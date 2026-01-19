Відео
Гороскоп удачі для знаків Зодіаку — в який день тижня щаститиме

Дата публікації: 19 січня 2026 12:04
Гороскоп удачі 19-25 січня 2026 — який ваш найщасливіший день за знаком Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Кожен знак Зодіаку матиме свій ідеальний день на цьому тижні з 19 по 25 січня. Як зазначають астрологи, особливу енергію удачі створюватиме сезон Водолія. Венера, Сонце, Меркурій, Марс і Плутон опиняться у цьому повітряному знаку, приносячи достаток та відкриваючи шлях до втілення мрій. 

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, який день принесе вам справжню удачу на цьому тижні за вашим знаком Зодіаку.

Читайте також:
Овен

Найщасливіший день: п'ятниця, 23 січня

Цей день сприятливий для нових знайомств, важливих бесід і командної роботи. Ви можете отримати необхідну допомогу, вигоду або ж стати ближчими до своєї великої мрії.

Телець

Найщасливіший день: вівторок, 20 січня

Удача супроводжуватиме вас на роботі, співбесідах або у навчанні. Це вдалий момент зробити крок у новому напрямку, не відкладаючи важливі справи.

Близнюки

Найщасливіший день: субота, 24 січня

Саме у цей час вам дається останній шанс втілити свої професійні та творчі мрії у реальність. Прислухайтеся до інтуїції, довіряйте собі й ви неодмінно досягнете успіху.

Рак

Найщасливіший день: понеділок, 19 січня

Початок тижня подарує вам натхнення. З'являться нові можливості, на які ви вже й не сподівались. Астрологи зазначають, удача прийде через готовність відпустити минуле й прийняти нові ідеї.

Лев

Найщасливіший день: неділя, 25 січня

Це вдалий час для важливого вибору у сфері кар'єри або фінансів. Але не поспішайте, правильне рішення закладе основу майбутнього успіху.

Діва

Найщасливіший день: вівторок, 20 січня

День сприятливий для змін у робочому графіку, турботи про себе та нових можливостей. Важливо відстоювати власні інтереси й не боятися змінювати плани.

Терези

Найщасливіший день: субота, 24 січня

У цей день ви відчуєте велике бажання планувати та виконувати завдання. Але астрологи зазначають, удача прийде через турботу про себе. Уникайте поспіху.

Скорпіон

Найщасливіший день: середа, 21 січня

Цей день може принести ідею, яка здатна дати фінансовий результат у майбутньому. Довіртеся інтуїції та не відкладайте перший крок.

Стрілець

Найщасливіший день: вівторок, 20 січня

Удача буде на вашому боці у переговорах, презентаціях і публічних виступах. Ваша здатність переконувати допоможе досягти бажаного результату.

Козеріг

Найщасливіший день: субота, 24 січня

Цю суботу варто присвятити внутрішньому спокою та особистим стосункам. Саме гармонія стане ключем до стабільності й нових досягнень.

Водолій

Найщасливіший день: понеділок, 19 січня

Початок вашого сезону відкриває період оновлення та зростання удачі в усіх сферах життя. Визначте наміри — вони швидко почнуть реалізовуватися.

Риби

Найщасливіший день: середа, 21 січня

Це ваш шанс звільнитися від того, що вас стримує, та отримати винагороду за свої зусилля. День принесе несподівані можливості для кар'єрного розвитку або покращення іміджу. Довіряйте собі та знайте, що в усьому, через що ви пройшли, була мета.

Також ділимося іншими цікавими прогнозами астрологів

Яким знакам Зодіаку вдасться попрощатися із проблемами вже у січні.

Для кого зі знаків Зодіаку 2026 рік стане доленосним та яких саме змін чекати.

Який знакам Зодіаку цей рік принесе випробування на міцність.

Яке ваше ідеальне місце для подорожі та відпочинку в 2026 році.

Кому 2026 рік обіцяє великі успіхи у кар'єрі.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку удача
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
