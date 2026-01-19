Видео
Эти знаки Зодиака переживут сложный 2026-й — кого испытает судьба

Дата публикации 19 января 2026 00:52
Какие знаки Зодиака испытает на прочность судьба в 2026 году — гороскоп
Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторых представителей зодиакального круга Вселенная проверит на прочность в 2026 году. Они вынуждены будут выйти за пределы привычного и посмотреть правде в глаза. Как отмечают астрологи, сложные обстоятельства могут произойти в любой из сфер жизни. Впрочем, если пройти их достойно, можно изменить свою жизнь к лучшему.

Новини.LIVE со ссылкой на TOI рассказывает, кого из знаков Зодиака ждут испытания в 2026 году и как пройти вызовы не с потерями, а с достижениями.

Овен

Вас 2026 год проверит на ответственность. Обстоятельства в профессиональной сфере могут заставить пересмотреть подход к работе. Вселенная потребует большей дисциплины, четких решений и готовности брать на себя последствия выбора. Чтобы пройти все вызовы с достоинством, действуйте благоразумно.

Рак

Вы можете столкнуться со сложностями в отношениях с семьей или близкими людьми. В 2026 году могут напомнить о себе старые обиды или незакрытые конфликты. Вселенная заставит вас научиться ставить границы и заботиться о собственном комфорте. Хоть этот год и принесет непростые периоды, он поможет полюбить себя.

Дева

Вы можете в этом году чувствовать чрезмерное давление. Вам придется обратить особое внимание на финансовые вопросы, здоровье, а также найти баланс между работой и отдыхом. 2026-й научит вас быть более гибкими в сложных ситуациях и не критиковать себя за не идеальность.

Скорпион

Вы можете столкнуться с внезапными изменениями в отношениях или карьере. Также вы можете задуматься о собственном месте в этой жизни. Некоторые события будут казаться резкими и даже болезненными, но они будут открывать путь к новой силе.

Козерог

Вам 2026 год может принести сложные уроки, связанные с карьерой. Возможны задержки или же вам придется доказывать свой авторитет. Однако настойчивость и умение не изменять собственным принципам в конце концов приведут к стабильности.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака 2026 год
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
