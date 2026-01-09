Гороскоп на 2026 год — какой цвет принесет бешеную удачу вашему знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Цвета — то, что окружает нас везде. Наверняка, хоть раз в жизни, вы замечали, что тот или иной оттенок может дарить вам хорошее настроение или особую уверенность. Астрология объясняет эту силу через влияние планет. Ведь каждое небесное тело имеет свою "частоту", которая резонирует с определенными цветами. Именно поэтому в некоторые годы определенные цвета могут приносить больше удачи одному знаку Зодиака, чем другим. Поэтому, в 2026 году один правильно выбранный цвет в одежде, интерьере или аксессуарах способен притянуть нужные события, усилить уверенность, открыть новые возможности или стать магнитом для успеха.

Новини.LIVE со ссылкой на Parade рассказывает, какой цвет в 2026 году усилит вашу энергию и подарит удачу.

Реклама

Читайте также:

Цвета удачи 2026 года для каждого знака Зодиака

Овен — фиолетовый

В 2026 году планета мечты и магии Нептун войдет в ваш знак и останется с вами на многие годы. Это будет время познания себя и поиска смыслов. Воплотить цели в жизнь будет помогать интуиция. Чтобы усилить внутренний голос и найти ответы на важные вопросы, используйте фиолетовый.

Телец — черный

Для вас это будет год карьерного роста, влиятельных знакомств и укрепления авторитета. Черный станет вашим цветом силы, он поможет излучать уверенность. Надевайте его в важные моменты: собеседования, встречи, выступления и т.д.

Близнецы — оранжевый

В 2026 году планета вдохновения и творчества Уран входит в ваш знак, чтобы остаться там на целых восемь лет. Этот год точно подарит вам немало идей и озарений, а усилить энергию поможет оранжевый. Это отличный выбор для дней, когда нужна энергия и креативные решения. Достаточно маленького аксессуара, чтобы удача вас не покидала.

Рак — коричневый

Этот год потребует от вас больше ответственности, особенно в профессиональных вопросах. Коричневый цвет поможет вам погрузиться в комфортное состояние и четко принимать решения. Он будет хорошо работать в рабочем пространстве. Одевайтесь в коричневые или землистые тона, когда планируете важные встречи.

Лев — зеленый

Летом 2026 года планета удачи Юпитер войдет в ваш знак. Это будет период роста и новых возможностей. Именно зеленый поддержит вас в развитии и поможет уверенно двигаться к цели. Добавьте больше природных акцентов или выберите один из оттенков зеленого для важных событий.

Дева — бирюзовый

2026 год подарит вам ясность в мыслях и решениях, а ваш мозг будет генерировать множество увлекательных идей. Бирюзовый поможет успокоить внутренний диалог, структурировать мысли и звучать убедительно. Он будет работать для вас как цвет концентрации.

Весы — розовый

В этом году ваша планета-управительница Венера заставит вас пересмотреть некоторые отношения и проявить большую заботу о себе. Розовый цвет — ваш инструмент любви к себе. Он также способствует романтической атмосфере. Балуйте себя розовыми цветами. Надевайте розовый цвет, когда общаетесь, идете на свидание или когда вам нужно больше энергии.

Скорпион — синий

2026 год — это глубокая работа с внутренними изменениями, усиление внутренней уверенности и доверия к себе. Синий поможет оставаться спокойными, чувствовать безопасность в собственных решениях и проявлять лидерскую мудрость без лишних слов.

Стрелец — желтый

2026 год подарит вам прилив новой энергии, что обещает светлый период. Желтый будет усиливать оптимизм, творчество, помогать мыслить масштабно и объединяться с людьми, которые вдохновляют. Это цвет новых идей и легкости духа. Надевайте его особенно если ищете вдохновения.

Козерог — красный

Для вас это год построения основ, действий, силы и выносливости. Красный станет вашим источником смелости и внутреннего огня. Он придаст решимости, пробудит амбиции и поможет двигаться вперед даже тогда, когда путь сложный.

Водолей — бордовый

Это год рождения новой версии вас самих. Бордовый поможет подчеркнуть индивидуальность, укрепить уверенность, выглядеть стильно и убедительно, особенно в ситуациях, где нужно заявить о себе.

Рыбы — белый

2026 станет для вас годом внутреннего баланса, спокойствия и очищения от лишнего. Белый поможет вам почувствовать легкость, освободить мысли и открыться новым возможностям. Он будет хорошо работать как в пространстве, так и в образах для важных событий.

Также делимся другими интересными астрологическими прогнозами

Для каких знаков Зодиака черная полоса подходит к концу уже в январе 2026 года.

Какие неожиданности подготовил 2026 год каждому знаку Зодиака.

Кто из женщин 40+ лет в 2026 году решится на кардинальные изменения в жизни.

Каким знакам Зодиака 2026 год принесет судьбоносные изменения в любви.

Кому Вселенная обещает финансовый успех в 2026 году.