втечі, а сміливості обирати і діяти, не плутаючи ілюзії з реальністю. Весна і літо принесуть несподівані романтичні повороти, які змусять вийти за межі звичного. Якщо ви без пари, доля здивує несподіваною зустріччю і змусить переглянути власні правила. Якщо ви маєте другу половинку, то зможете перейти на новий рівень зобов'язань і щирості, за умови, що чесно побачите кохану людину і не злякаєтеся спільного майбутнього.

Козеріг

2026 рік завершує довгий цикл трансформацій, тому стосунки або знайомства стануть стабільнішими. Березень, травень і червень — ваші ключові місяці у сфері кохання: енергія стосунків буде легкою та щасливою. Якщо ви одні, це ваш час для початку нової любовної історії. Якщо ви у стосунках, то відчуєте більше "ґрунту під ногами". Відкритість і чесність стануть вашою суперсилою.

Водолій

Це рік, який винагороджує сміливість у прояві почуттів і відкритість до змін. Квітень і червень — найактивніші періоди року, коли ви відчуєте, що кохання може бути яскравим та великим. Якщо ви самотні, готуйтесь до часу побачень, знайомств, романтичних жестів. Якщо ви у парі, з'явиться шанс перейти на новий рівень та сформувати міцний зв'язок, що змінює обох.

Риби

Початок 2026 року подарує вам відчуття полегшення. Перша половина року буде гармонійною і наповненою теплом, а літо може принести несподівані рішення: переїзди, нові межі стосунків або навіть доленосні пропозиції. Якщо ви одні, то ви відчуєте більше легкості і готовність пустити у життя нову людину, але без поспіху. Головне — шанувати власні почуття, говорити про них чесно і дозволяти собі ризикнути.

