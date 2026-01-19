Видео
Главная Праздники Этим знакам Зодиака будет везти с деньгами всю неделю — кто они

Этим знакам Зодиака будет везти с деньгами всю неделю — кто они

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 15:43
Финансовый гороскоп на неделю 19-25 января 2026 — каким знакам Зодиака повезет
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Вселенная готовит приятные финансовые сюрпризы для нескольких знаков Зодиака. На этой неделе с 19 по 25 января их интуиция и логика будут работать в унисон, помогая принимать выгодные денежные решения без спешки и лишнего риска.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому же из представителей зодиакального круга особенно повезет с деньгами на этой неделе, 19-25 января.

Козерог

С 20 января Меркурий переходит в Водолея, неся в сферу заработка и карьеры новые возможности. Вы можете получить несколько денежных предложений одновременно. Вас могут направить к новой идее или бизнес-проекту, который в итоге окажется финансово выгодным. В то же время астрологи предупреждают, успех будет там, где вы внимательно проанализируете детали, сравните условия и прислушаетесь к собственным ощущениям.

Водолей

Для вас эта неделя пройдет под знаком внутренней свободы. Благодаря обостренной интуиции появится настоящая денежная удача. Вы начинаете по-другому относиться к деньгам. Это хорошее время для творческих идей, самозанятости, новых форматов заработка. Хоть цифры на счету могут быть не главной целью, именно такой подход неожиданно откроет путь к росту доходов.

Овен

Для вас финансовое благополучие на этой неделе напрямую связано с умением пересмотреть собственные привычки. Астрологи советуют внимательно посмотреть, куда уходят ваши средства, и честно оценить, что можно изменить уже сейчас.
Это удачный период для планирования, оптимизации расходов и новых решений, которые сделают жизнь комфортнее.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
