Гороскоп на 2026 рік — який колір принесе шалену удачу вашому знаку Зодіаку

Кольори — те, що оточує нас скрізь. Напевно, хоч раз у житті, ви помічали, що той чи інший відтінок може дарувати вам хороший настрій або ж особливу впевненість. Астрологія пояснює цю силу через вплив планет. Адже кожне небесне тіло має свою "частоту", що резонує з певними кольорами. Саме тому в деякі роки певні кольори можуть приносити більше удачі одному знаку Зодіаку, ніж іншим. Тож, у 2026 році один правильно обраний колір в одязі, інтер'єрі чи аксесуарах здатен притягнути потрібні події, посилити впевненість, відкрити нові можливості або ж стати магнітом для успіху.

Новини.LIVE з посиланням на Parade розповідає, який колір у 2026 році підсилить вашу енергію та подарує удачу.

Кольори удачі 2026 року для кожного знака Зодіаку

Овен — фіолетовий

У 2026 році планета мрій та магії Нептун увійде у ваш знак й залишиться з вами на багато років. Це буде час пізнання себе та пошуку сенсів. Втілити цілі у життя допомагатиме інтуїція. Щоб підсилити внутрішній голос та знайти відповіді на важливі питання, використовуйте фіолетовий.

Телець — чорний

Для вас це буде рік кар'єрного зростання, впливових знайомств і зміцнення авторитету. Чорний стане вашим кольором сили, він допоможе випромінювати впевненість. Надягайте його у важливі моменти: співбесіди, зустрічі, виступи тощо.

Близнюки — помаранчевий

У 2026 році планета натхнення та творчості Уран входить у ваш знак, щоб залишитися там на цілих вісім років. Цей рік точно подарує вам чимало ідей та осяянь, а підсилити енергію допоможе помаранчевий. Це чудовий вибір для днів, коли потрібна енергія та креативні рішення. Достатньо маленького аксесуару, щоб удача вас не покидала.

Рак — коричневий

Цей рік вимагатиме від вас більше відповідальності, особливо в професійних питаннях. Коричневий колір допоможе вам зануритися в комфортний стан та чітко приймати рішення. Він добре працюватиме у робочому просторі. Одягайтеся в коричневі або землисті тони, коли плануєте важливі зустрічі.

Лев — зелений

Влітку 2026 року планета удачі Юпітер увійде до вашого знаку. Це буде період росту та нових можливостей. Саме зелений підтримає вас у розвитку та допоможе впевнено рухатися до мети. Додайте більше природних акцентів або оберіть один з відтінків зеленого для важливих подій.

Діва — бірюзовий

2026 рік подарує вам ясність у думках та рішеннях, а ваш мозок генеруватиме безліч захопливих ідей. Бірюзовий допоможе заспокоїти внутрішній діалог, структурувати думки і звучати переконливо. Він працюватиме для вас як колір концентрації.

Терези — рожевий

Цього року ваша планета-управителька Венера змусить вас переглянути деякі стосунки та проявити більшу турботу про себе. Рожевий колір — ваш інструмент любові до себе. Він також сприяє романтичній атмосфері. Балуйте себе рожевими квітами. Одягайте рожевий колір, коли спілкуєтесь, йдете на побачення або коли вам потрібно більше енергії.

Скорпіон — синій

2026 рік — це глибока робота з внутрішніми змінами, посилення внутрішньої впевненості та довіри до себе. Синій допоможе залишатися спокійними, відчувати безпеку у власних рішеннях і проявляти лідерську мудрість без зайвих слів.

Стрілець — жовтий

2026 рік подарує вам приплив нової енергії, що обіцяє світлий період. Жовтий підсилюватиме оптимізм, творчість, допомагатиме мислити масштабно і об'єднуватися з людьми, які надихають. Це колір нових ідей і легкості духу. Одягайте його особливо якщо шукаєте натхнення.

Козеріг — червоний

Для вас ц рік побудови основ, дій, сили та витривалості. Червоний стане вашим джерелом сміливості та внутрішнього вогню. Він додасть рішучості, пробудить амбіції та допоможе рухатися вперед навіть тоді, коли шлях складний.

Водолій — бордовий

Це рік народження нової версії вас самих. Бордовий допоможе підкреслити індивідуальність, зміцнити впевненість, виглядати стильно та переконливо, особливо у ситуаціях, де потрібно заявити про себе.

Риби — білий

2026 стане для вас роком внутрішнього балансу, спокою та очищення від зайвого. Білий допоможе вам відчути легкість, звільнити думки й відкритися новим можливостям. Він добре працюватиме як у просторі, так і в образах для важливих подій.

