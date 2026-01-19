Любовный гороскоп на неделю 19-25 января 2026 — кому повезет в любви

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

С 19 января начался сезон Водолея, который запускает мощную волну энергии обновления. Она затронет сферу любви пяти знаков Зодиака. Этих счастливчиков ждет период свободы, искренности и смелых чувств. Это неделя, когда любовь дарит крылья.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому из представителей зодиакального круга ждать большой удачи в любви с 19 по 25 января.

Знаки Зодиака, которым будет везти в любви

Лев

Уже с начала недели вы почувствуете легкость в отношениях и готовность к переменам. Это благоприятное время для восстановления эмоциональной связи и планирования будущего. Астрологи советуют: чтобы вернуть ощущение влюбленности, проведите со второй половинкой качественное время вместе. Совместная поездка, хобби или искренний разговор способны вновь зажечь огонь. Не меньше повезет одиноким Львам. Этот период активизирует знакомства, свидания и неожиданные симпатии. Доверяйте ощущениям.

Овен

С 20 января в вашей любовной жизни наступает период искренних разговоров. Вы становитесь более открытыми к обсуждению мечтаний, планов и чувств. Готовность слушать любимого человека помогут сблизиться еще больше. Для тех, кто без пары, неделя обещает активную социальную жизнь: приглашения, встречи, новые знакомства. Особенно высоки шансы, что дружеские отношения внезапно перерастут в романтические.

Весы

На этой неделе высокие шансы перейти на новый уровень отношений. Этот период особенно благоприятен для важных решений, совместных планов, серьезных разговоров. Одиноким Весам астрологи советуют сейчас быть решительными. Вы четко осознаете, чего хотите от будущей второй половинки, и именно это могу притянуть правильного человека.

Дева

Вы давно чувствовали, что в отношениях назревают перемены, но не могли понять, с чего начать. Эта неделя поможет расставить все на свои места. Интуиция становится вашим главным ориентиром, особенно когда речь идет о сложных или замалчиваемых темах. Если вы только начинаете новые отношения или вновь открываете сердце для любви, этот период способствует знакомствам и осознанным решениям. Прислушивайтесь к себе и не игнорируйте собственные чувства.

Скорпион

Для Скорпионов в отношениях эта неделя станет временем позитивных изменений, нежных жестов и спокойных разговоров. Вы получаете толчок не просто мечтать, а действовать. Если вы одиноки, это время поможет снова поверить в любовь или найти удовлетворение в собственной жизни. Особенно важным днем для каждого представителя этого знака станет 25 января.

