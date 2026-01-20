Видео
Любовь после 30: февраль несет роман женщинам этих знаков Зодиака

Дата публикации 20 января 2026 10:34
Любовный гороскоп для женщин 30+ лет на февраль 2026 — каким знакам Зодиака повезет
Любовный гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Женщины этих четырех знаков Зодиака забудут о холоде в феврале, ведь последний зимний месяц обещает им настоящие любовные приключения. Счастливиц ждут: захватывающие встречи, страстные свидания, романтические жесты и взгляды, от которых перехватывает дыхание.

Кому же из женщин после 30 лет Вселенная готовит головокружительный роман в феврале, узнавайте в статье Новини.LIVE.

Овен

Женщины-Овны, вы чрезвычайно страстные и вспыльчивые натуры. Но в феврале вам стоит проявить и свою нежную сторону. Не бойтесь быть уязвимыми, ведь в этом кроется настоящая близость. Вы можете встретить человека, который увлечет вас с первого разговора. Секрет успеха — больше слушать и позволять себе быть открытыми.

Телец

Женщины-Тельцы, последний месяц зимы обещает вам много новых знакомств и романтических неожиданностей. С 10 февраля Венера в Рыбах открывает двери для душевных разговоров в кругу друзей или сообществ по интересам. Возможно именно в этот период многолетняя дружба перерастет в роман. Будьте открыты к необычным свиданиям и доверяйте своей интуиции при выборе второй половинки.

Близнецы

Женщины-Близнецы, в феврале романтическая жизнь может переплетаться с профессиональными делами. Возможно кто-то из коллег проявит к вам симпатию. В это время на вас особенно сильно будет влиять Марс, поэтому важно говорить открыто о своих намерениях. Для успеха в отношениях используйте природное обаяние и искренние эмоции.

Рыбы

Женщины-Рыбы, в этот зимний месяц ваше обаяние будет на пике, ведь Венера в вашем знаке наделит вас особым магнетизмом. Именно в феврале есть все шансы встретить человека, с которым вы почувствуете настоящее тепло и страсть. Открыто проявляйте чувства и наслаждайтесь романтическими моментами.

Автор:
Ольга Зорич
Автор:
Ольга Зорич
