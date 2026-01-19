Гороскоп удачи 19-25 января 2026 — какой ваш самый счастливый день по знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Каждый знак Зодиака будет иметь свой идеальный день на этой неделе с 19 по 25 января. Как отмечают астрологи, особую энергию удачи будет создавать сезон Водолея. Венера, Солнце, Меркурий, Марс и Плутон окажутся в этом воздушном знаке, принося достаток и открывая путь к воплощению мечты.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, какой день принесет вам настоящую удачу на этой неделе по вашему знаку Зодиака.

Реклама

Читайте также:

Овен

Счастливый день: пятница, 23 января

Этот день благоприятен для новых знакомств, важных бесед и командной работы. Вы можете получить необходимую помощь, выгоду или же стать ближе к своей большой мечте.

Телец

Счастливый день: вторник, 20 января

Удача будет сопровождать вас на работе, собеседованиях или в учебе. Это удачный момент сделать шаг в новом направлении, не откладывая важные дела.

Близнецы

Счастливый день: суббота, 24 января

Именно в это время вам дается последний шанс воплотить свои профессиональные и творческие мечты в реальность. Прислушивайтесь к интуиции, доверяйте себе и вы непременно добьетесь успеха.

Рак

Счастливый день: понедельник, 19 января

Начало недели подарит вам вдохновение. Появятся новые возможности, на которые вы уже и не надеялись. Астрологи отмечают, удача придет через готовность отпустить прошлое и принять новые идеи.

Лев

Счастливый день: воскресенье, 25 января

Это удачное время для важного выбора в сфере карьеры или финансов. Но не спешите, правильное решение заложит основу будущего успеха.

Дева

Счастливый день: вторник, 20 января

День благоприятен для изменений в рабочем графике, заботы о себе и новых возможностей. Важно отстаивать собственные интересы и не бояться менять планы.

Весы

Счастливый день: суббота, 24 января

В этот день вы почувствуете большое желание планировать и выполнять задачи. Но астрологи отмечают, удача придет через заботу о себе. Избегайте спешки.

Скорпион

Счастливый день: среда, 21 января

Этот день может принести идею, которая способна дать финансовый результат в будущем. Доверьтесь интуиции и не откладывайте первый шаг.

Стрелец

Счастливый день: вторник, 20 января

Удача будет на вашей стороне в переговорах, презентациях и публичных выступлениях. Ваша способность убеждать поможет достичь желаемого результата.

Козерог

Счастливый день: суббота, 24 января

Эту субботу стоит посвятить внутреннему спокойствию и личным отношениям. Именно гармония станет ключом к стабильности и новым достижениям.

Водолей

Счастливый день: понедельник, 19 января

Начало вашего сезона открывает период обновления и роста удачи во всех сферах жизни. Определите намерения — они быстро начнут реализовываться.

Рыбы

Счастливый день: среда, 21 января

Это ваш шанс освободиться от того, что вас сдерживает, и получить вознаграждение за свои усилия. День принесет неожиданные возможности для карьерного развития или улучшения имиджа. Доверяйте себе и знайте, что во всем, через что вы прошли, была цель.

Также делимся другими интересными прогнозами астрологов

Каким знакам Зодиака удастся попрощаться с проблемами уже в январе.

Для кого из знаков Зодиака 2026 год станет судьбоносным и каких именно изменений ждать.

Какой знакам Зодиака этот год принесет испытания на прочность.

Какое ваше идеальное место для путешествия и отдыха в 2026 году.

Кому 2026 год обещает большие успехи в карьере.